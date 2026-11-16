温州基层医疗如何托起群众“家门口的健康”

温州日报 2026-11-16 08:24:00

2014年，温州把巡回诊疗写进市政府民生实事，首批75辆巡诊车开进山区海岛，正式开启“流动医院”的探路之旅。一个进山奔赴群众，一个延时守候病患。这是温州不断延伸“触角”、织密基层健康保障网的生动写照。

巡回诊疗车带着“需求清单”对症出发。 市卫健委供图

温州网讯 清晨6点40分，永嘉县沙头镇中心卫生院的医务人员正在做巡诊前的准备。随车医生夏小小把便携B超、心电图机等巡诊设备搬上巡诊车，对药箱里的常用药再次进行核对：“今天需要跑66公里左右的山路，老人家在等着呢。”司机利落出发。

傍晚6点40分，30多公里外的瓯海区茶山街道社区卫生服务中心，放射科、检验科诊室的灯还亮着。这里的“无休日门诊”“全科夜门诊”开诊到晚上9点，夜里还增开了两间急诊室，为的是让白天“走不开”的人也能看上病。

一个进山奔赴群众，一个延时守候病患。这是温州不断延伸“触角”、织密基层健康保障网的生动写照。

一辆巡诊车 把医疗需求送到山海之间

2014年，温州把巡回诊疗写进市政府民生实事，首批75辆巡诊车开进山区海岛，正式开启“流动医院”的探路之旅。如今全市巡诊车增至212辆，占全省近半。出车前，巡诊医生已通过村（居）委员会提前排摸村民的健康需求，带着“需求清单”对症出发。

瓯海泽雅的巡诊车日复一日、年复一年“准时赴约”，让巡回车上的医生与村民之间，建立起了一种超越寻常医患关系的深厚情谊。章建治医生对此深有体会：“我们在丰源村的巡回已经很多年了，形成了定点、定时、定人的方式。村民很欢迎我们过来。”这份宛如亲人般的信任，是任何高端设备都无法替代的，它让冰冷的诊疗过程充满了温度，也让健康指导更容易被接纳和执行。这辆巡诊车十余年来已服务山区居民近28万人次、累计行驶24万公里。

目前，全市共有671个巡诊点位，其中文成县有80个。“我们按偏远优先、人口集中的原则排线，优先覆盖交通不便、留守老人多的山村。”二源镇卫生院院长赵东健说。依托数字化平台与医保结算权限下沉，问诊、开药、医保结算、健康建档在村里一次办完。

山路弯弯绕绕，车开得再快也有上限，物理距离能否再压缩？为了破解这个难题，永嘉县搭起“空中通道”。

永嘉县岩头镇山地占八成，急救常因路况耽误“黄金时间”。去年9月17日，当地“低空+医疗”项目首飞，一架无人机在岩头镇中心卫生院与鲤溪分院之间穿梭。岩头镇中心卫生院副院长李丐忠对比过：以往从鲤溪送血液样本到岩头，车程至少要20多分钟，且受路况影响大；如今直线飞行单程仅需12分钟，“在家门口抽血化验，当天就能拿到结果。”

目前，永嘉等山区已建成无人机起降站21个，开通航线15条，覆盖42个偏远点位，与地面巡诊车形成“地面+空中”的立体化格局。

洞头鹿西是离岛，乡卫生院曾经软硬件基础薄弱，遇上稍复杂的病症，老百姓只能坐船出岛。如今5G云诊疗平台落地，区级专家可与岛上医生同步会诊；去年10月，CT室投用，65岁以上老人体检的胸片升级为肺部CT筛查。近两年，洞头区人民医院不断下派骨干到海岛带教，急诊、ICU、检验、药房等科室都有海岛医生的身影。

从全市来看，这张网已经有了清晰的刻度：全市设置标准化巡诊点671个。今年以来，出动基层医务人员3.5万人次、巡诊4.5万小时，服务群众26万余人次，乡村巡诊标准化率达99%；在家庭病床、养老院布设机动巡诊点407个，在企业园区、商业楼宇设立80个家庭医生工作室，让基本医疗卫生服务跟着人走。

一个门诊 把医防融合“缝”成闭环

如果说巡诊车解决的是“看不看得上病”，那么慢病一体化门诊要回答的是：慢性病患者在基层，能不能被真正管好？

温州的很多乡镇卫生院（社区卫生服务中心）给出了一套标准化答案。诊前，慢病患者进门先测血压、体重、腰围，护士负责问询健康状况等基础信息；诊中，全科医生依托慢性病AI助手，按照诊疗指南对患者进行综合评估，纳入分层分级健康管理，给予药物调整、辅助检查、个性化健康教育、生活方式指导等服务；诊后，基层健康管理团队负责完善患者健康档案，对检查检验发现的异常指标进行追踪随访，协助患者预约复诊或向上转诊。

以瓯海区娄桥街道社区卫生服务中心为例，自温州实施基层慢性病医防融合改革以来，该中心高血压、糖尿病诊间随访占比从18.70%提升到57.72%，“两慢病”纳管人数由4300人增至5002人，慢性病医防融合入径率达81.73%。

平阳县昆阳镇卫生院把诊前筛查、诊中诊疗、诊后随访串成闭环，高血压、糖尿病在管人数分别增长10.34%、16.65%，血脂控制率提升19.05个百分点，血糖控制率提升17.42个百分点；鹿城区双屿街道社区卫生服务中心则让AI成为慢病管理的“口袋助手”，为糖尿病患者佩戴动态血糖仪后，系统可按分钟生成血糖曲线，帮助医生及时干预。

全市202家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）已全部建成慢性病一体化门诊，慢性病AI智管平台同步落地。治理端用慢性病健康管理指数说话，成效“一图总览”。今年以来，全市慢病患者健康管理综合指数提升13.8%，过程管理指数提升28.3%。

服务也在往居民身边延伸。“温州家医”小程序打通居民端、医生端、治理端；家庭病床病种从3类增至6类，今年以来已服务1912人次。这一年，温州“1+1+N”基层卫生服务新范式入选2026年全国基层卫生综合改革典型案例，是浙江唯一入选的地市级案例。

一张网 走出基层卫生院“逆袭”之路

随着基层医疗服务网不断织密，技术不断下沉，永嘉县桥下镇中心卫生院完成了县内基层卫生院首台腹腔镜手术；瑞安市玉海街道社区卫生服务中心的中医门诊量占比达35.8%；苍南县矾山镇中心卫生院依托矿区历史办起的尘肺病康复站，把慢病管理、中医理疗、医养结合串成一条链；瓯海的社区卫生服务机构已普遍能开展CT和胃肠镜检查。

“一院一品”让基层卫生院实现从“小透明”到“被信赖”的转变。山区将CT、血透、胃肠镜检查下沉到基层，海岛将云诊室和康复资源下沉到基层，矿区将尘肺康复办成特色，城市社区将夜间门诊、体重管理、中医推拿做成品牌。

值得一提的是，全市推动“基层中医化、中医特色化”发展，建成“旗舰”中医馆36家、中医阁136家，方便群众在家门口享受“简、便、廉、验”的中医药服务。

从全市看，网底正在“变厚”：2026年，温州共入围国家级基层血透室新改扩建项目4个、国家级基层特色科室3个，项目数均为全省最多；新增省级县域医疗卫生次中心2个，累计建成11个，居全省前三；30家基层机构建成二级乙等水平乡镇卫生院（社区医院），101家基层机构达到国家推荐标准，193家可提供儿科服务；年内还将新增基层专病特色科室30个。

这十年，温州基层卫生迭代路径很清晰，让“日常疾病在基层解决”从一句目标变成就医常态，让每一个需要服务的角落都不被落下，让惠民服务落到每一个人身上。

来 源：温州日报

原标题： 十年，织密一张网 温州基层医疗如何托起群众“家门口的健康”？

记者 张琳 通讯员 林碎玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com