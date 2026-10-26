AI时代，我们该建设怎样的世界一流期刊？青年科学家与一流期刊共生发展论坛举行

温州晚报 2026-10-26 08:29:18

10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会平行论坛——青年科学家与一流期刊共生发展论坛举行，来自高校、科研机构、出版机构的百余位专家学者近200多人参会。论坛围绕一流期刊创新建设、国际化运营、青年科研人才培育等话题开展深入研讨，引导青年坚守学术伦理、精进出版能力，积极参与国际学术治理，携手共建可信向善、风清气正的学术生态。

温州网讯 10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会平行论坛——青年科学家与一流期刊共生发展论坛举行，来自高校、科研机构、出版机构的百余位专家学者近200多人参会。论坛围绕一流期刊创新建设、国际化运营、青年科研人才培育等话题开展深入研讨，引导青年坚守学术伦理、精进出版能力，积极参与国际学术治理，携手共建可信向善、风清气正的学术生态。

中国科协科创部原部长刘兴平，中国科协培训和人才服务中心副主任方四平，浙江省科学技术协会党组成员、副主席孙伟伟，温州市人大常委会党组成员、副主任白洪楞，中国高校科技期刊研究会理事长张铁明，中国科学技术期刊编辑学会副理事长兼秘书长魏均民，中国科学技术信息研究所评价中心主任杨代庆，中国科学院分子植物卓越创新中心期刊出版中心主任崔晓峰，英国物理学会会员与融合发展总监Pearl Mensah（珀尔·门萨），中国高校科技期刊研究会副理事长、《科技通报》主编刘志强等领导和嘉宾出席24日下午的论坛。

白洪楞、张铁明和孙伟伟先后致辞。白洪楞回顾了温州科创发展的实践历程，并对学术期刊建设、青年人才培育寄予了殷切的期许。他表示，本次论坛以“共生发展”为主题，聚焦AI赋能科技期刊创新发展，恰逢其时、意义深远。他希望青年学者勇攀学术高峰，胸怀科学理想，勇闯AI交叉学科前沿，坚持做真研究、产出真成果，积极参与学术共建，在求索真知的道路上不断成长。

白洪楞

张铁明从期刊出版行业视角，为搭建科研与期刊协同共治的良性生态，带来了专业可行的思考，也给青年科学家和一流期刊的建设给予了关切。他认为，在建设世界一流期刊的征程当中，青年科学家要承担四个角色，分别是一流期刊建设的合伙人——从“投稿人”成长为“办刊人”；开放科学的先行者——不只是开放获取的“受益者”，更要成为开放科学文化的“建设者”；科研诚信治理的“守门人”——青年科学家既是诚信的遵守者，也是诚信文化的塑造者；人工智能融入学术出版的实践者——青年科学家对技术的敏感和驾驭能力很强，期待大家在“用得好”与“管得住”之间找到平衡，既拥抱效率，也守住学术判断的主体性。

张铁明

孙伟伟从科技期刊“记录仪”“通行证”的定位出发，指出了AI赋能期刊建设与青年人才成长的时代命题，介绍了浙江一流期刊建设成效——目前，全省拥有科技期刊135种，其中12种入选“中国科技期刊卓越行动计划”，12种英文科技期刊被SCI收录，超过50种期刊的核心影响力指标位居全国同类期刊前列。他提出坚守学术本位、打造一流期刊，厚植青年沃土、激活创新源头，健全制度机制、共筑学术共同体三点期望。

孙伟伟

当天的论坛主旨报告环节，主办方邀请了5位在期刊和科研领域卓有建树的嘉宾，围绕人工智能赋能科技期刊创新发展相关议题，结合自身研究与行业实践分享经验。刘兴平分享的主题是“世界一流科技期刊的三重逻辑”，从理论逻辑、历史逻辑和实践逻辑三个维度，深刻剖析了新时代科技期刊可持续发展的底层逻辑与顶层设计方向，站位高远、内涵丰富，为与会嘉宾谋划期刊未来发展带来了极为重要的启发。

宁波东方理工大学研究员、博士生导师朱宸带来的主题是“AI与自动化化学——从自主实验室到Physical RSI”，分享了AI驱动科学变革的应用场景，让与会嘉宾看到了AI与科研深度融合的更多可能，也为人工智能赋能一流期刊建设打开了新思路。

长期从事期刊评价和科研诚信工作的杨代庆带来“世界一流科技期刊目录遴选研究”的主题报告，他介绍了世界一流科技期刊评价体系的一些情况，让青年学者们对期刊的发展、学术的评价有了更客观的认识。

Pearl Mensah（珀尔·门萨）带来的是“英国物理学会扶持青年学者成长经验与路径”，她介绍，英国物理学会通过专项资助与奖学金体系，为青年学者搭建学术交流渠道、提供技能成长支持，并设立早期职业奖项表彰优秀科研成果。

崔晓峰的主旨报告题目是“建设世界一流期刊、助力青年科学家成长——《分子植物》的探索”，《分子植物》的影响因子连续多年在植物科学研究类期刊中排名全球第一。崔晓峰介绍了一本顶刊从创刊到发展壮大的过程，同时也分享了期刊如何助力青年科学家的发展和成长，在新时代也为科技期刊的创新发展提供了鲜活样本。

10月25日上午论坛的活动形式更加丰富，设置了“AI伦理与科研诚信专题”“一流期刊建设经验专题”两大版块，共同探讨技术变革背景下的科研治理之策。

“AI伦理与科研诚信专题”版块由上海大学生命科学学院院长肖俊杰教授主持，北京邮电大学计算机学院教授、博士生导师鄂海红做“当AI成为科学家：构建AI for Science的可信基础设施”的专题报告，英国物理学会出版社亚太出版总监杨萍萍分享了“携手推进研究诚信：IOP出版社如何以信任引领行业”。两位嘉宾一位立足科研技术、一位放眼国际出版，通过两场分享带来不一样的观察视角，也抛出了很多值得深入碰撞的现实问题。

随后的圆桌会议环节，刚刚作报告的鄂海红和杨萍萍，以及浙江工业大学教授、前沿交叉科学研究院副院长姚信威，中国人民大学教授、国家级青年人才李彤四位教授围绕“AI与学术出版：在技术变革中筑牢科研诚信，凝聚行业共识”这一主题，展开对话和交流。

“一流期刊建设经验专题”及圆桌对话由荷兰莱顿大学研究院宋兰主持，清华大学出版社期刊中心副主任杨锐带来“基于自主出版平台，建设世界一流期刊——以清华大学出版社SciOpen平台为例”的专题报告，西安交通大学副研究员杨来浩带来“一个青年学者的十年追逐——与期刊的共生与成长”专题分享。两位嘉宾分别从学术出版平台建设和青年科研学者成长两个不同的视角，分享了世界一流期刊建设的实践经验以及深入思考。

最后的圆桌会议，刚刚做报告的杨锐和杨来浩，以及中国科学院空天信息创新研究院学会与期刊部主任闫珺，杭州全息智能技术研究院院长助理、浙江大学硕士生导师冯天四位专家围绕我们需要什么样的一流期刊展开对话，提出了富有启发性的观点。

本次会议由中国科学技术期刊编辑学会、中国高校科技期刊研究会、宁波东方理工大学以及《科技通报》编辑部共同主办。

来 源：温州晚报

原标题： AI时代，我们该建设怎样的世界一流期刊？青年科学家与一流期刊共生发展论坛举行

记者 魏华

本文转自：温州新闻网 66wz.com