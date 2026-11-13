温州晚报 2026-11-13 08:44:00

近日，中国化学会官网发布2027年国际化学奥林匹克国家集训队名单。温州共有4人入选国家集训队，其中，温州中学3人、乐清市知临中学1人。按照现行政策，入选国家集训队的选手将获得清华大学、北京大学保送资格。

温州网讯 近日，中国化学会官网发布2027年国际化学奥林匹克国家集训队名单。温州共有4人入选国家集训队，其中，温州中学3人、乐清市知临中学1人。按照现行政策，入选国家集训队的选手将获得清华大学、北京大学保送资格。

本届中国化学奥林匹克（决赛）于10月30日至11月4日在上海举行。来自全国31个省、自治区、直辖市及香港特别行政区、澳门特别行政区的625名高中学生参加比赛。本届比赛中，全国共产生50名国家集训队成员，从第40届中国化学奥林匹克（决赛）一等奖获奖学生中遴选而出，浙江共有9人入选。

温州入选国家集训队的4名选手分别为来自温州中学的苏义炫、张涵、段逸霖和乐清市知临中学的林逸宸。温州中学相关负责人介绍，本次决赛中，该校共斩获9枚金牌、1枚银牌，金牌数并列全国第一，国家集训队人数并列全国第一，这也是该校连续6年有学生入选化学国家集训队。

截至目前，五大学科竞赛中，化学、物理、生物、信息学四科国家集训队名单均已揭晓。从已公布的结果看，温州今年已有9人锁定清北保送资格。其中，除化学学科外，有4人入选物理国家集训队，分别来自温州育英实验学校、瑞安中学、苍南中学和温州中学；1人入选信息学国家集训队，来自温州中学。

据了解，全国中学生数学奥林匹克竞赛（决赛）将于11月下旬在华南师范大学附属中学举行，浙江共有55人入选省队，温州共15人入围，其中温州中学10人入选，乐清市知临中学3人入选，瑞安中学、温州育英实验学校各有1人入选。数学国家集训队名单产生后，今年五大学科竞赛的完整图景将最终落定。

来 源：温州晚报

原标题： 温州又有4名学子保送清北 今年已有9人

记者 张琼冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com