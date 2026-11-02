世界青年科学家联合会再生与衰老医学大会在温举行

温州晚报 2026-11-02 08:40:33

温州网讯 温州，一座创新之城，更是一座青春之城。

10月30日至31日，世界青年科学家联合会再生与衰老医学大会、海峡两岸（温州）整形美容学术交流大会、整形与人工智能发展论坛在温州举行，来自16个国家和地区、涵盖两岸三地的国内外人工智能领域专家学者、企业家朋友共800多人齐聚，围绕“重塑生机·洞见未来”主题，聚焦再生医学技术攻关、衰老机制基础研究、整形人工智能应用、医美临床技术迭代、瘢痕与创面修复等核心命题展开研讨。大会由世界青年科学家联合会再生医学与抗衰老专业委员会主办，温州市整形美容行业协会、和平医疗集团承办。

产业沃土

医美年产业规模超60亿元

作为全国社会资本办医试点城市，温州医美产业起步早、根基深，创新土壤厚实。据大会介绍，温州现有医美机构223家，年市场规模超60亿元，年服务量约50万人次，上游供应链潜在市场规模达20亿元；2025年全市生命健康产业总营收突破2000亿元，规上工业产值超680亿元。医美已成为生命健康赛道极具活力的细分板块。温州集聚国家级人才超300人、省级人才超1200人，建成省级以上创新平台128个，高新技术产业增加值占规上工业比重达68%。再生医学与抗衰老领域是关乎人类健康福祉的前沿赛道，也是温州重点布局的未来产业。此次大会汇聚全球30余位顶尖学者、两岸百余名行业精英，既是对温州创新实力的认可，也为温州对接国际前沿、深化两岸合作搭建了平台。

中心揭牌

生长因子从实验室走向临床

开幕式上，生长因子与整形美容修复创新中心正式揭牌启用。该中心依托李校堃院士团队三十余年FGF原始创新积淀，聚焦整形修复、急慢性创面修复、衰老干预等场景，推动实验室科研成果向标准化临床方案转化，助推温州高质量打造“生长因子之城”。

因行程冲突未能到场的中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃通过视频致辞。他说：“团队三十余年深耕生长因子领域，成功研制3款拥有自主知识产权的FGF国家一类新药，使我国成为全球首个将生长因子开发为临床药物的国家。”相关药物覆盖全国7000多家医院、惠及超1亿患者，先后获三项国家科技大奖。

李校堃表示，七年青科会持续赋能，推动中国基因药谷、细胞生长因子国家工程研究中心等平台落地温州，逐步打通从基础机理研究、新药创制到产业化落地的全链条，并将生长因子研究边界从创伤修复延伸至代谢调控、皮肤抗衰等前沿方向。此次创新中心启用，将进一步搭建科研转化桥梁，打通从实验室机理研究到整形修复、创面救治、衰老干预的临床通路，让生长因子这项“小切口”技术释放大市场、大民生价值。

链上发力

医美产业链项目签约落地

大会也是医美产业链协同的推进会。现场，和平医疗集团与温州市医药实业发展有限公司完成产业合作签约，双方将围绕医美耗材统一集采、本地仓配布局、数字化溯源管理、全链条质量管控、产业链招商引资开展深度协作，破解医美行业货源混杂、中间环节冗余、产品溯源难等现实痛点，为前沿科研成果安全落地临床筑牢供应链底座。

据介绍，温州将以国有资本为引领，形成技术突破、平台承载、资本加持的三位一体布局，打通上下游资源，构建生命健康产业更具竞争力的闭环生态。和平国际医院院长薛志辉提出温州医美产业“六个一”发展策略：出台一个专项发展政策、成立一个医美产业基金、打造一家三甲整形专科医院、构建一个医美科创平台、建设一个医美产业园、成立一个整形学院。他表示，此次与温州医药实业签约的产业链落地项目是首个实质性成果。

为期两天的大会设置4场平行专题论坛、60余场学术讲座，覆盖整形再生医学、抗衰老医学、瘢痕修复、整形人工智能等前沿细分赛道，吸引国内外近百家企业洽谈参展。

AI赋能

面部美学智能体上线

人工智能与医美深度融合成为现场焦点，也彰显着温州医美领域的创新活力。由和平国际医院与杭州慧镁科技有限公司联合研发的慧镁SaaS+小慧面部美学智能体在大会期间正式上线。用户通过手机拍照上传面部照片，系统可自动识别斑点、痣、皱纹、疤痕、皮肤松垂、毛孔粗大、青春痘以及鼻型、面部轮廓等问题，并给出激光、注射或手术等个性化治疗建议，目前方案准确率已达90%以上。薛志辉介绍，该智能体依托温州“中国数安港”合规数据环境、和平整形30余年积累的数十万例医美数据，以及与深圳大学人工智能研究院共建的浙江省人工智能与整形美容研究院训练而成。

“AI是医生的助手，提供科学依据与参考路径，最终决策仍由医生结合患者个体差异与人文关怀作出。”薛志辉表示，未来还将推动“从大模型到物理机器人”的演进，通过手机拍照输入数据，由智能体分析后驱动医美机器人完成光子嫩肤、抗衰治疗等操作，实现诊断、规划、执行一体化闭环。

青年声音

想把“温州模式”带回国

青年声音为大会增添国际视野，也印证着这座“青春之城”的吸引力。

首次来温参会的巴基斯坦青年学者Khan Aawrish表示，巴基斯坦医美行业处于发展初期，市场需求旺盛但缺乏规范化，“希望把温州医美及再生医学的成熟模式带回国”。

香港青年科学院院士、香港工程院青年院士赵昕则关注生长因子的产业化前景：“表皮和神经纤维生长因子已上市，可应用于烧伤修复及皮肤再生，希望通过大会推动更多科研产品产业化。”

以大会为契机，温州正联动海峡两岸科研、临床、产业多方力量，聚力打造再生衰老领域科研高地、转化高地、产业高地，让创新与青春在这片热土上持续激荡。

来 源：温州晚报

原标题： 世界青年科学家联合会再生与衰老医学大会在温举行

变美这件事，温州越来越有“科技范”

记者 葛思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com