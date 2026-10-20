青科会第八年：首次将“AI时代”写入年度议题

温州晚报 2026-10-20 08:22:00

2026世界青年科学家峰会即将开幕。今年，青科会年度议题为“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”。这是青科会首次将“AI时代”写入议题标题。

温州网讯 2026世界青年科学家峰会即将开幕。今年，青科会年度议题为“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”。这是青科会首次将“AI时代”写入议题标题。

青科会第八年，从首届发出“汇聚天下英才”的邀约，到如今锚定AI时代全球青年行动，青科会早已跳出一场论坛、一次盛会的简单定义。峰会搭台、城市唱戏，温州这座制造业城市又如何接住这场AI浪潮？

从对话全球到扎根产业 青科会完成一次时代转向

2019年，首届世界青年科学家峰会在温州启幕，一封贺信为这场青年科技盛会定下“汇聚天下英才、共创美好未来”的基调。七年耕耘，青科会成长为我国民间科技外交的重要品牌，一张跨越山海的全球创新网络在温州织就。117个创新平台、1244个前沿项目在温州落地生根；高新技术企业增至4772家、增长2.6倍，引育75家高能级科创平台……2024年，世界青年科学家联合会业务总部落户温州，青科会效应从短期盛会，转向全年常态化的创新生态运营。

走过七年积淀，第八届青科会将目光投向席卷全球的人工智能浪潮。2026青科会年度议题为“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”，三个关键词——AI时代、全球青年行动、可持续发展未来——每一个都有清晰的决策依据。

翻看八年议题，“青年”“可持续发展”“创新协作”是贯穿始终的高频词。连续8年参与筹办的温州市科协有关负责人透露，“AI时代”的切入，源于2024年“新质生产力”议题的铺垫与2025年“拥抱变革”的延续。2025年大模型集中爆发，年度议题“拥抱变革”呼吁科研领域正视AI、探讨科研范式改变。到了2026年，关键词从“拥抱变革”变成“全球行动”——“去年重在调整适应，今年则转向行动。”

2025青科会发布的《全球人工智能领域青年科学家分布与流动研究报告》显示，全球AI领域青年科学家前10个国家占比高达83%，中国以42.72%的占比位居第一。这份报告在温州发布，为2026年议题提供了关键支撑。

当AI技术席卷各行各业，这场峰会不再仅仅停留在思想交锋，更要直面真实世界难题：人工智能如何兼顾创新速度与伦理安全？传统制造业如何借助AI完成蝶变？青年科研力量如何把实验室成果变成可持续的产业方案？议题的变迁，折射出青科会的成长逻辑：引进全球智慧，最终要落地到城市产业的土壤之中。

制造业城市接住AI浪潮 温州的底气与考题

提起温州，大众印象里是民营经济热土、制造业重镇。鞋服、泵阀、电气、眼镜等一批传统产业集群，构筑起温州经济的基本盘。过去数十年，温州制造凭借灵活的市场嗅觉、完整的产业链条闻名全国。但在AI浪潮之下，传统制造业普遍面临转型痛点：大量中小民营企业懂生产、懂市场，却不懂AI；科研团队手握前沿算法，却缺少真实的产业场景开展测试，技术与产业之间，横亘着一道“供需失语”的鸿沟。

而温州，早已开始为迎接AI浪潮铺路。2025年，温州挂牌成立全国首个市级人工智能局，构建“3412”工作体系——三大支撑体系、四大核心产业、十二大领域AI赋能，部署实施三年行动，全力打造人工智能创新发展先行市、AI示范应用第一城；2026年8月，温州明确提出系统推动“八个先行”——合规保障、Token服务、数据供给、模数共振、场景开放、平台赋能、未来人居、区域联动。

作为制造业强市，温州“AI先行”，拥有赋能各行各业的广阔场景——鞋服+AI，搭上柔性智造的快车；新能源+AI，抓住能源数字化的赛道；眼镜+AI，追赶智能穿戴的体验升级；电气嵌入AI，融入智慧能源的大网……作为全国唯一全面承接六项国家数据基础设施建设试点的“大满贯”城市，温州当前已归集公共数据超1500亿条，落地司法、医保等54类全国性数据源，同时拥有电气、鞋服、汽车零部件、泵阀、智能装备、生命健康等特色产业集群，应用场景非常丰富。把“场景开放”作为先行之举，聚焦全链路商业闭环，我市开展“AI赋能万企”场景开放专项行动，推行首购首用制度，挖掘一批“小切口、能付费、可复制”项目。

场景“接得住”AI，关键还在于打通供需间的语言壁垒。温州将放大“AI行业翻译官”机制效能，把AI行业翻译官升级为闭环服务项目经理，免费为企业开展AI就绪度诊断，输出落地方案。

从制度创新到场景落地，温州正以系统思维推动人工智能从“盆景”变为“风景”。2025年，我市纵深推进数智产业化与产业数智化双轮驱动，数字经济核心产业增加值实现两位数跃升，全年数字经济核心产业增加值增速达12.4%，位居全省第二。今年1—7月，全市新增人工智能领域企业742家、累计达1145家，2026年上半年，制造业企业词元消耗较去年下半年增长2360%。

从议题到新质生产力 青科会的温州答卷

办好一个会，提升一座城。青科会的价值，从来不止于短短两天的主会场活动。一场出彩的峰会与城市“双人舞”，讲究会前蓄势、会中碰撞、会后持续发酵，形成长效机制，而不是大会落幕，热度随即消散。

环大罗山科创走廊上，“一港五谷” 创新矩阵蓄势待发：中国（温州）数安港深耕数据要素与AI安全底座；中国智能谷集聚近500家智能领域企业，产业规模突破200亿元；中国眼谷依托温医大顶尖眼视光学科，孵化AI智能眼镜等产品，将温州传统眼镜产业链升级为智能穿戴创新高地。国际云软件谷建成人工智能计算中心，算力底座持续夯实，为本地AI研发提供支撑。一个个高能级平台，就是温州承接青科会AI成果的“容器”，让峰会碰撞出来的想法，有地方试验、有场景验证、有资本孵化。

七年积淀，青科会已经跳出“一次性会议”模式，构建起“一器一园一基金一城一中心”的成果转化体系。世界青年科学家创业孵化器、创业园、创业基金持续运转，全年常态化对接海内外科创项目。每年峰会是集中展示、集中签约的高光时刻，而人才引育、项目孵化、产学研对接，贯穿全年。

对温州而言，青科会持续八年落地，正在重塑城市气质。过去，温州标签是“敢闯敢拼的商人之城”；如今，“创新温州”的标识日益清晰。越来越多青年科研人才选择来温创业，前沿科创项目落地生根，传统制造企业主动拥抱人工智能。青科会带来的不只是项目和人才，更是思维方式的革新：民营企业家开始主动寻找科学家合作，科研人员更加重视产业落地，城市管理者持续完善科创生态。

从对话全球的科创盛会，到赋能实体的发展引擎，青科会正带来“在温州看见创新中国”的新答卷。七年青科路，是温州主动拥抱AI时代、深耕新质生产力的奋进之路。未来，温州将持续依托青科会全球平台优势，持续深化人工智能全领域赋能，完善科创成果转化闭环，让全球青年科创智慧持续落地瓯越大地，以科技创新引领产业升级，奋力打造人工智能赋能新质生产力的温州样板。

来 源：温州晚报

原标题： 青科第八年：年度议题与城市发展的“对表” 首次将“AI时代”写入议题标题

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com