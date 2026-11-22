乐清发布 2026-11-22 10:16:58

乐清一块270平方米的集体土地，三年租赁权挂牌起拍价75万元，经多轮云端竞价，最终以129万元成交，溢价率72%，仅此一单就为村集体多增收54万元。

一块270平方米的集体土地，三年租赁权挂牌起拍价75万元，经多轮云端竞价，最终以129万元成交，溢价率72%，仅此一单就为村集体多增收54万元。与此同时，得益于竞拍交易费率下调政策，竞得方交易成本同步降低，由原来1.29万元降至1.03万元，省下数千元。一增一减之间，仙溪镇横坦村这块网红坝空地的“身价”，被重新定义了。

仙溪镇。乡镇供图

这是乐清政务服务中心农村产权交易平台上的日常一幕，也是乐清深化农村产权交易改革，激活乡村共富动能的生动实践。近年来，乐清在全省首创“政府+中介+互联网”农村产权交易网络竞价模式，依托全省首个公共资源交易云端竞价平台，项目公告、实时竞价、成交结果全程留痕、公开可查。交易者足不出户，凭手机、电脑即可完成交易，真正实现“零次跑”。

今年5月，该平台服务再升级：原最高1%竞拍交易费率分档下调，竞价成交金额1000万元及以下部分按0.8%计价，1000万元以上部分按0.4%收取。费率降了后，线上交易宗数同比增加25.64%，成交金额1.90亿元，累计为竞买人减负近14万元。

乡村好“丰”景。蔡宽元 摄

农村集体“三资”是乡村振兴的核心家底，是群众最关心的民生财富。结合本土资源特点，乐清先行先试，在温州率先探索水域滩涂养殖权、林权等资产流转，把村级林地、土地、厂房变成强村富民的“活资本”，以资源要素融合发展持续壮大村集体经济。

如果说，网红坝空地拍出的是一块地的“单宗身价”，大荆镇四个村打包的则是一张“资源网”。大荆镇杨溪村、盛宅下村、小花坦村和盛家塘村联合打包滩涂三年养殖权，按3:3:2:2比例分配84万元租金。而北白象螺丝城旧厂房改造20年经营权项目，则把“村企共建”推向了更长周期：成交金额3.09亿元，项目建成后20年内村集体可获得新厂房租金20%，预计增收超1.1亿元，期满厂房无偿赠予村集体。据统计，2017年以来，全市交易厂房租赁项目累计116个，成交金额达14.01亿元。

大荆镇。赵翔 摄

为了让产权交易在阳光下“溢价生金”，乐清坚持数字化引领，打通公权力监督系统和集体三资管理平台，确保产权项目应进尽进，截至10月底，涉及农村“三资”领域相关检控量环比下降53.2%。

2017年以来，乐清政务服务中心农村产权交易平台完成农村产权交易项目2511宗、成交金额36.46亿元、溢价金额2.24亿元，溢价率达6.55%，乡村“家底”越攒越厚。其背后，是乐清农村产权交易改革一条日渐清晰的路径：让资源上场、让机制聚拢、让阳光照进每一笔交易。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清这些村，“家底”又厚了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com