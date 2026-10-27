温州文旅，何以暖意融融？

温州日报 2026-10-27 09:17:19

“来温州 享温暖”，暖在何处？暖在一张票根惠游全城，暖在文化服务触手可及，暖在根脉激活与文旅融合中释放城市温度。

国庆假期中的五马街。苏巧将 摄

温州网讯 落地温州龙湾国际机场，一张机票瞬间变为惠游温州及台州101家景区的通用门票；纱帽河的夜色里，演员从围观人潮中缓步走来，吴百亨故居成了实景舞台；山根村的老宅里，游客跟着主理人把布料浸进染缸，蓝夹缬的纹样在布面上慢慢显出来……如今的温州，旅游早已不局限于传统景点，城市本身即是风景。

“来温州 享温暖”，暖在何处？暖在一张票根惠游全城，暖在文化服务触手可及，暖在根脉激活与文旅融合中释放城市温度。

票根惠游 暖在抵达

一张登机牌，在温州能走多远？今年冬春航季，温州机场给出新答案：凭7天内抵达温州的机票或登机牌，旅客可免费畅游温州全域78个景区景点，其中包含28个核心收费景点，全市超400家商户同步提供消费折扣。福利还跨出市界——神仙居、天台山、台州府城等23家台州重点景区，凭落地温州的电子登机凭证即可享首道门票6折。“一张机票游温州”由此升级为“一张机票游温台”，一张登机牌串联起两地核心文旅资源。瓯海区同步推出“动车票惠游”，把铁路客源也纳入票根体系。

景区与景区之间，票根开始“串门”。今年6月落地的“雁楠飞仙海天游”门票互惠，把温州雁荡山、楠溪江、刘伯温故里与台州神仙居、台州府城、天台山六家景区织成一张网：购买任意一家景区指定全价票，180天内游览其余景区可享指定线路6折。一趟行程规划得当，最高可省400多元。

一张票的“消费半径”不断扩大。凭抵温机票游客可参与“机票换门票”，免费兑换温州队浙BA主场比赛门票；瑞安、永嘉、苍南等地对持浙BA门票的游客推出景区、住宿、餐饮惠游；凭龙湾演唱会门票可享249家商户折扣……看一场球、赴一场演出，成了来温州的理由，优惠是随之而来的体验。

不用机票，不用球票，一张身份证也能成为通行证。今年8月至12月31日，杭州、上海、台州、宁德四城居民凭身份证，每周一至周四可享温州23家景区免首道门票或5折，其中15家国有景区首道门票全免；41家酒店民宿集体放价，“塘河夜画”游船从168元降至125元，园博园游船全线5折。这张“淡季通行证”，把长三角和东南沿海的日常客流精准导入温州的周中时段。

好戏连城 暖在停留

票根把人引进来，一座城市拿什么把人留下来？

据省文化广电和旅游厅手机信令大数据监测，国庆7天温州全域游客总量居全省第三；过夜游客占比达53.6%；旅游综合收入74.6亿元。全市82家开放A级景区累计接待518.5万人次，营业收入同比增长119%。

过夜游客超全域游客一半，说明越来越多游客不再满足于“到此一游”，而是愿意留下来。留下来之后，消费场景的丰富度决定停留的质量——温州做大全链条夜间文旅消费，丰富多元场景；鼓励老字号、非遗跨界创新；培育城市文旅新地标，园博园主会场累计接待游客突破1000万人次，朔门古港考古遗址公园国庆假期到访25.7万人次。

比数字更有温度的，是“走进戏里”的场景。温州围绕“山海相约 秋韵温州”推出近千项文旅活动和惠民福利。朔门古港的瓯剧演员从观众人潮中走来，遗址就是舞台；江心屿的鳌鱼灯巡游之后，水上火壶秀和无人机光影秀接续点亮诗岛夜色；楠溪江丽水街的水亭祠畔，永昆《水亭秋月》在月色与池水间开腔。暖意不只属于买票入园的人，全市文体场馆免费或低收费开放，让群众在家门口就能享受文化盛宴。从看景到入景，从观演到参与，整座城市就是一座没有围墙的剧场。

入境游的暖意也在向外延伸。2026年1—9月，温州入境过夜游客16.47万人次，同比增长29.5%；旅游外汇收入1.59亿美元，同比增长39.24%；港澳入境过夜游客增长64.78%，香港市场增幅达79.58%。

服务托底 暖在日常

一座城市对游客的温度，峰值时刻的热闹只是一面，日常运转的细处才是底色。

“十个一”便利化服务让入境游客“说来就来”更有底气。龙湾国际机场国际综合服务中心“一窗通办”，26家酒店“一碰入住”，外卡文旅场景全覆盖，“温州轻松游”行李运送服务有效解决“负重旅游”困扰，离境退税商店超百家，其中八成实现即买即退……对于很多入境游客来说，语言、货币、上网，以前要折腾的事，现在一站就办完了。

针对经温中转旅客，温州机场持续打磨“经温飞”中转服务品牌，打造“免费住宿、免费餐饮、免费接驳、免费寄存”四项闭环服务，旅客只需登录“中转旅客服务通”小程序即可一键预约，全程省心便捷。

暖意不只属于匆匆来去的游客，也属于那些愿意留下来、深耕这片山海的人。全国率先落地的雁荡山OPC业态社区自6月初试运行以来，已聚集十余家意向入驻公司，建成15TB容量的文旅视频语料库；永嘉打造“楠溪科创集群”，构建“1+8+N”全域孵化空间，在孵企业超620家、人才超6000人，创新推出“楠溪创享家”青年乡创计划；平阳鸣山村则用“老屋免租1—2年”等政策筑巢引凤，盘活120间老屋，带动创业就业100余人。

来温州，享温暖，不只是把游客迎进来、留下来，更是让愿意扎根的人待下来、干起来。

来 源：温州日报

原标题： 来温州 享温暖 温州文旅，何以暖意融融？

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com