温州都市报 2026-11-19 08:47:00

对外界扰动极其敏感的流塑状淤泥地层开展深基坑开挖，相当于在“豆腐”上挖坑，极易出现槽壁变形、基坑渗漏等风险。温州市域铁路S3线一期工程土建SG2标建设团队锚定安全施工目标，坚持“事前预防、事中控制、事后整改”，多措并举搭建软土深基坑安全防护体系，稳步推进项目建设。

温州网讯 在对外界扰动极其敏感的流塑状淤泥地层开展深基坑开挖，相当于在“豆腐”上挖坑，极易出现槽壁变形、基坑渗漏等风险。温州市域铁路S3线一期工程土建SG2标建设团队锚定安全施工目标，坚持“事前预防、事中控制、事后整改”，多措并举搭建软土深基坑安全防护体系，稳步推进项目建设。

技术赋能，筑牢软土施工“地下屏障”

梧田站的底板就坐落在软软的2-2淤泥层上。为了稳住地层，施工团队严把地下连续墙质量关，用高压旋喷桩堵住桩缝防渗水，坑内打三轴搅拌桩把松软泥土加固密实。降水方案经过专家仔细论证，真空泵搭配降水井一起发力，做好整套排水系统。加固+降水双管齐下，从源头降低基坑塌方、涌水的风险。

精细管控，拧紧安全生产“安全阀门”

安全防线，离不开精细化管控。项目部全面摸排、鉴定基坑周边建构筑物与地下管线，逐项落实保护方案；抓实设备、材料进场验收，规范特种设备台账管理。常态化开展全员安全培训与专项技术交底，梳理形成风险分级清单，配齐应急物资、定期组织应急演练，对人、机、料、法、环各环节闭环管理，拧紧深基坑安全“阀门”。

智慧监测，织密风险预警“防护网络”

项目还依托智慧监测手段，织密风险防控网络。结合流塑地层易变形特性，监测方案经过专家评审，现场规范布设监测点位、采集初始数据。对周边房屋布设自动化监测设备，实行“自动化采集+人工复核” 联动模式，实时跟踪基坑受力、变形数据，一旦数据异常，就能第一时间预警、快速处置，用数据为基坑施工装上“智慧大脑”。

高效攻坚，跑出项目建设“加速赛道”

守住安全底线，项目全力抢抓建设进度。施工团队持续优化工序安排，采用多作业面同步推进、错峰施工等方式高效组织生产。自今年9月2日基坑开挖启动以来，已顺利完成9万方土方外运、8段底板施工任务，在复杂地质条件下跑出市域铁路建设“加速度”。

来 源：温州都市报

原标题： 在“豆腐”里挖坑巧攻坚！温州市域铁路 S3 线一期工程攻克软土深基坑施工难题

记者 李雅

本文转自：温州新闻网 66wz.com