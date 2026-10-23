潮新闻 2026-10-23 10:45:00

根据气象部门预报，10月23日7时，今年第30号台风“蔷琵”中心位于距温州东南方向约702公里的洋面上，中心气压950百帕，近中心最大风力14级，目前正以20-25公里/小时的速度向西北方向移动。根据台风动态和发展趋势，温州海事局决定于今天8时起启动水上防台II级应急响应。

根据气象部门预报，10月23日7时，今年第30号台风“蔷琵”中心位于距温州东南方向约702公里的洋面上，中心气压950百帕，近中心最大风力14级，目前正以20-25公里/小时的速度向西北方向移动。根据台风动态和发展趋势，温州海事局决定于今天8时起启动水上防台II级应急响应。

截至23日8时，温州辖区44个涉水工程、65艘施工船舶已全部落实防台举措，沿海客渡运航线已全部停航。

为做好防台工作，确保辖区水上交通安全，海事部门持续细化实化防台举措，强化对辖区水域船舶的动态掌握，督促船舶、航运企业落实防台措施，持续通过短信平台、电话、VHF等方式发布防台预警信息。同时，通过智慧海事平台、监控系统等实时掌握船舶动态，做好船舶交通组织和服务保障工作，并加强防台期间应急值守力量，确保能够及时应对突发情况。

来 源：潮新闻

原标题： 沿海客渡运航线已全部停航 温州提升水上防台应急响应为II级

记者 汪子芳 通讯员 郑元茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com