温州日报 2026-11-24 08:19:00

近日，浙江省文化广电和旅游厅公布第六批省级旅游休闲街区名单，平阳县坡南历史文化街区入选，为此次我市唯一上榜的街区。

坡南古街新貌。张海帆 摄

温州网讯 近日，浙江省文化广电和旅游厅公布第六批省级旅游休闲街区名单，平阳县坡南历史文化街区入选，为此次我市唯一上榜的街区。记者从温州市文化广电旅游局获悉，截至目前，我市已成功创建1家国家级旅游休闲街区——鹿城区五马历史文化街区，以及3家省级旅游休闲街区——瓯海区梧田老街、瑞安市忠义街历史文化街区、平阳县坡南历史文化街区。全市旅游休闲街区梯级培育格局初显，“点线面”结合的文旅消费新场景正加速成形。

作为此次新晋的省级街区，平阳坡南街的成长速度令人瞩目。该街区在2025年刚入选省级休闲街区培育名单，仅用一年时间便完成了从“培育”到“认定”的跨越。坡南街是平阳千年古县城的历史记忆承载地，在保护开发过程中，街区匠心独运地提炼出千年古驿、千年学宫、千年福地、千年技艺四个“千年”IP，以“千年驿·凤凰里”为主题，将历史文脉与现代商业深度融合。据悉，凭借独特的夜游体验，该街区此前已获评省级夜经济坐标。

在活化运营上，坡南街不断推陈出新。推出了“坡有喜巳”跨年喜乐汇，园博非遗民俗分会场落子坡南，举办了“来坡南·我宠你”五一主题活动、坡南玩水季、月夜狂欢夜与国医养生市集、七大舞台百场演出等。11月12日起，第二届浙江（平阳）楚望古琴文化惠民周从通福门起步，古琴雅集、琴音快闪走进街巷……节点引爆、日常接力，坡南做到了“月月有主题、周周有看点”。

纵观全市，温州在旅游休闲街区的打造上已形成梯次推进的良好态势。作为“领头羊”，鹿城区五马历史文化街区早已摘得“国家级旅游休闲街区”金字招牌，是温州城市文脉的缩影和商业繁华的象征；瓯海区梧田老街依托塘河文化，以“榕、亭、桥、庙”等元素重塑江南水乡风貌，成为年轻客群打卡的新地标；瑞安市忠义街历史文化街区则深挖玉海楼、利济医学堂等文化底蕴，将历史文化与文创零售、特色餐饮相融合，走出了文商旅融合的路径。加上此次新晋的平阳坡南街，我市旅游休闲街区矩阵不仅涵盖了都市核心区，更延伸至县域腹地，形成了错位发展、特色互补的格局。

据悉，我市将以国家级、省级旅游休闲街区创建为抓手，进一步指导各街区完善基础设施、丰富业态供给、提升服务品质。特别是深化“街区+夜游”“街区+非遗”“街区+研学”等跨界融合，让休闲街区不仅是市民游客“打卡”的风景，更是带动区域文旅消费升级、促进共同富裕的“引擎”。同时，将进一步发挥龙头街区的示范效应，推动全市休闲街区在特色化、品质化发展上迈上新台阶，让“诗画浙江”的温州画卷更添烟火气与新活力。

来 源：温州日报

原标题： 我市新增一家省级旅游休闲街区

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com