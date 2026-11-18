潮新闻 2026-11-18 08:54:00

这是泰顺第三年举办数字创客大会。散会后，账面上留下这样的数据：17个创客基地、4万多平方米盘活空间、1万多名数字创客、60多个业态，撬动超7000万元社会投资。

一场OPC创业创新大赛、几场数字创客共创会、多批创客项目签约落地……连日来，泰顺洋溢着青春活力。一边是全国各地赶来的乡村CEO，聊乡村共建踩过的坑；一边是乡村OPC社区的运营者，聊一个人怎么在村里把公司开下去。

这是泰顺第三年举办数字创客大会。散会后，账面上留下这样的数据：17个创客基地、4万多平方米盘活空间、1万多名数字创客、60多个业态，撬动超7000万元社会投资。

大会散场之后，那些被灯照亮的古村、被咖啡香填满的老屋、被请进山里的年轻人，接下来的路往何方、该怎么走？

泰顺县委办供图

老屋“腾”出工位

在泰顺县城，有座历史悠久的土楼——交垟土楼，始建于清朝咸丰年间，红壤、杉木、糯米浆夯筑。19座院落闲置了多年，如今12座重新用起来，“长”出20多种业态：泰顺石雕馆、问李白小酒馆、月上树梢茶酒馆、青年养老轰趴馆、老茶馆、窑烤面包。

两年前，泰顺95后“退休少女”何微微在雅阳镇东安村，将废弃农具房改造成浪肆咖啡，在稻田中央开了一扇窗。创业过程中，当地政府主动完善公共配套，修通通往咖啡馆的道路，改善通行条件，为创客经营打通“最后一公里”。何微微说：“路修到了稻田边，客人进来方便多了，我们创业也更有底气。”政府以修路等基础设施支持，让乡村创客安心扎根。

类似的改造也散在各个乡镇。在泗溪镇南溪村，青年周俊达把闲置的游客中心改成顺游驿站，打造1768打卡点成为摩友来泰的必经驿站；在筱村镇徐岙底，叶晓井和伙伴们把几间几乎倒塌的灰斗、牛棚改造成为植影小院，一面常态更新的打卡墙成为引流奥秘；姚永涛则选择了葛垟村的一处山头，手搓了一家西域牛仔风情的主题咖啡馆；林鑫在包垟乡打造平底鞋咖啡让小火车载满游客穿梭在山间……

山区县没有太多的高能级平台，在山水之间有的是各类历史悠久的老屋。农具房改咖啡，粮仓改驿站，土楼改茶酒馆……这样的做法不算新鲜，浙江有不少地方都在做。泰顺的不同，在密度——17个基地散在各个乡镇，却连成一张网。

老屋腾出来，人才引进来。可老屋里装什么，装得住多久，是另一回事。

泰顺县委办供图

散客“长”成公司

在老屋里，最先“长”出来的，是各种“业态”。2023年10月，雅阳镇东安村的浪肆咖啡，仅开业迎国庆，7天来客4万多人，单店年营收突破100万元。后来风景看腻了，复购往下掉，何微微往田里拖了一艘旧木船，周边又添了面馆、面包房、日咖夜酒等业态，把“拍完就走”改成“坐下来待整天”。今年，她的门店增至18家，从泰顺开到浙闽沿海。

林鑫则在飞云湖边开起月畔咖啡，日售最高2000多杯，单日额达6万元。今年他把店复制到筱村、罗阳、包垟等地，业态也从咖啡、露营，扩展到赛事及周边配套服务，商业版图不断扩大。

来自温州瓯海的设计师章忠义没有忙着开店。他在柳峰乡上岚村创设NOWhere乌有村，260平方米的青年旅社切成16间房，每间只放得下一张床，为的是“逼”着人走到公共空间来说话。后来，他又到司前畲族镇状元村办起“廿四田里”自然学校，在稻鸭共生的田里做起农耕研学。

早年间，多数创客来泰顺多以旅居、打卡为主，有留下来的，也仅是来开间店。店成了网红，主理人可能还是散客。

在今年的数字创客大会上，一体化创业发展护航行动把OPC单列成服务对象。组织、统战、人社等8家单位联手，对OPC开展就业培训、空间共享、政策扶持、项目孵化等服务。培训分层开课，给OPC和AI漫剧创作者匹配导师陪跑。除创业补贴、创业贷款外，还增添订单导入和AI工具支持。

在数字创客大会前夕，“赢在乡村”OPC创新创业大赛在滨泰OPC社区收官。47个有效项目、106人报名，多数团队只有1-2人。一等奖得主李妮雪做玉泥矿釉环保柴烧，同台PK的还有土壤改良、瘦肉丸连锁、AI漫剧生产等项目。

一人公司像小船，掉头快，但可能抗不了大风。AI工具、订单推送，这些都是给小船配的压舱石。今年以来，百丈镇飞云湖畔的“顺创谷”，先后吸引OPC超10家，带动就业80余人。活力够不够，还要看订单从哪来。

泰顺县委办供图

会场“沉”成机制

散会之后，人们最关心的是，热闹之后，怎么干？真正留下来的东西，有没有从纸上，落在实地。

此前，泰顺发布全国首个数字创客旅居地标准，“来泰十条”列出24条措施，配2000万元政策资金池。之后，推出基地星级评定机制、“1768”政策、“创客兴村·登峰助富”十大行动。依托数字创客学院、创客·同心荟等平台举办了124场培训，9819人次。

今年，泰顺要推动数字创客从“诗意栖居”向“实业深耕”进阶，鼓励成熟创客转化为OPC，并明确8个责任单位保驾护航。但账还没算完。

“滨泰opc”入驻的40多家OPC，注册地、税源、社保归属、存活周期，还需要沉淀为公开样本。今年3月，温州出台全省首份地市级OPC扶持政策，推出17条具体举措，并提出到2028年孵化OPC超1万家，同时把泰顺“顺创谷”写进了差异化探索的名单。市里给了目标，县里有了奋斗路径。

从田间农具房，到跨越浙闽16家门店；从一座空土楼，到20多种业态；从一年一场会，到8个部门一张责任清单……泰顺这三年，把山里的闲置地，改成了数字创客能落脚的地方，把落脚的年轻人变成了注册创业的主体，对注册落地的创业主体，搭配了不断磨合、不断完善的成长机制。

散会之后，大山的热闹，属于这些年轻人。

来 源：潮新闻

原标题： 连续三年举办数字创客大会，散会后大山里留下了什么

记者 尤建明 通讯员 赖淼莲 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com