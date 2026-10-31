专利申请能否授权先过AI“预审关” 龙湾率先推出专利申请前评估服务

温州日报 2026-10-31 09:49:12

专利申请能否授权，关键看“底子”打得实不实。日前，记者从省级服务业集聚区温州知识产权大港湾获悉，该平台依托AI智能体推出专利申请前评估服务，将专利授权风险的研判从实质审查阶段前移至提交申请之前，从源头为高价值专利培育筑牢防线。

温州网讯 专利申请能否授权，关键看“底子”打得实不实。日前，记者从省级服务业集聚区温州知识产权大港湾获悉，该平台依托AI智能体推出专利申请前评估服务，将专利授权风险的研判从实质审查阶段前移至提交申请之前，从源头为高价值专利培育筑牢防线。

当前，专利培育正全面从“数量积累”向“质量跃升”转变，审查门槛持续提高，申请前的质量判断直接影响后续的授权率。温州知识产权大港湾此次推出的AI智能体，正是瞄准这一痛点，帮助企业“先评估、后申请”，把授权风险排查在前面。

这个AI智能体的底气从何来？据介绍，其底层数据覆盖全球超2亿条专利文献，依托精准检索策略，实现全文级对比，并搭建起严谨的证据链。在研判环节前置开展新颖性、创造性、实用性“三性”审查，对授权风险作出初步判断，从而降低驳回率。

据悉，由温州知识产权大港湾服务的“一二次融合成套柱上断路器故障预判方法及系统”发明专利（专利号：2026113631438），提交申请前通过AI完成申请前评估，对授权风险进行了精准预判，从评估到授权全程仅用41天。另一项来自迦密阀门有限公司的“一种阀杆自润滑闸阀”专利（申请号：202611282930.X），同样在申请前经AI评估优化，有效规避了潜在驳回风险，授权进程显著提速。这一“加速度”的背后，正是申请前评估把问题解决在了提交之前。

“过去企业往往是‘先申请、后碰运气’，现在我们把风险预判做在前面，让企业提交的每一份申请都更有底气。”温州知识产权大港湾相关负责人表示，AI智能体并非替代专业判断，而是以数据和算法为支撑，帮助企业把授权风险算早、算准，真正实现从源头筑牢高价值专利防线。

这份“底气”，源于龙湾区知识产权服务体系的持续深耕。近年来，龙湾区以国家知识产权强国建设示范园区为抓手，持续完善知识产权全周期服务机制，深入实施高价值专利培育工程，引导企业加强核心关键技术攻关，加速创新成果产业化落地，知识产权赋能产业高质量发展成效持续显现。截至目前，全区累计培育国家知识产权示范企业6家（含创建对象3家）、优势企业18家，获评中国专利优秀奖7项，一批高价值专利加速转化为现实生产力，为区域产业转型升级和高质量发展提供了坚实支撑。

来 源：温州日报

原标题： 专利申请能否授权，先过AI“预审关”

龙湾率先推出专利申请前评估服务

记者 章明亮 郑丹丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com