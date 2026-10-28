温州晚报 2026-10-28 09:12:00

2017年至今，王玲带着一台四十多斤重的缝纫机头，跟着文成县益百分社工服务中心的“侨爸侨妈银龄志愿服务队”，走遍了文成大大小小的乡镇村社，免费为老人改裤脚、换拉链、缝补衣物。九年间，经她手缝补的衣服，保守估计已超万件。

温州网讯 59岁的王玲坐在缝纫机前，穿针、锁边、剪线，动作干净利落。她腿脚不便，走路时身体微微倾斜，但双手在布料上移动的速度，比很多健全人还要快。2017年至今，她带着一台四十多斤重的缝纫机头，跟着文成县益百分社工服务中心的“侨爸侨妈银龄志愿服务队”，走遍了文成大大小小的乡镇村社，免费为老人改裤脚、换拉链、缝补衣物。九年间，经她手缝补的衣服，保守估计已超万件。

一次“路过”开启9年志愿路

王玲的裁缝手艺，是十几岁时在家里学的。因为儿时一次发烧，她得了小儿麻痹症，并留下了后遗症，腿脚一直不方便。“当时我就想做点自己能做的事，以后自己也能赚钱养活自己。”于是她跟着做衣服的姐姐学，从脚踩的老式缝纫机开始，一针一线地练，后来电动缝纫机也学会了，衣服、裤脚、拉链、钩针手工，样样拿得起来。

2017年，一次偶然路过，她在文成街头看到有人摆摊帮老人理发、剪指甲，便凑上去问：“我别的不会，改衣服、修裤脚我会，能不能让我也参加？”对方说行，她就此成了志愿者。从那以后，只要社工组织在群里发活动通知，她看到就报名，报了名就出发。她不能走远路，丈夫帮她把缝纫机头搬上残疾车，到了现场，公益伙伴再帮她抬下来。

最远的一次，她去了玉壶镇朱雅村。朱雅村养老驿站是当地社工和志愿者常去的点，从文成县城出发，山路弯多路窄，开车要一个多小时。

九年免费缝补上万件衣裳

九年下来，文成各个乡镇，王玲几乎跑遍了。改得最多的是裤脚和拉链——山里的老人大多独居，儿女不在身边，裤子买长了、拉链坏了，就攒着等她来。

每次公益活动，王玲到得早，老人们来得更早。她一般早上八时和社工们一起出发，九时前到，然后就一直埋头忙到中午。有的时候一天赶两场，饭都来不及吃。改一条裤脚、换一条拉链，在别人看来是小事，对山里的老人来说，却是一条能穿出门的裤子、一件能继续用的衣服。

有的时候老人们的拉链坏了，她还自己贴钱配。这些年下来，王玲奔走各乡镇村社，免费为老人缝补、改裤脚，缝补衣物超万件。

想把善意一直传递下去

王玲说，儿时患病落下腿脚不便的毛病，生活里常常需要旁人搭把手。年轻时在厂里做工，同事见她行动不便总会主动帮她分担活计，邻里街坊也时常伸出援手，这些细碎又温暖的点滴，她一直牢牢记在心里。“我受过别人的帮扶，如今我有一份手艺、有能力，就想着尽自己所能回馈他人。”

在一次次下乡服务中，看着老人们拿到缝补妥当的衣物，听着一声声朴实的“谢谢”，王玲收获满满的幸福感。

王玲的这份坚守，也悄悄感染着身边人。听闻她多年奔走乡村为老人缝补衣物的故事，有朋友主动提出，希望往后可以跟着她一同下乡参与志愿服务。不止于缝补衣裳，王玲心中还有一个更大的心愿：她希望把裁缝、钩针这些老手艺传承开来，她愿意免费授课，把手艺连同这份善意一并教给更多人。

来 源：温州晚报

原标题： 文成“裁缝奶奶”——九年免费帮老人缝补上万件衣裳

记者 谢施琦 实习生 夏芷倩受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com