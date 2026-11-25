马拉松开跑、天气转凉 你的“小心脏”准备好了吗
温州网讯 上个周末，随着温州马拉松的发令枪声响起，数以万计的跑者在赛道上尽情奔跑，挥洒自己的汗水。但与此同时，一场冷空气也悄然而至。一边是高强度的极限奔跑，一边是气温骤降带来的血管收缩。对所有马拉松跑者而言，尤其需要关注自己的心脏负担，而对于广大上班族和普通市民而言，冬季也是一年里最需要为心脏“提个醒”的时刻。11月20日也因此被列为“中国心梗救治日”。
日前，记者邀请到“心内”“心外”两位专家：温州市人民医院（市妇幼保健院）党委副书记、院长、心血管内科主任医师姜文兵，温州医科大学附属第一医院心脏外科主任、心脏重症监护室（CCU）副主任、主任医师王珏。两位专家从马拉松赛事与本轮降温谈起，为市民带来一堂“护心课”。
运动遇上降温
心脏扛得住吗
“网上说年轻人的心脏危机已经来临，这话是不是噱头？”一落座，记者就把这个问题抛了出来。姜文兵介绍，近几年在心内科急诊和病房中，年轻患者日益常见，其诱因较为集中——长期熬夜加班、久坐不动、压力焦虑、暴饮暴食、抽烟酗酒，加之忽视体检，高血压、高血脂悄然来袭。一些年轻人自认“扛得住”，可一旦发病，往往即为急性重症。
从医二十多年，王珏对此感受更为直接。他回忆，自己的一名患者是十几岁的少年，因冠脉发育畸形，跑步时突发心梗被送进急诊。“很少见到如此年轻的心梗病例。”他结合接诊经历总结道，这些听起来很遥远的“猝死”，其实就可能发生在我们身边。
那么，当前全国各地火热举办的各种马拉松赛事，是否会在一定程度上诱发心脏疾病？对此，两位专家给出了一致的客观评价。
姜文兵表示，规律、适度、循序渐进的跑步对心血管具有明确的保护作用，正规马拉松赛事本身并不会推高普通人群心源性疾病的发病率。值得关注的是，急诊中碰到与“跑马”相关的心脏意外，大多集中于同一类人群——平时久坐不动缺乏系统训练，临时报名盲目参赛的“速成跑者”。
王珏表示，许多人并不了解自身的心肺极限，一旦进入比赛氛围，容易被他人带动而“被动提速”、打乱节奏；当心率被推至极限时，恰恰是最危险的时刻。
姜文兵举了个例子：平时久坐的人突然去跑半马、全马，相当于在身体“怠速”状态下猛踩油门，短时间内心率骤升、血压剧烈波动、心肌耗氧成倍增加，易诱发恶性心律失常甚至运动性猝死。
此外，低温刺激易导致血管收缩、血压升高、心率加快，使心脏负荷骤然加重，这正是秋冬季节心梗高发的重要原因。当“突然加量的高强度运动”叠加“气温骤降”，那颗本就疲惫的心脏，承受的是一年中的严峻考验。
年年体检正常
为什么还会出事
真正令人惋惜的是，心脏并非没有预警，而是预警被当成了“小毛病”。
“心脏出事就一定剧烈胸痛，这是最大的误区。”姜文兵介绍，心脏在彻底“罢工”前发出的求救信号非常善于伪装，容易被误认为胃疼、上腹闷胀、肩颈疼痛等。
普通市民该如何初步甄别？他继续支招：胃部不适多与进食相关，心脏不适多在劳累、激动、熬夜、受凉后诱发；肩颈疼痛多在固定姿势、按压时加重，而心脏引发的疼痛常伴心慌、胸闷、出冷汗。只要是持续不缓解的不适，叠加三高、熬夜、高压、吸烟、肥胖等因素，务必第一时间进行心电图检查、检测心肌酶，排除心脏问题。
一些上班族难免困惑：年年体检，心电图均正常，为何还会出事？王珏点出了关键：心电图只有在心梗或缺血“正在发作”的那一刻才能查出问题，不发病时便一切正常。若需进一步检查排除，可进行运动状态下的心肺运动试验，观察心率提升时是否出现缺血改变；更为精准的是冠脉CT。他提醒，年轻人猝死有时并非真正意义上的冠心病，而是冠脉发育异常（病变走形）这类先天问题，平时没有任何症状，却极易被漏查忽视。
别等最后警报
护心要在日常
当不幸真的发生，身边又没有专业人士，“黄金四分钟”的救援至关重要。姜文兵纠正了常见误区：不要掐人中、不要喂水喂药、不要随意搬动摇晃患者，这些做法并无急救效果，反而浪费宝贵时间。记住三步即可——分工呼救、拨打120、寻找AED。“不会人工呼吸没关系，单纯持续规范的胸外按压，同样能维持重要器官供血，等待急救车到来。”
至于家中常备的速效救心丸是否有效？王珏表示，它能扩张冠脉、缓解劳累或激动引起的心绞痛，但无法救治血管堵塞的心梗。若胸痛超过15分钟不缓解，并伴有大汗、压榨感、后背痛、恶心，应立即拨打120，切勿靠反复含药拖延。
从一场马拉松到一场降温，从跑者到每一个久坐加班的普通人，专家们共同呼吁：心脏的损伤往往是无声的，别等它发出最后一声警报才想起挽回。规律作息、适度运动、学会识别、敢于按压，把护心做在日常中，才是对“砰砰有力的小心脏”最好的守护。
来 源：温州日报
马拉松开跑、天气转凉 你的“小心脏”准备好了吗
记者 张琳 实习生 黄耀毅 通讯员 林碎玲
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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