乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目通过竣工验收

乐清发布 2026-11-08 10:11:28

近日，记者从乐清市交通运输局获悉，乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目已通过竣工验收，较计划提前两个月完成建设任务。作为温州市重点建设项目，乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目总投资1.3亿元，占地面积55亩。该项目选址于乐清湾站货场内，利用货场预留用地，新建一条350米集装箱装卸线，并配套建设海关监管区等功能区块。

近日，记者从乐清市交通运输局获悉，乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目已通过竣工验收，较计划提前两个月完成建设任务。

项目实拍图。图源温州铁投

作为温州市重点建设项目，乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目总投资1.3亿元，占地面积55亩。该项目选址于乐清湾站货场内，利用货场预留用地，新建一条350米集装箱装卸线，并配套建设海关监管区等功能区块。

该工程是融入国家共建“一带一路”大格局、推进金丽温开放大通道建设的关键之举，对提升温州市对外开放水平、构建外向型经济新格局具有重要战略意义。

乐清湾口岸。刘言勇 摄

乐清湾铁路为国铁Ⅱ级货运铁路，是港区联系并辐射内地的后方通道，主要承担乐清湾港区货物运输服务。项目投运后，近期可实现集装箱年吞吐量2.1万TEU（标准箱），远期可达4.9万TEU（标准箱），将在乐清湾铁路年运量700万吨的基础上进一步释放运能。待项目建成后，原先在温州西站办理的中欧班列将转移至乐清湾站，经海关检验后直接始发。

这意味着，乐清湾站将成为服务温州地区中欧班列贸易的重要基础设施，打通铁路与港口的“最后一公里”，有效降低外贸货物运输成本，为本地制造业出口提供高效运输保障，促进温州市外贸经济发展。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清这条路，通过竣工验收！

本文转自：温州新闻网 66wz.com