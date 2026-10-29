楠溪江创建国家5A级旅游景区 人人皆是山水点景人

温州日报 2026-10-29 08:27:00

楠溪江创建国家5A级旅游景区（以下简称“5A创建”），人人参与。古村立新约，孩子把5A绘入画中、写进作文，山水间遍布志愿者身影……

温州网讯 楠溪江创建国家5A级旅游景区（以下简称“5A创建”），人人参与。古村立新约，孩子把5A绘入画中、写进作文，山水间遍布志愿者身影……此间山水，人人提笔，共绘楠溪江5A画卷。在楠溪江主景区，硬件提升、文脉复兴的同时，真正让山水画活起来的，是生活其中的人。楠溪由内而外蝶变，人人点景，也充盈着人气与温度。

古村立新约

激活主人翁意识

5A创建攻坚中，岩头镇芙蓉村修订了村规民约。

新约管得很细：车辆停外围停车场，村内低速禁鸣；不在公共区域清洗拖把等工具；衣服被褥在指定区域晾晒，不得在公共可视区域乱晾晒……村民言行举止、待客接物也有了更具体的引导。“游客多了，要求就更高了。”芙蓉村党委书记陈东京说。

芙蓉村有户籍人口980户、3100多人，部分村民迁居新村，古村内常住400多人。过去，田间随意搭建家禽棚舍，与古村风貌格格不入；电瓶车穿行、衣物随意晾晒、屋前屋后乱堆乱放等现象，让景区形象打了折扣。

作为5A创建核心区关键节点，如何让大伙参与家园共建？村“两委”召集村民开了五次大会。刚开始，大伙意见不少：“拖把农具不在河道洗不方便！”“衣服不能随便晒了，往哪儿晒？”陈东京和村“两委”一遍遍解释，给出解决办法，如提供集中衣服晾晒场。“提前和老百姓充分沟通，让大家知晓自己是5A创建的参与者，也是受益者。”陈东京说。

村里也去“取经”，参与县里组织的赴台州古城、紫阳街、衢州古城等地学习活动。“紫阳街跟我们芙蓉村很像，里面也有居民，他们怎么管、怎么引导，对我们很有启发。”陈东京说，景区有烟火气，管理难度也会增加，新约旨在让文明好客氛围更浓。

“新村规民约挺好，大家能更好迎接更多游客来我们村。”谈及新的村规民约，陈成南由衷支持。游人问及村里哪里好玩，老人应道：“这里的一墙一瓦，甚至每一个台阶都有故事。”陈成南说，如果游客有需要，自己就给游客当导游，把小时候从长辈那里听来的故事，一一讲给来客听。

小手拉大手

家校绘就醉美底色

5A创建话题，在岩头镇中心小学是校园热点。

孩子们能为5A创建做什么？学生郑子豪说：“希望楠溪江成功创建5A，让更多人见识到家乡的美丽。”王子汐说：“我回家会告诉爸爸妈妈和朋友，不能在景区里乱扔垃圾、破坏环境，帮游客指路，向他们讲解、介绍景区。”

学生们用手抄报、短视频、手工等作品助力创建，将楠溪江山水、古村民居与乡土文化融入创作。“拍短视频的时候天气特别热，学生和家长从白天拍到天黑，毫无怨言，积极配合，让我十分感动。”岩头镇中心小学副校长王娟娟说。吕行则在作文里写道：“楠溪江5A创建我们小学生也可以做很多的事情，我们可以画画、捡垃圾、当小导游，尽自己的一份力……”

学校还组织学生走进丽水街、芙蓉古村和江边滩林，开展研学、环境清理等实践活动。从画家乡到护环境、讲文化，孩子们逐渐从家乡风景的观察者，成为5A创建的参与者。“我们将美育实践与5A创建紧密结合，学生通过实地研学，创作了景区主题海报、古民居绘画、土特产创意宣传三大系列作品。”王娟娟介绍，学校已组建并培训一支30余人的学生宣传队伍。接下来，孩子们将以小记者、小小导游、小小宣讲员等身份走进景区，与乡镇、社区共同开展文旅宣传。

志愿红楠溪

情暖八方来客

清晨，岩头镇丽水街上的伏茶点准时开张。

岩头红姐姐志愿服务队的志愿者们烧水、煮茶，用温暖的伏茶招呼过往游客。队长金胡珍带着另一组志愿者，在丽水街沿途捡拾烟头、纸屑，清理房前屋后。金胡珍每天组织十余名志愿者开展送伏茶、环境清理、交通引导等服务。

红姐姐志愿服务队于2021年成立，如今有200多名志愿者，分设6支队伍，星期一到星期日轮流巡逻，仅周四休息一天。“我们是当地人，丽水街就在家门口。”金胡珍说，“维护好景区环境、服务好来往游客，是责任，也光荣。”

岩头镇党委委员傅磊磊介绍，芙蓉花义工队、美丽乡村义工队、下日川义工队等多支志愿队伍遍布岩头，成为当地5A创建中一抹亮丽的“志愿红” 。

志愿者们更化身景区建设的“监督员”和家乡美景的“推介官”。“大家积极性都很高，尤其是年轻人，对楠溪江很有感情，能为创5A贡献力量感到很光荣。”志愿者李烽介绍，狮子岩和桃花源片区的志愿者分为“点上执勤”和“沿线巡逻”两组。在执勤点，他们解答游客疑问；在巡逻中，不仅关注卫生、设施等“硬件”，还监督工作人员服务是否到位等“软件”，发现问题及时反映。

游客来了，志愿者们如数家珍：“看狮子岩最好的观测点在观景台，那里拍出来的狮子形状最逼真！”志愿者们还会详细讲解景区特色。“我们要对家乡的美景有自己的理解和感受，才能把这种感受传递给游客。”李烽说。

“处处都是旅游环境，人人都是旅游形象”，如今，永嘉县有超千名志愿者投身5A创建，他们深入景区开展环境清理、交通引导、旅游咨询、文化讲解等服务。志愿者用心，也换来游客点赞。“这里环境不错，志愿者介绍得很详细，狮子岩名气大，我们就是冲着这个来的！”一位游客在听完志愿者的观景指引后，竖起大拇指。

来 源：温州日报

原标题： 人人皆是山水点景人

记者 金朝丹 通讯员 李彩云 陈雨轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com