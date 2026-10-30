温州日报 2026-10-30 08:24:00

10月29日，第二十七届中国美食节在广东佛山开幕。主会议美食产业发展大会上，温州面向全国消费者正式发布并推介十大温州小吃、十大温州菜。

温州在第二十七届中国美食节上发布和推介温州特色菜品。采访对象供图

温州网讯 昨天，第二十七届中国美食节在广东佛山开幕。主会议美食产业发展大会上，温州面向全国消费者正式发布并推介十大温州小吃、十大温州菜，市饭店餐饮烹饪行业协会负责人还代表温州解读了瓯菜的饮食文明、独特的味觉逻辑和烹饪技艺，诠释了“敢为天下先”的温州何以“敢为天下鲜”和全力争创“世界美食之都”的信心和底气。

温州是唯一在本届中国美食节主会议现场推介地方特色菜品的城市。中国美食节始创于2000年，已成为国内餐饮行业标杆活动和综合性盛会。本届美食节入选商务部2026年“中华美食文化季”促消费重点活动，同时纳入工信部、市场监管总局“吃货季”食品提质扩需工作，以“三新”消费为引擎，以培育地域餐饮品牌为重点，带强美食产业，带动群众共富。开幕式上，温州市饭店餐饮烹饪行业协会与中国饭店协会及佛山市南海区、顺德区等地饭店餐饮协会联手，共同启动地方特色菜系与特色小吃产业集群地标美食品牌培育工程。

昨天推介的十大温州小吃为糯米饭、鸭舌、温州鱼丸、温州鱼饼、永嘉麦饼、灯盏糕、温州馄饨、猪脏粉、鱼胶冻、肉燕；十大温州菜为咸鲜黄鱼、芙蓉蝤蛑、三丝敲鱼、江蟹生、葱香跳鱼、虾子肉干蒸盘菜、爆目鱼花、酒炖河鳗、蒜子鱼皮、咸菜鸡。榜单为协会发动全行业，从近百道菜肴小吃中推选而后再经网络投票最终确定。

这些菜品何以代表温州？市饭店餐饮烹饪行业协会会长黄素武在主会议现场介绍，从食材来看，芙蓉蝤蛑、江蟹生、咸鲜黄鱼、酒炖河鳗、葱香跳鱼、目鱼花、蒜子鱼皮等菜品，都取自瓯江与东海的江海鲜；干蒸盘菜、咸菜鸡来自山野田园，完美呼应温州“七山二水一分田”的地理格局，是大自然馈赠的山海滋味。从烹饪技艺来说，三丝敲鱼、苍南肉燕代表瓯菜标志性的“敲”技；酒炖河鳗，是瓯菜善用本地黄酒入菜的典型；鱼丸、鱼饼依靠番薯粉塑造独特口感。名单同时兼顾温州宴席与民生两大场景，十大温州菜多用于正式宴席，承载瓯越千年宴饮礼俗；十大小吃扎根街头巷尾，是温州人日常三餐、解馋小食的烟火味道。这份榜单既能彰显宴席的格调市井的烟火，延续瓯越先民嗜食生鲜的古老传统，也蕴含永嘉学派务实求真的精神内核，集中诠释温州菜 “敢为天下鲜” 的文化主张。

温州又何以成为在主会议推介的唯一城市？据协会介绍，温州在争创“世界美食之都”上的努力成效，让温州餐饮在全国餐饮业脱颖而出。温州山海相依、海陆食材荟萃，孕育源远流长的瓯菜文化，培育起特色鲜明的餐饮产业。而一代代温州人闯世界，温州美食也跟着温商走向全球180多个国家和地区。近年来温州菜品牌建设持续落地，目前梳理成型温州菜菜品250余种，46道温州名菜被收录进《中国菜谱》，“温州菜烹饪技艺”入选省级非物质文化遗产。本届中国美食节现场，温州正式发布十大温州菜、十大温州小吃，也是温州建立标志性菜品矩阵，打造辨识度鲜明的温州菜核心IP的重要举措之一。

来 源：温州日报

原标题： 温州在中国美食节亮出“敢为天下鲜” 成为唯一登上主会议现场推介地方菜的城市

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com