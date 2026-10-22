温州晚报 2026-10-22 08:29:19

10月21日，温州海事部门发布水上防台Ⅲ级应急响应，温州辖区南麂、北麂等长距离沿海客运航线已全部停航，辖区内58艘客渡运船舶停航。

温州网讯 10月21日，温州海事部门发布水上防台Ⅲ级应急响应，温州辖区南麂、北麂等长距离沿海客运航线已全部停航，辖区内58艘客渡运船舶停航。

多个滨海景区已发布关闭公告，自10月21日18时起，苍南县渔寮景区、雾城景区、炎亭景区、海口景区、海螺湾景区五大国有滨海景区暂时关闭。同日18时起，苍南县霞关镇长沙大沙滩根据防台防汛工作预案暂时关闭，请广大游客相互转告并及时撤离沙滩，恢复开放时间将视天气情况另行通知。

此外，南麂岛上367名游客已于20日16时20分登轮离岛。从10月21日起，鳌江、瑞安至南麂航班全线停航，南麂列岛景区同时关闭，复航及开放时间另行通知。

温州海事部门密切关注台风动向，结合气象、海洋、水文等相关信息研判台风对辖区水域的影响范围，通过VHF播发、短信平台、现场巡航等方式及时将台风预警信息传达到辖区航运公司、船舶和船员，提醒航运公司、在建水工项目、船舶提前落实防御措施。

海事部门提醒，海上船舶要加强值班值守，落实各项防台措施，台风影响期间切勿冒险出海；如遇紧急情况，请拨打全国统一水上遇险求救电话“12395”。

来 源：温州晚报

原标题： 温州启动水上防台Ⅲ级应急响应 沿海客运航线停航

记者 许雅晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com