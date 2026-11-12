温州都市报 2026-11-12 08:31:00

11月11日，温州市酒类行业协会正式发布《温州杨梅酒》团体标准，并自当天起实施。

温州网讯 昨天，温州市酒类行业协会正式发布《温州杨梅酒》团体标准，并自当天起实施。

温州是浙江省重要的杨梅产地之一。目前，全市杨梅种植面积达34.8万亩，年产量13.2万吨，年产值18.5亿元。近年来，温州杨梅产业链逐步延伸，杨梅酒产量已达1168吨，产值约4428万元。由于缺乏统一标准，温州杨梅酒品质参差不齐，影响了产业进一步发展。温州市政协常委、市酒类行业协会会长徐亮表示，协会在深入调研并听取杨梅酒生产企业意见建议后，于今年6月6日正式启动《温州杨梅酒》团体标准制定工作，并于10月初完成相关审核程序。

《温州杨梅酒》团体标准对温州杨梅酒的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标签、标志、包装、运输和贮存等作出明确规定。温州杨梅酒是以新鲜杨梅为主要原料，经浸泡、发酵、蒸馏等一种或多种工艺加工制成，具有明显杨梅特征香气的酒，按生产工艺可分为杨梅浸泡酒、杨梅发酵酒和杨梅蒸馏酒。此外，该标准还对感官要求和理化指标作出明确规定。

浙江珍谷酒业有限公司经理池一敢表示，《温州杨梅酒》团体标准的发布实施，将遏制温州杨梅酒产业低水平竞争，推动产业规范化发展。

温州市质量技术检测科学研究院副院长李以表示，他们将帮助杨梅酒生产企业提升生产标准，同时加大杨梅酒市场风险监测力度，并及时反馈给温州市酒类行业协会及相关企业。

来 源：温州都市报

原标题： 《温州杨梅酒》团体标准昨起发布实施

记者 郑俊杰

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