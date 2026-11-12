温州高速应急添“前哨” 险情就近快处理

温州日报 2026-11-12 09:07:00

11月10日，市交发集团高速公路黄华应急保障基地正式启用。该基地坐落于温州绕城高速公路黄华收费站外，加密了市交发集团高速公路应急力量前置网络。

市交发集团高速公路黄华应急保障基地正式启用。采访对象供图

温州网讯 11月10日，市交发集团高速公路黄华应急保障基地正式启用。该基地坐落于温州绕城高速公路黄华收费站外，加密了市交发集团高速公路应急力量前置网络。

黄华应急保障基地占地面积约4300平方米，是集应急物资储备、专业装备驻扎、抢险队伍培训于一体的综合性交通应急保障基地，主要辐射温州绕城高速、甬莞高速、金丽温高速公路东延线等路网。

黄华片区扼守瓯江北口大桥通道，串联多条高速干线，货车通行量大。此外，该片区台风、强降雨、团雾等天气相对多发，对高速公路安全运行提出较高要求。投用高速公路应急基地，有利于缩短应急响应半径、提高先期处置效率，进一步完善区域应急保障体系。

随着高速路网持续拓展，到“十五五”末，市交发集团管辖高速营运里程将接近500公里，在役高速桥隧占比高，复杂结构物密集。且在建项目多地处山区、海域等复杂环境，自然灾害、涉路施工等安全风险突出，优化布局应急点位势在必行。

“把应急力量前置到黄华，就是要把抢险关口前移，实现各类突发险情就近处置，最大限度保障高速公路安全畅通。”市交发集团相关负责人介绍，基地坚持“宁可备而不用，不可用时无备”的原则，设置应急物资仓储库、大型装备停放区等功能区域。目前配备大型多功能除雪车、防撞车、照明车、轮式挖掘机等专业车辆，常备融雪剂100吨、各类应急物资3000余件，基本满足防汛、防冰雪及突发事件应急抢险等各类任务需要。

按照规划，市交发集团计划到2028年，建成“一个主基地，三个分基地，多个储备点，就近快速施救”的应急保障格局，实现应急分基地到所辖路段45分钟内抵达、储备点30分钟内抵达、施救点10分钟至12分钟就近抵达的目标。目前，黄华养护工区作为应急主基地先行投用。此外，基地实行24小时应急备勤机制，围绕防汛、防冰雪及突发事件处置等任务，明确人员分工和岗位职责。同时，联动高速交警、交通执法等力量搭建“一路多方”联勤联动体系，常态化开展应急培训和实战演练，提升队伍快速集结、协同作战和现场处置能力。

来 源：温州日报

原标题： 高速应急添“前哨” 险情就近快处理 市交发集团黄华应急保障基地投用

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com