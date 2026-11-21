温州机场、动车南站可直达楠溪江景区了
为落实楠溪江国家5A级旅游景区创建指标要求，构建“外畅内联、快慢协同、枢纽直达、景域循环”的景区交通体系，进一步方便游客出行，自2026年11月21日起，我集团对楠溪江景区道路运输线路进行调整。现将有关事项公告如下：
一、新开两条直通车线路
自2026年11月21日起，新开温州龙湾国际机场、温州动车南站至楠溪江景区游客中心（兆潭村）两条直通车线路，全程高速直达，中途不换乘。
（一）温州龙湾国际机场方向。全程79公里，单程运行约80分钟，运营时段08:00—17:00，票价45元。
（二）温州动车南站方向。全程60公里，单程运行约60分钟，运营时段08:30—17:00，票价45元。
两条线路均实行“定点发班、客满即发”的弹性调度：计划班次间隔60分钟，首班不提前、末班不顺延；上一班车发出后，本站候客达到核载人数的，不再等待间隔即发车；候客未满员的，自上一班车发出时起计满20分钟发车，确保旅客候车时间不超过20分钟。旅客可通过“NX定制游”“畅行永嘉”小程序线上购票、预约。
二、原景交车线路更名及站点调整
（一）景区专线
原“1号景交车”更名为“景区专线”，站点在原有基础上增加永昆演艺中心。
（二）直通车
原“2号景交车”更名为“直通车”，途经站点由19个调整为7个，即温州北站公交枢纽、永嘉客运中心、新人民医院、望江路口、佰草园、下烘头、楠溪江景区游客中心；线路不再途经楠溪江景区内循环核心景点和楠溪江站，直达楠溪江景区游客中心。
以上线路名称及站点调整自2026年11月21日起执行。
三、调整后线路运行安排
调整后，楠溪江景区道路运输形成“4进1漫游”格局，即4条直通车从机场、高铁站、客运站直抵景区入口，1条景区专线在核心游览片区循环慢游。5条线路共投入车辆32辆、备用车15辆，具体走向、班次和票制票价见下表。
四、乘车须知
（一）购票方式。机场线、动车南站线、温州北站线可通过“NX定制游”“畅行永嘉”“智游楠溪”小程序购票；附一医客运站线接入滴滴快客平台运营；景区旅游专线支持小程序线上购票、现场扫码和投币支付。
（二）票制说明。景区旅游专线单程票价5元，同步推出10元全日通票，当日乘坐本线路不限次数；其余线路按表1所列票价执行。
（三）班次查询。各线路实际班次以始发站点现场公示和线上平台发布为准。节假日、重大活动期间，我集团将根据客流变化动态加密班次、调整运力配置。
（四）咨询服务。旅客如需帮助，可向各始发站点工作人员现场咨询，或通过上述小程序查询班次、票价信息。
本公告自2026年11月21日起施行。此前有关线路名称、运行安排与本公告不一致的，以本公告为准。
特此公告。
永嘉县公共交通运输集团有限公司
2026年11月20日
来 源：温度新闻客户端
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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