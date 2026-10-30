温州日报 2026-10-30 10:13:00

在苍南灵溪镇观美片区的农地里，稻子刚收，丝瓜、黄瓜、蒲瓜、小南瓜等越冬瓜菜随即又接茬定植。土地全年没有真正空着的时候，农户也全年有活干。

温州网讯 连日来，苍南灵溪镇观美片区3000余亩水稻陆续开镰，收割机在田间来回穿梭。这边稻谷刚装袋，那边一垄垄刚翻整好的土地上，越冬瓜菜的定植正紧锣密鼓地进行。收割与播种，两种不同农时的农事活动，在同一片田地里“碰上了头”。

农户在田间捡拾收割的水稻。

“本月底先移栽一部分瓜菜，11月中旬争取全部定植完，实现分批次种植、分批次上市。”观美“三瓜一稻”产业基地相关负责人说，今年观美片区共种植水稻3000余亩，涉及平美、岩联、桃湖、双岭等村，辐射带动农户400余户。其中，实行“三瓜一稻”轮作模式的有1200亩，涉及农户约180户。这1200亩水田上一季瓜菜收获后，于7月中旬播种水稻、10月开镰收割。稻子刚收，丝瓜、黄瓜、蒲瓜、小南瓜等越冬瓜菜随即又接茬定植。土地全年没有真正空着的时候，农户也全年有活干。据测算，这种模式相比传统单一种植，亩均增收1.5万元以上。

水稻收割后，越冬瓜菜随即又接茬定植。

轮作的价值远不止让这片土地全年有收成，还带来一笔“养地账”。“水稻收完秸秆还田，能有效提升土壤有机质含量和肥力，减轻土壤板结。”该负责人解释，水稻生长过程中，还能消纳前茬瓜菜残留的藤叶等有机肥，降低连作障碍和病虫害压力。与过去纯种瓜相比，如今土壤状态明显改善，病虫害压力逐步下降。

当地正在搭建智慧农业配套服务中心。

在轮作模式的基础上，观美农业的升级步伐也在加快。当地去年成功试种水果辣椒，引进了附加值更高的经济作物品种；今年又引入AI智慧科技机器人、生物科技、精细化管理模式与高标准大棚设施，产品品质优于欧盟标准。目前，当地总投资约800万元、占地约50亩的苍南重塑未来农业产业园也已启动建设，将布局国家级人工智能与生物农业中试核心区、科普研学示范区、精品水果椒标准化种植区以及千亩“三瓜一稻”联农产业基地等。其中，智慧农业配套服务中心将于近期完工。

观美“三瓜一稻”产业基地。

销售端也同步发力。目前当地冷链物流集配中心的库存量已达库容的85%左右，错峰销售效应逐步显现；丝瓜冷冻切片首期获日本订单1500吨，后续将持续追加。未来当地还将提取丝瓜液、黄瓜液等开发护肤品及即食产品，推动产品由“卖原料”向“卖精深加工品”升级。

观美“三瓜一稻”产业基地出产的丝瓜。

如今，这套轮作模式的红利正在外溢，当地正向周边农户开放种苗、技术和销售渠道等资源，让灵溪更多农田在“不空档”中提升效益。

来 源：温州日报

原标题： 稻谷归仓 瓜菜下田！苍南“三瓜一稻”全年轮作忙

记者 林思思 通讯员 余超凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com