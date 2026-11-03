新华网 2026-11-03 10:28:17

西班牙有关部门11月2日通报，10月28日发生在该国中部托莱多省的高速列车相撞事故中，69名遇难者身份已全部确认。

西班牙有关部门2日通报，10月28日发生在该国中部托莱多省的高速列车相撞事故中，69名遇难者身份已全部确认。

据西班牙综合数据中心当天发布的消息，遇难者包括54名西班牙公民和15名外国公民，其中美国公民4人、澳大利亚公民2人、日本公民2人以及阿根廷、加拿大、捷克、法国、墨西哥、葡萄牙和突尼斯公民各1人。所有遇难者均为成年人，包括40名男性和29名女性。

通报说，托莱多和雷阿尔城法医及法庭科学研究所已完成全部遇难者的身份鉴定工作。目前，所有遇难者的身份确认结果均已通知家属，外国遇难者所属国领事机构也已获通知。

来 源：新华网

原标题： 西班牙高铁事故69名遇难者身份全部确认

记者：孟鼎博

本文转自：温州新闻网 66wz.com