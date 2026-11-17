苍南发布 2026-11-17 11:31:43

近日，苍南海西物流园建设迎来关键节点——一期主体结构顺利结顶，项目由主体施工转入验收准备阶段。作为浙江省“千项万亿”、苍南县“十四五”重点物流工程项目，此次结顶标志着项目建设取得阶段性成果，为苍南建设“浙江美丽南大门”夯实现代物流产业支撑。

近日，苍南海西物流园建设迎来关键节点——一期主体结构顺利结顶，项目由主体施工转入验收准备阶段。作为浙江省“千项万亿”、苍南县“十四五”重点物流工程项目，此次结顶标志着项目建设取得阶段性成果，为苍南建设“浙江美丽南大门”夯实现代物流产业支撑。

在项目施工现场，一派热火朝天的建设景象扑面而来。随着最后一方混凝土浇筑完毕，一期主体全部顺利封顶。阳光下，梁柱框架巍然矗立，园区轮廓已然清晰可见。

苍南地处浙南闽北交界，沈海、瑞苍等高速在此交汇贯通，路网通达、区位优势突出，是浙闽省际要素流通的重要门户节点。海西物流园的落地建设，是温州完善南部区域物流骨干网络、畅通省际商贸循环的重要抓手，将补齐苍南现代物流基础设施短板，助力当地印刷、商贸等特色产业降本增效、集聚升级，为苍南打造浙南闽北省际物流枢纽提供硬核支撑。

项目负责人介绍，自开工以来，建设、施工各方密切协同、攻坚克难，施工班组紧盯工期、挂图作战，克服多轮台风侵袭与汛期叠加的考验，攻克仓储大跨度结构施工、现场作业空间受限、多专业协同复杂等多项难题，牢牢守住安全和质量底线，倒排节点、加班推进，顺利拿下主体结顶这个重要节点。

据悉，苍南海西物流园总建筑面积约18.6万平方米，由苍南城投集团下属苍南县台商小镇开发建设有限公司建设，浙江省一建建设集团承建，一期项目预计2028年底建成投用。园区规划布局专线物流、快递集散、电商配套等多元业态，致力于打造集货物集散、智能仓储、高效配送、物流信息交易于一体的现代化综合物流平台，建成后将助力本地企业物流成本下降约40%。

下一步，项目将以此次结顶为新起点，持续严守工程质量与安全生产底线，同步提前谋划招商运营，积极对接头部物流企业，推进后续各项工作，着力把海西物流园打造成为现代化产业基建标杆项目。项目建成投用后，将成为辐射浙南闽东北区域的物流网络核心节点，有力推动本地传统物流向规范化集约化信息化方向转型升级，进一步加速区域经济一体化发展，为苍南经济高质量发展注入强劲动能。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南这个重大项目，主体结顶！

本文转自：温州新闻网 66wz.com