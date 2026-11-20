温度新闻客户端 2026-11-20 09:58:03

2026锐力体育温州马拉松比赛定于11月22日（周日）上午举行。为保障比赛顺利进行及比赛期间道路交通安全畅通，公安机关交通管理部门将于2026年11月20日—11月22日期间对相关道路分时、分段采取临时交通管理措施。

温州网讯 来温州，跑世界。2026锐力体育温州马拉松比赛定于11月22日（周日）上午举行，马拉松、半程马拉松的起点均设在市府路世纪广场前，终点均设在江滨东路会展中心前。

2026年温州马拉松赛事线路图

为保障比赛顺利进行及比赛期间道路交通安全畅通，公安机关交通管理部门将于2026年11月20日—11月22日期间对相关道路分时、分段采取临时交通管理措施。

届时途经赛事交通限制区域的87条公交线路将“分时段、分路段”临时调整，并根据赛事道路解封情况实时恢复。请市民及时关注相关时段公交线路调整情况，提前做好出行安排。具体如下：

临时调整走向线路

B1路：由火车南站公交枢纽始发，原线截短至车站大道与划龙桥路交叉口，右转改经划龙桥路、春晖路、温迪路、车站大道，返原线至火车南站公交枢纽（往返）。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

B5路：由火车南站公交枢纽始发，原线行驶至市府路与府西路交叉口，左转改经府西路、锦绣路、新城大道，恢复原线至S1奥体中心首末站（往返）。短时调整时间段约在11月20日21时至11月21日24时。

B102路：

1.由火车南站西广场首末站始发，原线行驶至市府路与府西路交叉口，左转改经府西路、锦绣路、新城大道，恢复原线至新城客运站首末站（往返）。短时调整时间段约在11月20日21时至11月21日24时。

2.由火车南站西广场首末站始发，原线行驶至瓯越大道与温州大道交叉口，直行改经南浦路、划龙桥路、车站大道、锦绣路、新城大道，恢复原线至新城客运站首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日5时30分至交通限制结束（12时左右）。

B103路：由双屿公交枢纽始发，原线截短至汤家桥环岛掉头，返回原线至双屿公交枢纽（往返）。短时调整时间段约在11月22日6时30分至交通限制结束（11时左右）。

B104路：由高教园区首末站始发，原线行驶至瓯越大道与南浦路交叉口，直行改经南浦路、划龙桥路、春晖路，恢复原线至西站首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

B106路：

1.由会展中心首末站始发，左转改经会展路（往行）、香源路、华光路、江滨东路，恢复原线至新屿首末站（往返）。短时调整时间段约在11月20日21时至11月21日24时。

2.由杨府山首末站始发，改经江滨东路、华光路（往行）、聚园路（往行）、杨府山路（往行）、江滨东路，恢复原线至新屿首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日5时50分至交通限制结束（21时左右）。

B107路：由箬笠岙首末站始发，原线行驶至温州大道与南浦路交叉口，左转改经南浦路、划龙桥路、车站大道，恢复原线至新城客运站首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

B108路：

1.由城东公交首末站始发，原线行驶至会展路与香源路交叉口，左转改经香源路、华光路、江滨东路，恢复原线至瓯海中心区首末站（往返）。短时调整时间段约在11月20日21时至11月21日24时。

2.由杨府山首末站始发，改经江滨东路、华光路（往行）、聚园路（往行）、杨府山路（往行）、江滨东路，恢复原线至瓯海中心区首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日5时50分至交通限制结束（21时左右）。

B109路：由火车南站公交枢纽始发，原线截短至车站大道与划龙桥路交叉口，右转改经划龙桥路、春晖路、温迪路、车站大道，返回原线至火车南站公交枢纽（往返）。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

B111路：由高教园区首末站始发，原线行驶至瓯越大道与南浦路交叉口，直行改经南浦路、划龙桥路、车站大道，恢复原线至西站首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

B112路：由汇昌河首末站始发，原线截短至汤家桥环岛掉头，返回原线至汇昌河首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

B113路：由杨府山首末站始发，原线行驶至江滨东路与华光路交叉口，右转改经华光路、香源路、汤家桥路，恢复原线至南白象未来社区（往返）。短时调整时间段约在11月20日21时至11月22日交通限制结束（21时左右）。

B301路：由灰桥始发，原线行驶至市府路与府西路交叉口，左转改经府西路、绣山路、万源路、市府路，恢复原线至茶山立体车库首末站（往返）。短时调整时间段约在11月20日21时至11月21日24时。

B302路：由罗西首末站始发，原线行驶至市府路与万源路交叉口，左转改经万源路、锦江路，恢复原线至牛山交通枢纽（往返）。短时调整时间段约在11月20日21时至11月21日24时。

B702路：由东瓯公交公司首末站始发，原线截短至新城大道与绣山路交叉口，右转改经绣山路、万源路（返行），至新城客运站首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

B801路：由温州北站公交枢纽始发，原线截短至划龙桥路与春晖路交叉口，左转改经春晖路、温迪路、车站大道、划龙桥路，返原线至温州北站公交枢纽（往返）。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

1路：由双桥首末站始发，原线路截短至学院东路与聚源路交叉口，直行改经学院东路、会展路、新田路、聚源路、学院东路返回原线至双桥首末站。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

3路：由九山首末站始发，原线行驶至春晖路与划龙桥路交叉口，右转改经划龙桥路、南浦路，恢复原线至南村首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

5路：由双屿公交枢纽始发，原线截短至南浦路与双龙路交叉口，左转改经双龙路、春晖路、温迪路，返回原线至双屿公交枢纽（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

6路：由三桥下首末站始发，原线路截短至新城大道与汤家桥路环岛掉头返回三桥下首末站。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

7路：由藤桥首末站始发，原线行驶至瓯越大道与温州大道交叉口，直行改经南浦路、锦绣路、惠民路，恢复原线至特警桥首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

8路：由瞿溪首末站始发，原线截短至锦绣路与府东路交叉口，在物华天宝环岛掉头返回原线至瞿溪首末站(往返)。短时调整时间段约11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

11路：由东游路首末站始发，原线路行驶至春晖路右转改经划龙桥路、南浦路、瓯越大道，恢复原线至仙岩沈岙首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日7时至交通限制结束（11时左右）。

11路大站快线：由东游路首末站始发，原线路行驶至春晖路右转改经划龙桥路、南浦路、瓯越大道，恢复原线至瑞安韩田首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日7时至交通限制结束（11时左右）。

16路：由山福沈岙首末站始发，原线截短至过境路与牛山北路交叉口，右转改经牛山北路、蛟凤北路，至锦华城停车场（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

17路：由茶山立体车库首末站始发，原线截短至学院东路与会展路交叉口，右转改经会展路、新田路、聚源路、学院东路返回原线路至茶山立体车库首末站。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

20路：由陈庄首末站始发，原线截短至划龙桥路与春晖路交叉口，左转改道经春晖路、温迪路、南浦路，返回原线至陈庄首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

23路：由桥下首末站始发，原线截短至过境路与牛山北路交叉口，直行改经牛山北路、蛟凤北路至锦华城停车场（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

24路：由火车南站公交枢纽始发，原线路截短至学院东路与会展路交叉口，右转改经会展路、新田路、聚源路、学院东路返回原线路至火车南站公交枢纽。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

26路：由黄龙首末站始发，原线行驶至蒲源路与聚英路交叉口，直行改经蒲源路至蒲中路首末站（往返）。短时调整时间段约11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

50路：由东瓯公交公司首末站始发，原线截短至温州大道与瓯越大道交叉口，掉头返回原线路至东瓯公交公司首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

55路：从双屿公交枢纽始发，原线截短至新城大道与汤家桥路环岛掉头返回双屿公交枢纽。短时调整时间段约在11月22日6时至交通限制结束（11时左右）。

58路：由岷岗首末站始发，原线截短至惠民路与勤民路交叉口，右转改经勤民路、开源路、绣山路、惠民路返回原线至岷岗首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

64路：由霞坊首末站始发，原线截短至春晖路与划龙桥路交叉口，右转改经划龙桥路、南浦路返回原线至霞坊首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

68路：

1.由三桥下首末站始发，原线行驶至市府路与惠民路交叉口，左转改经惠民路、锦绣路、新城大道，恢复原线至会展中心首末站。短时调整时间段约在11月20日21时至11月21日24时。

2.由三桥下首末站始发，原线行驶至市府路与惠民路交叉口，左转改经车站大道、锦绣路、新城大道，恢复原线至学院东路与会展路交叉口，右转改经会展路、新田路、聚源路、学院东路，返回原线至三桥下首末站。短时调整时间段约在11月22日5时30分至交通限制结束（11时左右）。

73路：由火车南站公交枢纽始发，原线截短至东垟东路与惠民路交叉口，左转掉头回原线至火车南站公交枢纽（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

91路：由火车南站公交枢纽始发，原线截短至春晖路与划龙桥路交叉口，右转改经划龙桥路返回原线至火车南站公交枢纽（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

92路：由牛山公园首末站始发，原线路行驶至新城客运站首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日5时至交通限制结束（约14时30分左右）。

94路：由嵇师首末站始发，原线路行驶至学院东路与聚源路交叉口，直行改经学院东路、会展路、香源路、望海路，至会展中心首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日5时至交通限制结束（约14时30分左右）。

98路：由潘岙首末站始发，原线路行驶至新城客运站首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日5时至交通限制结束（约14时30分左右）。

102路：

1.由市人民医院娄桥院区首末站始发，原线路行驶至江滨中路与惠民路交叉口，右转改经惠民路、黎明东路、府东路、聚园路、杨府山路、江滨东路，恢复原线至杨府山首末站（往行）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

2.由杨府山首末站始发，原线路行驶至江滨东路与华光路交叉口，右转改经华光路、香源路、黎明东路、惠民路、江滨中路，恢复原线至市人民医院娄桥院区首末站（返行）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

105路：由龙峰山庄首末站始发，原线截短至春晖路与划龙桥路交叉口，右转改经划龙桥路、南浦路返回原线至龙峰山庄首末站（往返）。临时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

107路：由瓯浦垟首末站始发，原线截短至温州大道与牛山北路交叉口，直行改经牛山北路至城西公交首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

111路：由秀峰里首末站始发，原线截短至春晖路与划龙桥路交叉口，右转改经划龙桥路、南浦路返回原线至秀峰里首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

116路：由上陡门首末站始发，原线行驶至车站大道与划龙桥路交叉口，右转改经划龙桥路、南浦路、瓯越大道，恢复原线至南村首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

127路：由泽雅首末站始发，原线截短至瓯越大道与温州大道交叉口，左转改经温州大道、牛山北路至锦华城停车场（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

128路：由岷岗首末站始发，原线截短至温州大道与瓯越大道交叉口，掉头返回原线至岷岗首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

129路：由梅园首末站始发，原线截短至温州大道与瓯越大道交叉口，掉头返回原线至梅园首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

151路：由洞头客运中心始发，原线截短至状元公交枢纽（往返）。短时调整时间段约在11月22日7时至交通限制结束（约13时左右）。

微公交三垟1号线：由罗西首末站始发，原线路行驶至瓯海大道与蒲江南路交叉口，直行改经瓯海大道辅道，恢复原线路至丹东首末站（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

山福江南专线：由山福江南首末站始发，原线截短至过境路与温州大道交叉口，右转改经牛山北路至锦华城停车场（往返）。短时调整时间段约在11月22日0时至交通限制结束（11时左右）。

11月22日临时停运线路

B1区间：5时30分时起临时停运，交通限制结束后，约在11时恢复运营，双向同时始发。

B5路：5时30分起临时停运，交通限制结束后，约在12时恢复运营，双向同时始发。

B202路：5时30分起临时停运，交通限制结束后，约在15时恢复运营，双向同时始发。

B301路：5时30分起临时停运，交通限制结束后，约在12时恢复运营，双向同时始发。

B302路：5时30分起临时停运，交通限制结束后，约在12时恢复运营，双向同时始发。

B501路：5时30分起临时停运，交通限制结束后，约在11时恢复运营，双向同时始发。

9路：5时30分起临时停运，交通限制结束后，约在13时30分恢复运营，双向同时始发。

21路：5时40分起临时停运，交通限制结束后，约在13时30分恢复运营，双向同时始发。

22路：5时40分起临时停运，交通限制结束后，约在13时30分恢复运营，双向同时始发。

29路：6时起临时停运，交通限制结束后，约在10时恢复运营，双向同时始发。

31路：5时50分起临时停运，交通限制结束后，约在11时30分恢复运营，双向同时始发。

36路：受马拉松影响，线路大部分区域受封道影响，停运1天。

43路：6时起临时停运，交通限制结束后，约在11时30分恢复运营，双向同时始发。

48路：5时30分起临时停运，交通限制结束后，约在10时恢复运营，双向同时始发。

49路：5时40分起临时停运，交通限制结束后，约在10时恢复运营，双向同时始发。

54路：6时起临时停运，交通限制结束后，约在12时恢复运营，双向同时始发。

61路：5时40分起临时停运，交通限制结束后，约在11时30分恢复运营，双向同时始发。

62路：5时30分起临时停运，交通限制结束后，约在13时30分恢复运营，双向同时始发。

63路：5时50分起临时停运，交通限制结束后，约在11时30分恢复运营，双向同时始发。

66路：5时30分起临时停运，交通限制结束后，约在11时30分恢复运营，双向同时始发。

71路：5时50分起临时停运，交通限制结束后，约在13时30分恢复运营，双向同时始发。

82路：6时起临时停运，交通限制结束后，约在11时30分恢复运营，双向同时始发。

84路：受马拉松影响，线路大部分区域受封道影响，停运1天。

85路：6时起临时停运，交通限制结束后，约在14时恢复运营，双向同时始发。

86路：受马拉松影响，线路大部分区域受封道影响，停运1天。

100路：受马拉松影响，线路大部分区域受封道影响，停运1天。

118路：6时起临时停运，交通限制结束后，约在11时30分恢复运营，双向同时始发。

123路：6时20分起临时停运，交通限制结束后，约在14时恢复运营，双向同时始发。

130路：6时起临时停运，交通限制结束后，约在11时30分恢复运营，双向同时始发。

150路：6时起临时停运，交通限制结束后，约在11时30分恢复运营，双向同时始发。

160路：6时30分起临时停运，交通限制结束后，约在13时恢复运营，双向同时始发。

163路：6时30分起临时停运，交通限制结束后，约在11时30分恢复运营，双向同时始发。

165路：6时起临时停运，交通限制结束后，约在11时30分恢复运营，双向同时始发。

上陡门微公交：受马拉松影响，线路大部分区域受封道影响，停运1天。

新田园微公交：受马拉松影响，线路大部分区域受封道影响，停运1天。

蒲州微公交：受马拉松影响，线路大部分区域受封道影响，停运1天。

请各位乘客提前做好安排，以免影响出行。详细情况可致电“96035”服务热线人工解答。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 温马本周日开跑！87条公交线路，临时调整

本文转自：温州新闻网 66wz.com