龙湾发布 2026-10-19 10:01:00

人才、技术、产业，究竟如何深度融合？在中国（温州）新光谷，答案藏在一束激光里。

2026世界青年科学家峰会主体大会将于10月24日启幕，年度议题锁定“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”。峰会前夕，“媒体探营团”频频走进温州龙湾，深入产业落地现场，试图回答一个更具象的问题：人才、技术、产业，究竟如何深度融合？

在中国（温州）新光谷，答案藏在一束激光里。

158平方公里的“光子版图”

新光谷坐落于温州湾新区，规划总面积约158.48平方公里，构建“一心两区三片”发展格局，贯通光子基础研究、科研攻关到产业化落地全链条。早在2013年，温州激光与光电产业集群入选全国首批创新型产业集群试点；2023年，浙江省激光智能装备技术创新中心揭牌、新光谷规划正式发布，温州激光光电产业驶入加速发展快车道。园区沿产业链招引布居光子、特普创等一批光子赛道企业，重点布局光电器件、精密激光光源等前沿方向，持续完善“光子芯片-激光器-智能装备-场景应用”全链条产业体系。

温州新光谷核心启动区

“一心”：省激光智能装备技术创新中心

作为省激光智能装备技术创新中心运营主体，浙江摩克激光智能装备有限公司以产业服务和产业培育为主职主业，聚焦高功率激光制造、激光精密制造和高性能激光器件三大领域，手握5项国际领先核心技术，拥有授权专利132项，其中发明专利100件。依托“3456”概念中试体系，已开展40余项中试项目，为浙江大学、中科院及数十家企业提供技术服务。

记者在展厅内，发现一幅激光加工而成的望海楼装饰画格外吸睛，屋檐、窗棂等细节纤毫毕现，直观展现激光加工的超高精度。

激光加工而成的望海楼装饰画

“我们的超快切割工艺速度可达60米/分钟，断面无毛刺，加工效率是传统钣金加工的3至5倍，设备一机多能，既可以切断面，又可以切相贯线。”浙江摩克激光智能装备有限公司副总经理曹宇介绍。现场展出的机械关重件激光表面处理技术验证平台，技术指标对标德国进口设备，攻克大型海上风电轴承关键技术，打破进口依赖。

“两区”：孵化加速，畅通科技成果转化通道

“两区”承担孵化加速功能，畅通科技成果转化通道。温州激光与光电子协同创新中心2019年携手北京大学共建北大-温州激光与光电子联合研发中心，将高校科研优势对接地方产业需求，累计孵化企业10余家。2023年，中心引进的金融团队设立雅榕创投，聚焦商业航天、航空、量子科技等早期项目，不仅投入资金，还为企业链接产业资源、客户渠道与高端人才。研发平台提供技术支撑，投资机构连接资本与市场，中心联合雅榕创投，以产学研协同模式，已成功孵化11家企业。浙江法拉第激光科技有限公司就是其中标杆，这家国家级专精特新“小巨人”企业主攻量子科技高端稳频激光器，产品支撑精密测量、冷原子物理等领域国产化，多项成果达到国际先进、部分技术达到国际领先。

浙江法拉第激光科技有限公司研发室

“三片”：推动制造、人才、城市协同共生

高端智造片集聚光子激光重大制造项目；产教融合片联动温州大学激光与光电智能制造研究院、温州理工学院等院校及科研平台，定向培育产业人才；产城融合片依托浙南科技城和中心大湖区域为核心，打造宜居宜业产业新城。截至2025年，新光谷集聚激光光电企业300家，规上企业141家，年总产值230亿元，汇聚E类人才132人。

新光谷的故事提供了一个更具象的观察样本：当AI与光子技术交汇，青年科学家与产业一线碰撞，高校科研与地方产业形成合力……可持续发展未来不再是一句口号，而是一束激光正在照亮的现实。

来 源：龙湾发布

原标题： 温州这束光，如何一年“照”出230亿？

本文转自：温州新闻网 66wz.com