温州都市报 2026-11-23 08:37:00

近日，由浙江省商务厅主办的“聚势赋能 百场万企”助力外贸系列活动之“政银企关协”贸易投资一体化双向赋能（温州专场）对接会在温州举办。

温州网讯 为深入贯彻落实高水平对外开放部署，推动贸易投资一体化双向协同发展，近日，由浙江省商务厅主办的“聚势赋能 百场万企”助力外贸系列活动之“政银企关协”贸易投资一体化双向赋能（温州专场）对接会在温州举办。

本次活动以“贸投合力、协同共赢”为目标，旨在搭建高赋能、高精准的“内外”双向采购对接平台。活动汇聚政府、银行、企业、海关、协会等多方资源，以境外工程承包、境外园区为供需对接核心枢纽，着力推动海外采购需求与国内产业供给实现高效匹配，助力省内外贸企业深度链接国际产业链供应链。

对接会上发布了一份采购需求清单，需求来自“一带一路”及上合组织国家的企业代表、驻华使领馆及国家商会等46家海内外采购商及合作机构，内容涵盖跨境电子商务及选品供应链、照明器具、石油化工、宠物用品、文化旅游、新能源（光伏）与电力电气、食品包装机械装备、汽车摩托车零部件、眼镜、五金建材等多个行业领域。

来自罗马尼亚、马拉维、巴拿马、卢旺达和苏丹的5位国家代表，分别围绕各国的采购意向、合作机遇与发展环境进行分享，带来前沿国际市场资讯。

本次活动采用“前会议、后对接”的空间布局，在“大平层会场+场中岛”模式下，前区设课桌式会场，集中开展会议交流；后区“场中岛”洽谈区设置40余个对接岛台，为海外采购商与国内供应商提供面对面、一对一的高效洽谈空间。同时，银行保险机构、贸易服务商及海关等部门将在现场驻点，提供金融支持、通关便利等一站式服务咨询，赋能企业“走出去”。

近年来，浙江依托良好产业基础，积极推进贸投一体化发展。浙江已建成23个省级以上境外经贸合作区，846个海外仓，5285个境外营销网点，服务6000余家企业合理有序跨境布局。温州市拥有国家级园区3个，省级园区4个，是全国拥有国家级境外合作区最多的地市，推进贸投一体化工作基础良好。

目前，温州乘坐动车2.5小时可到达上海，1小时到达杭州、福建。龙湾国际机场已开通直飞罗马、马德里、新加坡等13条国际客货运航线，三期扩建工程有序推进，将进一步夯实区域枢纽机场地位。温州港正在加快打造国家近洋航运中心，货物吞吐量突破1亿吨，现拥有乐清湾海铁联运和洞头状元岙集装箱两个港口，累计开行近洋航线19条、国际客货运航线15条。

来 源：温州都市报

原标题： 温州企业“走出去”有了新平台 “政银企关协”对接会发布海量采购需求

记者 杨晓宴

本文转自：温州新闻网 66wz.com