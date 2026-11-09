涉及温州这些线路和点位！诗画浙江漫游长廊2.0版上线

温州发布 2026-11-09 08:11:00

三年过去，玩法升级、点位更新，诗画浙江漫游长廊2.0版重磅上线，每条长廊均包含10个核心点位，汇聚成精彩纷呈、各具特色的TOP120。

诗画浙江漫游长廊，是全域旅游时代新玩法，将重要旅游目的地串珠成链；是文旅爆款产品的新合集，涵盖周边“吃住行游购娱”维度全要素点位；是“诗画浙江”品牌的新阐释，为省域文旅品牌写下一份可游可感、共同传播的注脚。

三年前，杭州亚运圣火照亮钱塘两岸，诗画浙江漫游长廊正式亮相，把浙山浙水串成了12条各具特色、底蕴深厚的主题旅游廊道。三年过去，玩法升级、点位更新，2.0版重磅上线，每条长廊均包含10个核心点位，汇聚成精彩纷呈、各具特色的TOP120。一起来看。

线路串联起杭州的旖旎风光和历史人文，将西湖西溪“淡妆浓抹总相宜”的山水之秀、德寿宫“一眼千年”的宋韵之致、大运河传统与现代相融的烟火之气、宋城“给我一天还你千年”的穿越之感、良渚文明探源的历史之美一一展现。

核心点位

杭州西湖风景名胜区、良渚国家考古遗址公园、湘湖旅游度假区、京杭大运河·杭州景区、杭州宋城景区、大径山、清河坊历史文化街区、西溪湿地公园、中国国家版本馆杭州分馆、德寿宫遗址博物馆

线路以现代版富春山居图、钱塘江诗词之路为主题，串联起钱塘江、富春江和新安江两岸极具特色的自然和生态资源，展现隐逸文化、新安文化等历史人文积淀。

核心点位

钱江新城、杭州野生动物世界、黄公望隐居地景区、严子陵钓台、瑶琳仙境、OMG心跳乐园、严州古城、大慈岩、淳安千岛湖旅游度假区、下姜村

线路串联起宁波这座千年港城的前世今生，这里山河湖海多彩如画，历史与现代交相辉映，拥有7000年的河姆渡文化、源远流长的海丝文化、历久弥新的藏书文化、独具魅力的民国文化、时尚繁荣的都市文化。

核心点位

河姆渡考古遗址公园、天一阁·月湖景区、宁波老外滩、中国港口博物馆、上林湖越窑国家考古遗址公园、宁波帮博物馆、溪口-滕头景区、阳明古镇、郑氏十七房、宁波东钱湖旅游度假区

线路串联起宁波、台州、温州的山海风光、历史人文、山珍海味。

核心点位

石浦渔港古城、徐霞客古道、前童古镇、蛇蟠岛、温岭石塘、大陈岛、路桥十里长街、玉海楼、江心屿景区、南麂列岛

在浙东南，你可以当一回“飞侠”，乘低空观光航线俯瞰苍南168黄金海岸；当一回“勇者”，在雁荡山体验飞拉达绝壁攀岩；当一回“旅人”，自驾台州1号公路，拥抱山海；当一回“岛民”，跳岛玉环，品味渔家生活。

核心点位

雁荡山景区、楠溪江风景区、刘伯温故里景区、神仙居景区、天台山景区、台州府城文化旅游区、朔门古港考古遗址公园、温州园博园、苍南168黄金海岸、五马街

揽山之刚，抚水之柔的湖州，百万年来一直安卧于“长三角”地理中心位置，是一座山水清远、钟灵毓秀的江南名城。

核心点位

南浔古镇、太湖龙之梦乐园、吴兴西塞山旅游度假区、钱山漾景区、余村、荻港古村、莫干山风景名胜区、下渚湖湿地风景区、安吉古城国家考古遗址公园、湖州太湖旅游度假区

浙江嘉兴是中国革命红船起航地，南湖红船是中国共产党梦想起航的地方。

核心点位

乌镇、西塘古镇、南湖旅游区（湖心岛）、南湖革命纪念馆、嘉兴子城遗址公园、月河历史文化街区、海盐观海园、海宁盐官旅游度假区、南北湖风景名胜区、平湖九龙山旅游度假区

绍兴不仅以绮丽的水乡风光闻名于世，也是人才辈出的地方，古有大禹、陆游，今有巾帼英雄秋瑾、学界泰斗蔡元培、一代伟人周恩来、文学巨匠鲁迅等名人。

核心点位

绍兴鲁迅故里·沈园、兰亭、会稽山旅游度假区、柯岩风景区、安昌古镇、西施故里旅游区、大佛寺文化旅游区、诸暨珍珠小镇、仓桥直街、崇仁古镇

金华位于“浙江之心”，是浙江省第四大都市区、长三角中心区城市、沪杭金发展带重要节点城市，也是浙中文化高地。

核心点位

金华双龙风景旅游区、婺州古城、游埠古镇、义乌国际商贸城购物旅游区、横店影视城、上山国家考古遗址公园、牛头山风景区、方岩风景名胜区、大盘山国家级自然保护区、诸葛八卦村景区

衢江作为钱塘江上游黄金水道，是两宋时期浙闽赣皖往来的交通命脉。

核心点位

孔氏南宗家庙、衢州古城、江郎山·廿八都旅游区、根宫佛国文化旅游区、龙游石窟、姑蔑国考古遗址公园、常山柚香谷、钱江源国家森林公园景区、烂柯山风景区、清漾毛氏文化村

舟山，因海而生，因海而兴。蓝天、碧海、绿岛、金沙、白浪，是舟山最日常的美丽符号。

核心点位

普陀山风景旅游区、朱家尖景区、舟山长乔海洋旅游景区、定海古城旅游区、新建生态村南洞艺谷景区、普陀白沙岛、东极岛、鹿栏晴沙景区、花鸟岛、枸杞山海奇观景区

线路串联起丽水的旖旎风光与历史人文，开启一场“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的浙南秘境之旅。

核心点位

仙都景区、古堰画乡、云和梯田、宝溪景区、遂昌地心世界、中国畲乡之窗景区、陈家铺村、青田石雕博物馆、庆元百山祖景区、泰顺廊桥-氡泉旅游度假区

来 源：温州发布

原标题： 涉及温州这些线路和点位！诗画浙江漫游长廊2.0版上线

本文转自：温州新闻网 66wz.com