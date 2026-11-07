温州日报 2026-11-07 11:43:51

11月6日上午，2026年温州市消防宣传月暨温州市医疗机构从业人员消防安全素养大提升行动启动仪式在温州市中西医结合医院举行。

温州网讯 11月9日是全国第35个消防日。11月6日上午，2026年温州市消防宣传月暨温州市医疗机构从业人员消防安全素养大提升行动启动仪式在温州市中西医结合医院举行。市级有关部门负责人及来自医疗机构、街道社区、志愿者群体、媒体及消防救援队伍的140余名代表参加活动。

据悉，11月消防宣传月期间，我市围绕“全民消防、生命至上——提高自防自救能力”消防日主题，开展方言说消防、“爱心翼站”消防宣传角、亮屏行动及“企安心”消防服务、消防安全“三个来”、小餐饮场所“油锅行动”、电动自行车“一户充”等惠企惠民宣传活动，推动消防知识走进社区、走进企业、走进千家万户；各县（市、区）还将结合实际同步联动开展各具特色的宣传活动，实现消防宣传全覆盖、无死角。

为提升医疗机构从业人员自防自救能力，市消防救援局、市卫生健康委联合部署开展医疗机构从业人员消防安全素养大提升行动，重点培训“会正确报火警、会使用灭火器灭火、会连接消火栓灭火、会佩戴自救呼吸器自救和疏散人员”四项技能。实操实训覆盖各级医疗机构领导班子成员、安全员、消控室值班人员、医护人员、实习生以及保安、保洁、食堂工作人员等各类岗位人员，确保人人清楚突发火情时的岗位职责与处置流程，切实提升医疗机构自防自救能力。

仪式结束后，与会人员参观了现场儿童绘画展示区、消防安全常识普及区，观看消防安全科普宣传片和AI电子侦查演示，并观摩了医务人员消防运动会。

作为医疗机构从业人员消防安全素养大提升行动的重要实践载体，温州市卫生健康系统同步启动首届医务人员消防运动会，市区12家医疗机构组队参赛。比赛采用“理论+隐患排查+技能实操”赛制：理论考试检验消防法律法规掌握情况，隐患排查环节锤炼自查自纠能力，现场技能实操设置穿消防服、索降救援、心肺复苏、灭火器接力、水带灭火等实战项目，各环节环环相扣、贴近实战。据介绍，此次运动会旨在以赛促训、以赛促练，全面检验医务人员消防常识掌握、基本技能实操和疏散自救能力，为守护患者和职工生命安全再加一道保险。

来 源：温州日报

原标题： 2026年温州市消防宣传月正式启动！

记者 杜一川 通讯员 余根铃 摄影 蒋文广

本文转自：温州新闻网 66wz.com