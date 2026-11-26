温州日报 2026-11-26 09:10:33

人民银行温州市分行最新数据显示，截至2026年三季度末，全市累计交易9219.1万笔、金额827.7亿元，个人钱包443.9万个、商户59.4万户，交易笔数与金额分居全省第2、第3位，钱包和商户数量分别位居全省第3、第2位。

温州网讯 数字人民币在温州的应用，早已不止街边小店扫码支付，正稳步走进校园食堂、跨境结算、公积金业务乃至银行间债券市场。人民银行温州市分行最新数据显示，截至2026年三季度末，全市累计交易9219.1万笔、金额827.7亿元，个人钱包443.9万个、商户59.4万户，交易笔数与金额分居全省第2、第3位，钱包和商户数量分别位居全省第3、第2位。

“温州民营经济发达，市场主体密集，个体工商户对数字人民币的接受度和参与积极性都高，民营企业特别是外向型企业对跨境结算、资金管理效率提升有着迫切需求，这些为试点推广提供了天然的土壤。”人民银行温州市分行相关人士介绍，今年以来，按照省级数字人民币试点工作部署，温州聚焦公共服务、教育民生、跨境贸易、金融市场等重点领域，推动一批标杆项目落地见效。

在平阳，两所学校这学期交餐费的方式变了。过去，校园膳食经费怎么管、钱往哪走，一直是个难题。如今，温州银行联合平阳县教育局，在两所学校上线了餐费数字人民币全流程收支场景。学生吃多少，实际消费了多少钱，食堂才可以动用多少预收款，真正对学生的餐盘负责。教育局靠着数字人民币全程交易可追溯、到账快、零手续费的特点，把试点学校的食堂资金管得更稳妥、规范、和安全，也真正让学生吃得放心。目前，温州银行已经在企业网银做好餐费相关的数字人民币功能，配套出了操作办法，两所试点学校都顺利完成餐费收缴、批量开立数字人民币餐费子钱包、资金入账等工作，累计收取餐费 980.43万元。

跨境结算的效率提升则来得更为直观。今年6月，工商银行温州分行为某上市公司外资股东办理一笔1.67亿元NRA账户跨境人民币汇出业务，资金依托多边央行数字货币桥实现分秒级全额到账。传统模式下，这类大额跨境汇款往往需要一两天甚至更久，不仅叠加多层中间行手续费，资金在途状态也难以实时追踪。数字货币桥点对点直达清算，省去多层中转环节，链路全程可追溯、监管穿透可控。

紧随其后，建行温州分行落地6.5亿元多边央行数字货币桥跨境汇出业务，创下温州同业单笔规模最大、建行省分行系统单笔交易量最高纪录。这笔资金专项用于辖区重点企业跨境利润分红，依托数字货币桥链路短、到账快的优势，满足了企业大额资金当日汇出、当日全额落地的需求。截至10月末，温州全市数字货币桥业务金额约9.8亿元，新增交易160笔，参与企业超百家。

公共服务领域的应用同样提速。温州市住房公积金管理中心承接的“总对总”系统升级项目，由住房城乡建设部与人民银行数字货币研究所共同推动。目前一期接口已基本建成上线；二期围绕B2B钱包单笔归集、批量支付、企业代扣账户签约等功能开发进度超70%，将进一步提升缴存单位和职工业务办理效率与资金管理水平。

金融市场领域迎来标志性创新。今年9月，温州银行2026年金融债券（第一期）在银行间市场成功发行，债券分为固定利率、浮动利率两个品种，发行规模分别为29亿元、1亿元，票面利率分别为1.63%和1.69%。其中1亿元浮动利率品种挂钩1年期LPR，每3个月调整一次票面利率，对应募集资金通过数字人民币全额划转，成为全国首单“数字人民币+浮动利率”融合的金融债券。在债券募集资金划转环节引入数字人民币，为数字人民币与银行间债券市场业务深度融合打造了可复制的实践样本。

“不再追求场景数量的简单铺开，而是在资金管理的关键节点上做深做透。”人民银行温州市分行相关负责人表示，下一步将持续聚焦政府治理、民生服务和跨境贸易等领域，推动数字人民币从交易规模增长向重点领域深度应用转变，进一步发挥数字人民币服务实体经济、保障民生、赋能公共治理的作用。

来 源：温州日报

原标题： 进校园 通跨境 进债市 温州数字人民币应用场景持续“上新”

记者 邹雯雯 通讯员 冯涛 杨吉超

本文转自：温州新闻网 66wz.com