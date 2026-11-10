温州日报 2026-11-10 08:32:00

诗画浙江漫游长廊2.0版上线，温州3条线路入选省精品，串联起名山、秀水、古港、海岛与繁华街区，向全省乃至全国游客发出了瓯越“山海之约”。

温州网讯 日前，在第二十届诗画浙江·山水旅游节开幕之际，三年前由杭州亚运会带火的“诗画浙江漫游长廊”迎来焕新迭代，2.0版正式上线。此次升级后的漫游长廊包含“风雅宋韵 最忆钱塘”之旅、“海丝古港 文脉千年”之旅等12条主题线路，每条线路精选10个核心点位，汇聚成精彩纷呈的“TOP120”文旅精品图鉴。

其中，温州共有3条线路（含跨市联线）入选，串联起名山、秀水、古港、海岛与繁华街区，向全省乃至全国游客发出了瓯越“山海之约”。

作为全域旅游时代的新玩法，2.0版漫游长廊将重要旅游目的地串珠成链。在温州入选的3条线路中，“雁楠飞仙 海天畅游”之旅（温州、台州）备受关注。该线路主打浙东南的活力与元气，涵盖了温州7个核心点位。游客可以当一回“山水客”——赴雁荡山观灵岩飞渡，赏奇峰灵溪；当一回“放舟人”——泛舟楠溪江，随竹筏穿行青山碧水间；还可以当一回“追海人”——沿着苍南168黄金海岸自驾，一路向海追风。一路上，体验飞拉达绝壁攀岩的惊险，俯瞰168黄金海岸的壮阔，探访刘伯温故里景区的江湖豪气，或是在朔门古港考古遗址公园触摸千年海丝文脉。此外，新晋文旅顶流温州园博园与繁华的五马街，将自然山水与都市烟火完美融合，为游客提供丰富多元的游玩体验。

温州的绝美海岛与厚重人文，同样闪耀于跨市联线之中。在“一路寻梦 千里滨海”之旅（宁波、台州、温州）中，温州贡献了3个各具特色的点位。从瑞安玉海楼的书香墨韵，到江心屿“瓯江蓬莱”的诗意孤屿，再到南麂列岛——“中国十大最美海岛”的碧海仙山，三处点位正以新业态焕发新活力。玉海楼所在的忠义街历史文化街区通过“青春业态联盟”带来沉浸式剧本游、研学体验等新消费形态，800多种文创产品让瑞安文化IP落地变现；江心屿以“整岛运营”推动能级跃升，让千年诗岛“越夜越精彩”；南麂列岛则凭借精品民宿集群和沉浸式海岛体验晋升为网红打卡地。

而在“浙南秘境 乡愁记忆”之旅（丽水、温州）中，温州与丽水携手，开启一场“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的生态人文之旅。温州的泰顺廊桥—氡泉旅游度假区作为核心点位惊艳亮相。在这里，游客不仅能领略中国木拱廊桥传统营造技艺的精妙，还能在天然氡泉中洗去疲惫，沉浸式感受浙南山区独有的康养魅力与文脉遗韵。

感兴趣的市民游客可以在微信搜索“游浙里”小程序，进入“漫游长廊”专区，循着12条全新主题旅游廊道图鉴，说走就走。点开任意一个景点，周边美食、住宿、娱乐信息立刻全部弹出，还能一键生成私人定制路线。

来 源：温州日报

原标题： 诗画浙江漫游长廊2.0版上线 我市3条线路入选省精品

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com