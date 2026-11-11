温州日报 2026-11-11 08:56:03

11月10日上午，位于瓯海茶山街道太一广场四楼的吉姆福无堂食外卖聚集区内一派繁忙景象：标准化档口整齐排列，商家正按订单有序出餐，取餐区骑手陆续抵达、即拿即走。这里，“明厨亮灶”实时监控在线，食材“先检后用”严格把关，数字监管与骑手驿站配套完善，为茶山高校园区的外卖食品安全筑起了一道坚实防线。

温州网讯 11月10日上午，位于瓯海茶山街道太一广场四楼的吉姆福无堂食外卖聚集区内一派繁忙景象：标准化档口整齐排列，商家正按订单有序出餐，取餐区骑手陆续抵达、即拿即走。这里，“明厨亮灶”实时监控在线，食材“先检后用”严格把关，数字监管与骑手驿站配套完善，为茶山高校园区的外卖食品安全筑起了一道坚实防线。

茶山街道高校云集，师生群体庞大，日均外卖订单量约4万单。然而，以往分散经营的外卖小店往往存在后厨条件参差不齐、监管力量分散等治理痛点。为此，茶山街道盘活闲置空间，联动街道小哥协会及市场主体，严格对标网络餐饮管理最新条例，打造吉姆福无堂食外卖聚集区，并同步搭建起食材快检室、智慧监管驾驶舱、暖心小哥驿站、外卖小哥协会四大赋能体系。通过推行“五净三清”后厨标准化管理，该区域成功构建了“源头检、后台管、后厨净、配送安、人文暖”的全链条闭环治理新模式。

记者在现场看到，档口区域后厨与出餐窗口干净整洁，食材分区存放规范，证照信息醒目上墙；后厨操作区与骑手取餐区实行物理隔离，人流物流动线清晰互不干扰。在食材快检室，所有食材均实现批次溯源存档，果蔬农残、肉类兽药残留、食用油品质及餐具洁净度抽检常态化开展；统一集采的食材在共享区域完成粗加工与分类存放，从源头把控品质。

“我们通过集采的方式以确保食材源头安全可控，并已接入市监部门的智慧监管驾驶舱，明厨亮灶监控、卫生台账、食材快检结果等数据实现‘一屏统管’，一旦出现不规范操作即可智能预警，管理更高效，也让师生们吃得更放心。”吉姆福无堂食外卖聚集区负责人林海艇介绍，目前该集聚区已入驻商户16家。

除了食品安全的“硬约束”，这里还有人文关怀的“软实力”。该“聚集区”专门设置了暖心小哥驿站，免费提供休息、充电、热饭、应急药品等服务。“这里卫生标准高、出餐流程规范，还设有小哥食堂，饭点时能顺便吃口实惠的热乎饭。”外卖骑手王德清对这里的环境赞不绝口。

据悉，依托茶山街道小哥协会，该区域还常态化开展骑手食品安全培训、配送规范宣讲、权益保障帮扶及优秀骑手评优激励，引导骑手强化食安责任意识，积极参与行业共治。

来 源：温州日报

原标题： 外卖“正规军”上线! 瓯海打造首个无堂食外卖聚集区

记者 洪越风 瓯海融媒记者 卢芊好

本文转自：温州新闻网 66wz.com