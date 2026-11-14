温州日报 2026-11-14 09:33:09

“我们首批带来2000盒矾山肉燕，原本备货够卖两天，没想到首日就被抢购一空。”温州市为唐公餐饮管理有限公司总经理朱敬记说。11月13日，2026浙江农业博览会在杭州国际博览中心启幕，温州优质农特产组团参展，非遗美食苍南矾山肉燕人气爆棚，企业紧急从温州调货补货。

温州网讯 “我们首批带来2000盒矾山肉燕，原本备货够卖两天，没想到首日就被抢购一空。”温州市为唐公餐饮管理有限公司总经理朱敬记说。11月13日，2026浙江农业博览会在杭州国际博览中心启幕，温州优质农特产组团参展，非遗美食苍南矾山肉燕人气爆棚，企业紧急从温州调货补货。

这是矾山肉燕第十年亮相省农博会，今年，企业特意布设三个展位，在小吃区设摊。展会现场人气火热，不少年长顾客不熟悉线上下单，专门趁着农博会线下摊位选购。“除现场零售，我们在展会上对接客商，达成多项后续合作意向。”朱敬记坦言收获颇丰。

今年温州共布设119个展位，涵盖市县特装馆、龙头企业特装、公益标摊、市场化标摊及农家特色小吃五大核心板块。同时温州馆特设专属直播点位，实时连线渔港、茶园、果园产地，公开产品质检全流程，打造线上线下同步开市的展销模式。

位于展馆1A展厅的温州馆（1A-C03），围绕“温州六个一，瓯越臻优品”主题，依托“瓯越鲜风”区域公用品牌，以“一条鱼、一盘菜、一杯奶、一片叶、一个果、一根草”六大产业IP分区布展，集中展现温州326亿元土特产全产业链发展成果。

作为温州农特产核心招牌，大黄鱼稳居展会C位。本次展会汇集南麂、北麂、鹿西深海优质大黄鱼，黄鱼岛、黄鱼皇、海派等十余本土知名品牌集体亮相。据了解，温州大黄鱼年产量达2.3万吨，年产值超19亿元，产量占据全省半数以上，是温州海洋农业的标杆产业。

以“一盘菜”为代表的瓯味产品，在杭州市场备受青睐。初旭鸭舌、藤桥熏鸡、永高鱼饼、矾都达记肉燕、厨娘食品、快鹿集团、瓯蒙食品、馋喜、馋卟卟等一众本土龙头企业悉数参展。依托卤、腌、熏、腊等经典瓯菜传统工艺，带来地道温州风味。

一杯奶、一片叶、一个果、一根草各展所长。一鸣食品完整展示育种、养殖、加工到连锁经营的全链条模式；乌牛早、泰顺三杯香、平阳黄汤飘香；瓯柑、瓯萌瓯柑汁、伯温杨梅酒串联起鲜果、果汁、果酒的特色果品产业链；雁荡山铁皮石斛带来上百款产品，覆盖功能食品、日化用品。

各县域展馆也亮点纷呈，洞头馆（1A-F05）主打海岛风味，平阳特装馆（3E-A02）深耕大黄鱼特色产业，瑞安带来花椰菜，文成“好吃文成”推介山野好物……农家特色小吃区还有为唐公肉燕、连字号瘦肉丸、牛响牛卤黄牛肉、现烤烘焙牛肉干等5家商户现场现制，烟火气十足。

据悉，本届农博会创新联动第二十三届中国国际农产品交易会、2026海峡两岸现代农业博览会，三展同馆同期举办，展览总面积超12万平方米，为期4天。 农博会首设“浙里丰物共富市集”，布设百余个品鉴点位，推出丰物线路打卡集章活动，集齐印章可兑换限定周边；省市县联动筹措350万元消费补贴，平台领券、爆品特惠、支付满减多重福利同步上线，温州市民可通过“网上农博”“农平联播”等平台便捷选购。

来 源：温州日报

原标题： 温州农特产组团亮相省农博会！苍南矾山肉燕首日热销急补货

记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com