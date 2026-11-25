温州日报 2026-11-25 08:52:00

邀请温州市人民医院（市妇幼保健院）党委副书记、院长、心血管内科主任医师姜文兵和温州医科大学附属第一医院心脏外科主任、心脏重症监护室（CCU）副主任、主任医师王珏两位专家从马拉松赛事与本轮降温谈起，为市民带来一堂“护心课”。

温州网讯 上个周末，随着温州马拉松的发令枪声响起，数以万计的跑者在赛道上尽情奔跑，挥洒自己的汗水。但与此同时，一场冷空气也悄然而至。一边是高强度的极限奔跑，一边是气温骤降带来的血管收缩。对所有马拉松跑者而言，尤其需要关注自己的心脏负担，而对于广大上班族和普通市民而言，冬季也是一年里最需要为心脏“提个醒”的时刻。11月20日也因此被列为“中国心梗救治日”。

日前，记者邀请到“心内”“心外”两位专家：温州市人民医院（市妇幼保健院）党委副书记、院长、心血管内科主任医师姜文兵，温州医科大学附属第一医院心脏外科主任、心脏重症监护室（CCU）副主任、主任医师王珏。两位专家从马拉松赛事与本轮降温谈起，为市民带来一堂“护心课”。

运动遇上降温

心脏扛得住吗

“网上说年轻人的心脏危机已经来临，这话是不是噱头？”一落座，记者就把这个问题抛了出来。姜文兵介绍，近几年在心内科急诊和病房中，年轻患者日益常见，其诱因较为集中——长期熬夜加班、久坐不动、压力焦虑、暴饮暴食、抽烟酗酒，加之忽视体检，高血压、高血脂悄然来袭。一些年轻人自认“扛得住”，可一旦发病，往往即为急性重症。

从医二十多年，王珏对此感受更为直接。他回忆，自己的一名患者是十几岁的少年，因冠脉发育畸形，跑步时突发心梗被送进急诊。“很少见到如此年轻的心梗病例。”他结合接诊经历总结道，这些听起来很遥远的“猝死”，其实就可能发生在我们身边。

那么，当前全国各地火热举办的各种马拉松赛事，是否会在一定程度上诱发心脏疾病？对此，两位专家给出了一致的客观评价。

姜文兵表示，规律、适度、循序渐进的跑步对心血管具有明确的保护作用，正规马拉松赛事本身并不会推高普通人群心源性疾病的发病率。值得关注的是，急诊中碰到与“跑马”相关的心脏意外，大多集中于同一类人群——平时久坐不动缺乏系统训练，临时报名盲目参赛的“速成跑者”。

王珏表示，许多人并不了解自身的心肺极限，一旦进入比赛氛围，容易被他人带动而“被动提速”、打乱节奏；当心率被推至极限时，恰恰是最危险的时刻。

姜文兵举了个例子：平时久坐的人突然去跑半马、全马，相当于在身体“怠速”状态下猛踩油门，短时间内心率骤升、血压剧烈波动、心肌耗氧成倍增加，易诱发恶性心律失常甚至运动性猝死。

此外，低温刺激易导致血管收缩、血压升高、心率加快，使心脏负荷骤然加重，这正是秋冬季节心梗高发的重要原因。当“突然加量的高强度运动”叠加“气温骤降”，那颗本就疲惫的心脏，承受的是一年中的严峻考验。

年年体检正常

为什么还会出事

真正令人惋惜的是，心脏并非没有预警，而是预警被当成了“小毛病”。

“心脏出事就一定剧烈胸痛，这是最大的误区。”姜文兵介绍，心脏在彻底“罢工”前发出的求救信号非常善于伪装，容易被误认为胃疼、上腹闷胀、肩颈疼痛等。

普通市民该如何初步甄别？他继续支招：胃部不适多与进食相关，心脏不适多在劳累、激动、熬夜、受凉后诱发；肩颈疼痛多在固定姿势、按压时加重，而心脏引发的疼痛常伴心慌、胸闷、出冷汗。只要是持续不缓解的不适，叠加三高、熬夜、高压、吸烟、肥胖等因素，务必第一时间进行心电图检查、检测心肌酶，排除心脏问题。

一些上班族难免困惑：年年体检，心电图均正常，为何还会出事？王珏点出了关键：心电图只有在心梗或缺血“正在发作”的那一刻才能查出问题，不发病时便一切正常。若需进一步检查排除，可进行运动状态下的心肺运动试验，观察心率提升时是否出现缺血改变；更为精准的是冠脉CT。他提醒，年轻人猝死有时并非真正意义上的冠心病，而是冠脉发育异常（病变走形）这类先天问题，平时没有任何症状，却极易被漏查忽视。

别等最后警报

护心要在日常

当不幸真的发生，身边又没有专业人士，“黄金四分钟”的救援至关重要。姜文兵纠正了常见误区：不要掐人中、不要喂水喂药、不要随意搬动摇晃患者，这些做法并无急救效果，反而浪费宝贵时间。记住三步即可——分工呼救、拨打120、寻找AED。“不会人工呼吸没关系，单纯持续规范的胸外按压，同样能维持重要器官供血，等待急救车到来。”

至于家中常备的速效救心丸是否有效？王珏表示，它能扩张冠脉、缓解劳累或激动引起的心绞痛，但无法救治血管堵塞的心梗。若胸痛超过15分钟不缓解，并伴有大汗、压榨感、后背痛、恶心，应立即拨打120，切勿靠反复含药拖延。

从一场马拉松到一场降温，从跑者到每一个久坐加班的普通人，专家们共同呼吁：心脏的损伤往往是无声的，别等它发出最后一声警报才想起挽回。规律作息、适度运动、学会识别、敢于按压，把护心做在日常中，才是对“砰砰有力的小心脏”最好的守护。

来 源：温州日报

原标题： 心内、心外“大医生”来了！

马拉松开跑、天气转凉 你的“小心脏”准备好了吗

记者 张琳 实习生 黄耀毅 通讯员 林碎玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com