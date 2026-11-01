温州都市报 2026-11-01 09:44:29

智能指环守护平衡健康、隐形外骨骼助力行走、无人机空中送外卖……在2026金秋消费季现场，一批浙江省新消费品牌集中登场，多款兼具科技感、实用性的新品让市民近距离感受“浙里上新”的魅力。

温州网讯 智能指环守护平衡健康、隐形外骨骼助力行走、无人机空中送外卖、国货猫砂解决养宠痛点、药食同源美食、百年青瓷焕新……在2026金秋消费季现场，一批浙江省新消费品牌集中登场，多款兼具科技感、实用性的新品让市民近距离感受“浙里上新”的魅力。

一枚“魔戒”，把健康戴在手上

有这样一款“魔戒”，不仅能优化人体的平衡感知，降低跌倒风险，还能改善夜间睡眠质量，减少起夜频率，同时还实时监测人体的心率、血氧等数据，进行健康管理。它就是即沃rainkey智能指环。

不戴戒指时，记者闭眼双脚前后站立在一条线上，被外力稍一用力推，身体便摇摇欲坠、险些摔倒；可一旦戴上这枚智能指环，即使外力明显增强，记者依然稳稳站定，纹丝不动。“这款产品对容易跌倒、平衡感偏弱的人群非常实用，也适合需要日常健康管理、康复训练辅助或长期健康跟踪的人群。”产品经理常乐琪介绍，本次消费季特推出优惠活动，原价2299元的智能指环，现在只需1699元。她还透露，目前企业在温州已有意向合作伙伴，展会期间也有不少代理商前来咨询。

穿上“隐形外骨骼”，走路爬坡更有底气

如果说“魔戒”守护的是平衡，那杭州太希智能的银悦X1PRO，就是一双可以穿在身上的“第二双腿”。作为全球隐形级外骨骼，这款设备主打“因人而异”——行动迟缓的老年人，可以开启“小步模式"”获得辅助；偏瘫患者，设备也能单边加强助力。

“无论是平地行走、爬坡还是爬山，行动不便的人穿上它都能实现。"”大区经理浦骏云介绍，在黄石、泰山等景区，这款产品已经上线租赁服务，深受登山游客欢迎。他更透露一个好消息：温州的体验店将于今年11月落地，本地市民很快就能在“家门口”亲身试穿这双“机械腿”。

外卖“从天而降”，3公里只跑5分钟

外卖早已成为日常生活的一部分，可要是到了山顶、河谷这类难配送的地方呢？杭州蓝鸰低空科技的无人机空投配送，恰好补上了这块“拼图”。

“我们无人机配送最大载重30公斤，已与美团达成合作，在美团点外卖就能通过无人机配送。”办公室主任彭玲介绍，目前温州已开通连接龙湾吾悦广场与科技广场的全市首条无人机配送线路。现场，一位市民5分钟前下单了吾悦广场的肯德基套餐，此刻无人机正盘旋在科技广场上空，3公里路程仅需5分钟便准时送达。

据悉，现阶段合作商家包括吾悦广场的肯德基、肯悦咖啡、瑞幸，消费者扫描二维码下单后，9.9元的瑞幸生椰拿铁也能“从天而降”。随着温州市场进一步开拓，未来合作商家有望继续增加，低空配送将让更多消费场景变得新鲜又便捷。

“毛孩子”的口粮和猫砂，也被认真安排

如今养宠物的人越来越多，“毛孩子”家长们对宠物粮和用品也是精挑细选。杭州望妙生物科技正是深耕宠物赛道的行家，旗下子品牌“高爷家”专做宠粮、“许翠花”专注宠物用品。

“许翠花采用植物原料与创新制砂工艺，解决了传统猫砂结团差、粘底、粉尘大的痛点，填补了国产高端猫砂市场的空白。”用户运营主管流飞麟介绍，其价格仅为国外进口猫砂的三分之一，却做到了线上猫砂销量第一。性价比高、品质硬核，难怪成了不少“铲屎官”回购的省心法宝。

养生不沉重，小包装让健康更随性

药食同源产品也在本次消费季中展现出新活力。御采芝带来了牛排薄脆、竹笋椰子鸡汤、铁皮石斛八珍炖、本草膏等多样产品，把传统养生理念做得更轻、更日常。

产品研发经理王健介绍，牛排薄脆采用烘干技术，强调低脂高蛋白，适合健身人群；小分装设计也让消费者开袋即食，没有压力。活动期间，有机黑枸杞原浆推出“79元买一盒送一盒”等优惠，吸引不少市民驻足选购。

老字号青瓷，也能很“年轻”

“一部中国陶瓷史，半部在浙江；浙江陶瓷史，半部在龙泉。”龙泉青瓷享誉世界，老字号品牌张泓记事的历史可追溯至1910年。此次，龙泉茂荣瓷业有限公司带来了兼具传统技艺与时尚审美的青瓷产品。

“我们也在结合时下流行元素，生产年轻人喜欢的风格。”销售员俞丽霞介绍，品牌在传承技艺的同时，不断推出新颖别致的设计，活动期间全场6折，让传统青瓷离年轻消费者更近了一步。

从指尖的健康监测，到脚下的行走辅助；从空中送达的外卖，到宠物、养生、瓷器等生活消费，2026金秋消费季呈现的不仅是促销优惠，更是浙江新消费品牌对生活方式的重新想象。科技更贴心，传统更鲜活，消费也更有温度。

来 源：温州都市报

原标题： “魔戒”能稳身，咖啡从天降！2026金秋消费季邂逅新潮浙里好物

记者 李雅 钱鹏鹤

本文转自：温州新闻网 66wz.com