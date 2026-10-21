温州龙湾国际机场 2026-10-21 09:21:57

10月25日起，温州机场正式进入2026冬春航季，航季持续至2027年3月27日，共计22周。新航季计划客运每周平均起降1924架次，日均275架次；计划运营客运航点69个，其中国内63个、地区2个、国际4个。航班时刻“挤水分”之后，航线结构更实、执行率更高，出行体验也更稳。

航线网络：西南补点，干线加密

新航季同比新开及恢复大理、安顺、毕节、铜仁凤凰4个航点，进一步补充西南方向航线网络；同时新增奥凯航空运营海口航线，为海南方向增加出行选择。北京、广州、贵阳、成都航线日出港8班以上，继续发挥干线支撑作用；北京大兴、昆明、上海浦东、南宁、太原等航点同步加密，时刻分布更加均衡。

国际及地区：航线连海外，出海更从容

地区航线方面，国泰航空计划每周10班温州—香港往返。国际航线方面，国航每周3班温州=首尔仁川，东航每周2班温州=马德里、每周2班温州=罗马，长龙航空每周2班温州=新加坡，为企业“出海”与外籍客商往来提供更便捷的通道。

一张机票游温台：登机牌就是“景区通行证”

凭7天内抵达温州的机票或登机牌，可免费畅游温州全域78个景区景点，其中包含28个核心收费景点；超400家商户同步提供消费折扣。这张票根的“福利半径”还延伸到了台州——神仙居、天台山、台州府城等23家台州重点景区，凭落地温州的电子登机凭证享首道门票6折。一张登机牌，温州、台州两城景区通用。落地温州，旅程从一张票根开始。

中转四免：经温飞，吃住行存有人管

作为连接山海的枢纽，温州龙湾国际机场持续优化“经温飞”中转服务：以“免费住宿、免费餐饮、免费接驳、免费寄存”的四项闭环服务，让经温中转更从容、更省心。登录“中转旅客服务通”小程序即可一键预约，便捷出行。

国内客运出发

国内客运到达

来 源：温州龙湾国际机场

原标题： 温州机场2026冬春航季焕新！温州出发，又有新地方可以飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com