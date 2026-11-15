温州日报 2026-11-15 14:54:33

11月14日晚，2026浙江省城市篮球联赛（浙BA）迎来激情之夜。温州队坐镇温州体育中心体育馆主场迎战玉环队，苍南队同样在主场迎战湖州队。随着终场哨声响起，两地捷报频传，温州双主场得分均破百，拿下比赛。

11月14日晚，2026浙江省城市篮球联赛（浙BA）迎来激情之夜。温州队坐镇温州体育中心体育馆主场迎战玉环队，苍南队同样在主场迎战湖州队。随着终场哨声响起，两地捷报频传，温州双主场得分均破百，拿下比赛。

赛场内，球迷的欢呼声震耳欲聋；赛场外，温州体育中心南广场的“一张机票游温州”浙BA文旅市集则也迎来了一场狂欢。

赛前，鹿城突降大雨。原本在场外游逛的市民纷纷躲进市集的防雨棚内。大雨虽然让户外的走动变得不便，却意外地把大家“聚”在了一起。在巨幕前，避雨的市民围成一圈又一圈，看球的专注度丝毫不减，此起彼伏的加油声穿透雨幕。

伴随着大屏赛事的激烈角逐，一旁的文旅市集在雨中更添了一份别样的烟火气。近70家“温州味道”商家一字排开，烟火缭绕。九山冰淇淋摊位前大排长龙，买二送一的特惠让不少球迷大呼过瘾；阿里巴巴烤肉摊位前，滋滋作响的羊肉串买五送一，香气四溢；一鸣真鲜奶吧的19.9元四瓶特惠牛奶成为了年轻人的“观赛搭子”。除了特色美食，糖画、米塑等非遗手作体验区也吸引了不少亲子家庭驻足，温州技师学院非遗工匠学院摊位的满额送浙BA周边活动，更是让市民把“温州记忆”装进了口袋。

当晚的市集主舞台同样是惊喜不断的“福利制造机”。来自第五届温州市“乡村好声音”展演暨全民村K歌手们冒雨倾情驻唱：袁博带来的《光年之外》《最美的太阳》高亢嘹亮，子伊活力演绎《我的未来式》，并与志城合唱《飞云之下》尽显温柔治愈，志城的一曲《奔跑》更是充满励志力量。

伴随歌声，各地文旅推介官接连登场：泰顺县筱村公社推介官带来了田园慢生活的邀约，送出景区门票；温州惠民大排档推介官送上官方周边文创，传递市井烟火；瓯海绿瀑咖啡与仙岩风景区推介官联合登场，派发无限量咖啡折扣券；温州高新文化广场推介官则通过有奖问答，将越剧《何文秀》门票送到了市民手中。赛事中场，温州塘河夜画送出免费门票，邀约市民球迷沉浸式感受瓯越水乡的夜色。

借着浙BA的火热人气，温州文旅惠游政策持续加码。凭7天内抵达温州的机票或登机牌，海内外游客不仅能免门票畅游28个收费景区、享11个景区五折及以下优惠，还能免费游览温州全域78个景区。

此外，“雁楠飞仙海天游”门票惠游、四城惠游、演唱会票根优惠、秋假研学优惠、“一张机票游温台”等福利层层加码。温州正积极借力浙BA赛事的火热“东风”，将赛事的“流量”转化为文旅的“留量”，吸引更多海内外游客因赛赴温、畅游山海。

11月15日，市集精彩继续：温州莉莉拉丁舞成人艺术团将带来《扇影蝶梦》，侨宿瓯韵华侨饭店与温州记忆、雁荡山君澜度假酒店、平阳坡南黄龙璀丽酒店等将轮番推介送出专属礼品，现场还有陈昌盛月饼供市民免费品鉴。当晚，现场更将抽取11月24日温州队迎战海宁队的主场门票，让这份体育激情延续到下一个主场。

来 源：温州日报

原标题： 温州双主场破百，“一张机票游温州”文旅市集上演“雨中狂欢”

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com