量子“顶流”温州论剑：专家、学者共议量子产业新成果
温州网讯 两个时钟可以“心意相通”，测算他们的共频稳定性；量子光学可以呈现一幅唯美的画面……10月24日下午，一场以“量子变革下的全球青年创新——构筑自主协同的量子信息未来”为议题的量子信息技术论坛在温州拉开帷幕。
中国科学技术大学陆朝阳作论坛开幕演讲。作为2026世界青年科学家峰会的平行论坛之一，此次论坛吸引了业内众多专家、学者、教授，他们围绕量子计算、量子通信、量子精密测量等核心技术突破，以及量子产业生态建设、量子信息与前沿学科融合等方面，发表行业内最新的研究成果和观察思考，并就相关技术发展展开了深入交流，共同勾勒量子科技产学研用一体化进程新图景。
龙湾区领导陈久喜在致辞中表示，温州龙湾作为全国首批激光产业集群地，拥有“中国温州新光谷”。在光电产业基础、科研转化平台、政策与孵化上”具备硬实力。会上，他向相关领域的专家、学者、投资人发出诚挚邀请，期盼量子技术成果能在温州落地生根。
在论坛分享环节，多位国内外专家围绕量子科技前沿主题作报告。德国汉诺威大学教授丁飞、电子科技大学教授由成龙、上海量羲技术有限公司总经理吴明等分别围绕量子通信领域、量子跨界融合、光子量子计算等方向，分享、交流最新的研究成果。
业内专家进行主题分享
此次论坛为期两天，后续还将围绕量子材料、量子计算硬件、量子动力学等方向展开探讨。本次论坛汇聚了老中青三代科研力量，通过同台交流与互动，促进全球量子标准共建与前沿科技治理。
来 源：温度新闻
作者 李一飞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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