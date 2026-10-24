温度新闻 2026-10-24 09:46:29

2026年10月21日至23日，第二届中餐厨艺世界锦标赛在苏州国际博览中心盛大举行。赛事以"中国味道·世界共享"为主题，由中国烹饪协会主办、世界厨师联合会权威认证，享有"中餐奥林匹克"之美誉。本届大赛汇聚全球来自荷兰、美国、英国、德国、奥地利、澳大利亚、印度、日本、韩国，以及中国 55个省市、自治区、直辖市和中国香港特别行政区的 102支参赛团队，400 多名优秀厨师同台竞技，向世界展示中餐技艺发展的最高水准和中餐菜肴时尚化发展的最新成果，让世界更好地理解中餐文化背后“和而不同”的哲学理念与“五味调和”的生活智慧，传播“中国味道，世界共享”理念。

受中国烹饪协会会长杨柳邀请，荷兰亚洲美食交流协会会长、温籍侨领刘海跃出任本届世锦赛副监审长并组队参赛。协会选派林正益、周晓阳、麦汉杨和吕喜四位优秀厨师组成参赛团队，与全球顶尖厨师切磋交流。凭借扎实的烹饪功底、创新的菜品设计与成熟的国际餐饮审美，团队从102余支强队中脱颖而出，成功斩获大赛金奖。

刘海跃（左）和中国烹饪协会会长杨柳（右）合影

五味臻鲜，演绎中餐融合新高度

参赛团队以"五味臻鲜"为主题完成全部赛事作品：鱿凝拟鲍清鲜开篇，金瓜凝珍·松茸羊肚菌浓汤温润过渡，脆鳞低温海鲈卷 佐双味香草汁创新提升，香煎熏鸭佐秘制厚重压轴，凝香玉冻清甜收束。五道菜品完整呈现高端中餐融合西式料理技艺的精妙诠释，在国际舞台充分展现了海外中餐的实力与风采。

刘海跃（右三）、杨柳（左三）和荷兰参赛团队合影

以赛为桥，推动中餐走向世界

作为本届大赛国际评委，刘海跃全程深度参与作品品鉴、专业赛事督导工作。赛事评审体系严谨全面，贯穿食材甄选、烹饪技法、卫生规范、低碳环保、反浪费理念、火候把控、原创创新及菜单整体逻辑等全维度考核，从前菜、主菜到甜点的整体搭配、风味层次与文化表达进行系统化综合评定。评审期间，裁判员秉持公正、严谨、专业的准则履职，与各国评委互通见解，吸收国际餐饮前沿理念。

刘海跃表示，受邀担任国际赛事评委既是荣誉更是责任。在赛事交流中，他深切感受到全球不同地域对食材运用、烹饪技法和饮食美学的差异化理解，也更加笃定"美食无国界、味道通人心"的文化价值。中餐是中华文化最鲜活、最接地气的传播载体，是中外文化交流最温柔、最有力的桥梁。

深耕海外，搭建双向交流通道

立足欧洲、深耕海外中餐行业多年，刘海跃依托荷兰亚洲美食交流协会平台，积极搭建中国餐饮与荷兰及欧洲餐饮界的双向交流通道。他表示，将持续借助国内顶级厨艺赛事及行业交流活动，助力海外中餐从业者接轨国内顶尖标准，同时推动地道中华味道、传统烹饪文化与中式创新菜系持续登陆欧洲舞台，让世界看见中餐匠心、读懂中国饮食文化。

为期三日的苏州世锦赛，既是一场高水平的厨艺巅峰对决，更是一场跨越山海的饮食文化交融盛会。全球厨艺从业者以食材为纽带、以技艺为媒介，互学互鉴、共促发展，不仅擦亮了"中国味道"的国际名片，也为中西餐饮文化长期交流与海外中餐高质量发展注入了全新动力。

来 源：温度新闻

原标题： 温籍侨领刘海跃率队征战“中餐奥林匹克”斩获世锦赛金奖

本文转自：温州新闻网 66wz.com