温度新闻客户端 2026-11-21 10:14:56

为落实楠溪江国家5A级旅游景区创建指标要求，构建“外畅内联、快慢协同、枢纽直达、景域循环”的景区交通体系，进一步方便游客出行，自2026年11月21日起，永嘉县公共交通运输集团有限公司对楠溪江景区道路运输线路进行调整。

为落实楠溪江国家5A级旅游景区创建指标要求，构建“外畅内联、快慢协同、枢纽直达、景域循环”的景区交通体系，进一步方便游客出行，自2026年11月21日起，我集团对楠溪江景区道路运输线路进行调整。现将有关事项公告如下：

一、新开两条直通车线路

自2026年11月21日起，新开温州龙湾国际机场、温州动车南站至楠溪江景区游客中心（兆潭村）两条直通车线路，全程高速直达，中途不换乘。

（一）温州龙湾国际机场方向。全程79公里，单程运行约80分钟，运营时段08:00—17:00，票价45元。

（二）温州动车南站方向。全程60公里，单程运行约60分钟，运营时段08:30—17:00，票价45元。

两条线路均实行“定点发班、客满即发”的弹性调度：计划班次间隔60分钟，首班不提前、末班不顺延；上一班车发出后，本站候客达到核载人数的，不再等待间隔即发车；候客未满员的，自上一班车发出时起计满20分钟发车，确保旅客候车时间不超过20分钟。旅客可通过“NX定制游”“畅行永嘉”小程序线上购票、预约。

二、原景交车线路更名及站点调整

（一）景区专线

原“1号景交车”更名为“景区专线”，站点在原有基础上增加永昆演艺中心。

（二）直通车

原“2号景交车”更名为“直通车”，途经站点由19个调整为7个，即温州北站公交枢纽、永嘉客运中心、新人民医院、望江路口、佰草园、下烘头、楠溪江景区游客中心；线路不再途经楠溪江景区内循环核心景点和楠溪江站，直达楠溪江景区游客中心。

以上线路名称及站点调整自2026年11月21日起执行。

三、调整后线路运行安排

调整后，楠溪江景区道路运输形成“4进1漫游”格局，即4条直通车从机场、高铁站、客运站直抵景区入口，1条景区专线在核心游览片区循环慢游。5条线路共投入车辆32辆、备用车15辆，具体走向、班次和票制票价见下表。

四、乘车须知

（一）购票方式。机场线、动车南站线、温州北站线可通过“NX定制游”“畅行永嘉”“智游楠溪”小程序购票；附一医客运站线接入滴滴快客平台运营；景区旅游专线支持小程序线上购票、现场扫码和投币支付。

（二）票制说明。景区旅游专线单程票价5元，同步推出10元全日通票，当日乘坐本线路不限次数；其余线路按表1所列票价执行。

（三）班次查询。各线路实际班次以始发站点现场公示和线上平台发布为准。节假日、重大活动期间，我集团将根据客流变化动态加密班次、调整运力配置。

（四）咨询服务。旅客如需帮助，可向各始发站点工作人员现场咨询，或通过上述小程序查询班次、票价信息。

本公告自2026年11月21日起施行。此前有关线路名称、运行安排与本公告不一致的，以本公告为准。

特此公告。

永嘉县公共交通运输集团有限公司

2026年11月20日

来 源：温度新闻客户端

原标题： 温州机场、动车南站可直达楠溪江景区了

本文转自：温州新闻网 66wz.com