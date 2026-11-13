一台自家用的爬楼机 怎样做到了“大家用”？

温州晚报 2026-11-13 09:01:00

近日，记者走进菱藕社区，带你去看看这部共享“爱心电梯”以及背后的故事。

温州网讯 在鹿城区松台街道菱藕社区，行动不便的老人要出门，只需要一个电话，就有专职人员带着爬楼机上门，稳稳当当接出门，平平安安送回家。

近日，记者走进菱藕社区，带你去看看这部共享“爱心电梯”以及背后的故事。

一台爬楼机

从“自家用”到“大家用”

走进菱藕社区养老驿站，就看到一台外形酷似轮椅的座椅，它就是爬楼机。座椅上立着一块提示牌：“家里有需要的居民，打个电话，就有人上门帮忙操作。”

记者打听到，这台爬楼机是社区居民吴女士自己掏钱买的。她的母亲年事已高，长期血透，每周一、三、五雷打不动要去医院。偏偏家住无电梯老小区的二楼，短短十几级台阶，成了母亲出门的“难关”。找亲属帮忙，有时候抽不出时间，雇人又担心不安全。吴女士为此曾劝母亲搬到有电梯的房子住，但母亲念着旧居不愿离开。

今年8月，吴女士听说有一种能帮助老人上下楼的爬楼机，折叠后还能作为轮椅使用，当即找到商家买下。可爬楼机一到手，才发现这“铁疙瘩”分量不轻，力气不大的女性推起来格外吃力，一个人根本应付不来。

菱藕社区党委书记翁冠敏听说此事后，也一眼看中了这台爬楼机，心想：“社区里像吴女士母亲这样被‘困’在楼上的老人不在少数，何不想个办法，让大家都能用上。”

翁冠敏介绍，菱藕社区辖区大部分住宅小区建于20世纪八十年代中期，是温州最早的一批商品住宅。也正因如此，绝大多数楼栋没有电梯，对于腿脚不便的老人来说，上下楼的确是件难事。

经过社区与多方协商，最终将爬楼机纳入“邻呼我帮”邻里互助体系，社区和物业共同统筹管理，工作人员经过专业培训，成为专职“驾驶员”。如今，居民只需拨一个电话，就有人上门操作机器，帮助老人上下楼。

一名瘫痪在床的老人，坐上这台爬楼机，多年来第一次下了楼；一名刚生产完、伤口还没愈合的产妇，坐上这台爬楼机，稳稳当当地回到了家……

一条服务链

从“下楼难”到“有人管”

爬楼机有了，但是下楼只是第一步。辖区里行动不便的老人出门，大多是要去医院，如何让老人安全下了楼，再安全便捷地去医院，社区又着手想办法解决。

对此，吴女士深有体会。她说，爬楼机把母亲送到楼下，可是坐车去医院也很不方便。爬楼机能当轮椅推，可车门一开，老人依旧难上车。起初，吴女士预约无障碍出租车送老人就医，但车少，预约要靠抢。有一回下大雨，她把母亲推到路边，两人在雨里等了快十分钟，车才姗姗来迟，她的母亲坐在轮椅上，早已浑身湿透。

吴女士把这一情况也反映给了社区。工作人员很快行动起来，主动对接温州老年病医院，把结对帮扶、解决看病难的机制搭了起来，专家号源预留、就诊绿色通道、上门接送，一项项陪诊就医的服务列进“邻呼我帮”清单。

如今，吴女士母亲一周三次的血透有了固定安排：温州老年病医院派出专职医护人员上门接送，从家门口到透析室，看完病再原路送回。

如今，这个便民服务受益的不止吴女士一家。社区里其他老人上下楼，小区里还有巡逻车接驳，服务范围覆盖整个辖区。

一群“帮帮团”

从“一家事”到“大家事”

一头连着需求，一头连着资源，关键在于把情况摸清、把资源聚拢。今年以来，菱藕社区依托网格逐户排摸，共登记独居、空巢老人1128名，其中70岁以上有明确服务需求的349人全部入库。社区又吸纳辖区内的低龄健康老人、热心群众等52位邻居，组建起“暖心助老帮帮团”，线上微信群、线下电话双线接单，代买代购、上门探访、应急维修等高频便民服务随约随到，还能享受暖心价。

吴思凤是社区居民，也是“邻呼我帮”暖心助老帮帮团的成员。在社区和物业的牵线搭桥下，她在家门口做起了家政服务，最忙的时候，一天能错开时段服务5户人家。

早上7时陪独居的钱奶奶买菜，中午到吴奶奶家做饭，下午又赶去陈阿姨家收拾屋子……吴思凤说：“普通家政一般有最低服务时长限制，我们这种‘共享家政’一小时40元，时间灵活、随叫随到。对我而言，在家门口就能工作赚钱，可谓一举多得。”

社区部分服务项目还能用“幸福币”支付。幸福币由志愿服务时长积分兑换而来，“服务—积分—回馈—循环”的暖心链就这样转了起来。

如今，帮帮团的电话和微信群成了社区最热闹的“窗口”。一声招呼，有人上门；一次帮忙，攒下幸福币。截至目前，服务项目月均服务老人342人次，累计发放幸福币2000余枚。

菱藕社区党委书记翁冠敏表示，“邻呼我帮”藏着两层意思。邻呼，是让老人的需求能被听见、被看见；我帮，是让回应这份需求的不是别人，而是身边的邻居、志愿者。我们做的其实只有一件事：把散落在楼栋里的善意组织起来，让独居不独、空巢不空。老人下楼就能找到人，遇到事就能找到帮手，家人不在身边也安心，这才是幸福社区该有的样子。

来 源：温州晚报

原标题： 一台自家用的爬楼机 怎样做到了“大家用”？

记者 许雅晶

本文转自：温州新闻网 66wz.com