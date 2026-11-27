温州日报 2026-11-27 08:39:00

11月26日，苍南启动“两沿三化”环境整治专项行动，对23条重点道路和18条重点河道开展排查整治，以线带面推动全域环境提升，擦亮新时代浙江美丽南大门生态底色。

温州网讯 11月26日，苍南启动“两沿三化”环境整治专项行动，对23条重点道路和18条重点河道开展排查整治，以线带面推动全域环境提升，擦亮新时代浙江美丽南大门生态底色。

沿路、沿河是城乡空间最基础、最直观的公共界面。当前，苍南部分道路沿线、河道岸线仍存在杂物堆放、设施老化、秩序不规范等短板；田园局部仍有提升空间，城镇市容精细化管理仍需加强。此次行动以“两沿”为切入口，分沿路、沿河、乡村、城镇四大场景推进，同步治理、盘活“金角银边”和闲置地块。

沿路方面，苍南将聚焦杭深铁路、沈海高速、168黄金海岸线等23条重点道路，以及事关乡镇形象的其他门户道路，全面清理道路两侧视线范围内的脏乱点位，同步做好防撞护栏、电线杆等基础设施的清洁维护，因地制宜、一路一策提升沿线绿化景观，实现路域洁化、序化、美化。沿河方面，聚焦萧江塘河（苍南段）、横阳支江（苍南段）等18条重点河道，常态化整治河湖“四乱”，因地制宜修复滩涂、补植林木，打造滨水小微空间，呈现河畅、水清、岸绿、景美的生态水域岸线。

乡村方面，统筹推进农田流转和轮作种植，打造连片美丽田园；以重点道路为轴线，串联高速口等重要节点，构筑“一路一景、一路一特色”的田园风光带；完善乡村环卫设施，推动休闲旅游、滨海度假、农渔体验与美丽乡村建设相结合，建设一批观赏性强、示范效果好的和美乡村样板村。

城镇方面，聚焦道路杂物乱堆、广告乱贴、摊贩占道、车辆违停等市容问题，落实工地标准化管理和“门前三包”责任制，治理“金角银边”和闲置地块，打造市容整洁有序、设施配套完备、管理规范长效的文明城镇。

为给此次行动营造氛围，此前苍南已开展为期42天的“两沿焕彩·全域增色”专项行动。其间，各乡镇迅速响应，整治范围从主干道向背街小巷、从沿路向沿河、从面上清理向精细管护延伸，全县累计排查发现问题点位3955个，完成脏乱点位整治3481处，销号率约88%。

根据整治方案，到2027年6月30日，苍南计划在灵溪镇打造3个以上精品整治提升点位，其他中心镇各2个以上、其余乡镇各1个以上；实施100处以上节点序化美化提升改造，打造50处亲水节点。苍南将建立“日巡查、周通报、月曝光”等机制，对问题点位逐一登记、跟踪督办、闭环销号，并依托党员先锋示范、村规民约引导群众落实“门前三包”，做到“建成一段、规范一段、管好一段”。

来 源：温州日报

原标题： 苍南启动“两沿三化”环境整治行动

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com