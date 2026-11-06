温州日报 2026-11-06 08:00:00

11月5日，第九届中国国际进口博览会如约启幕，一批温商回归企业登上进博会大舞台。西班牙火腿、意大利咖啡、澳大利亚红酒……温企以侨为“桥”，将全球好物引入中国市场，依托家乡平台推动产业落地转化，联通国内国际两个市场，展现温州开放型经济的独特优势。

温企携西班牙“小何赛”火腿亮相进博会。记者 刘欣瑜 摄

温州网讯 昨天，第九届中国国际进口博览会如约启幕，一批温商回归企业登上进博会大舞台。西班牙火腿、意大利咖啡、澳大利亚红酒……温企以侨为“桥”，将全球好物引入中国市场，依托家乡平台推动产业落地转化，联通国内国际两个市场，展现温州开放型经济的独特优势。

作为温商贸易回归重点企业，赛科（浙江）国际贸易是进博会的“全勤展商”。本届展会，被誉为“腿中贵族”的西班牙“小何赛”火腿完成进博会首秀，斩获800万元意向采购订单，南京、广州多地企业纷纷抛来商务礼品采购橄榄枝。2024年，赛科紧抓国家政策突破契机，在温州建成火腿加工中心，破解进口发酵肉制品国内分切合规难题。昔日动辄上万元的整条火腿，化作几十至百余元的切片包装，顺利走进商超、线上零售渠道。目前，该加工中心已辐射义乌、杭州、上海等地，除服务自有品牌外，还为同行提供分切加工，把进博展品真正端上百姓餐桌。“现在大众对生活品质的追求在逐步提高，这也推动了火腿这类高品质食材需求的增长。”赛科（浙江）国际贸易有限公司总经理王素表示，将借力温州遍布世界的华侨网络开拓市场，朝着打造“火腿第一品牌”的目标迈进。

安稳（温州）科技发展有限公司作为温州本土小微创新企业，携意大利百年历史咖啡品牌TORTORICI亮相。该企业作为本届进博会酒店礼品包挂耳咖啡赞助商，推出汇聚意大利咖啡、西班牙红酒和火腿的“欧洲吉祥三宝”礼品组合。展馆内，国内智能机器人咖啡机与意大利百年历史咖啡结合，吸引不少客商驻足品尝。该企业将意大利咖啡资源引入温州，本月刚刚落地瓯海的欧洲精品特产体验中心配套咖啡专业培训等服务，推动意式咖啡文化在国内传播发展。

温州顺景酒业有限公司带来澳洲思密琪酒庄系列产品。企业在海外完成从澳洲葡萄园建设、葡萄酒酿造、品牌运营到葡萄酒出口全链条布局，拥有超200公顷葡萄园，葡萄原浆年产量可达300多万升，瓶装酒年产量超500万瓶，囊括4个澳洲精品葡萄酒品牌对华出口业务。“我们这次进博会带来脱醇葡萄酒，这款葡萄酒在国内山姆超市一上线就跻身品类销量首位。”该公司副总经理袁世超表示，企业持续对接国内大型渠道，贴合国人消费习惯优选产品，将澳洲佳酿源源不断引入国内。

一头连接世界，一头扎根家乡。遍布全球的温商华侨网络，是温州对外开放的宝贵资源。越来越多的在外温商引进海外品牌与供应链资源，落地温州完成加工分装、渠道孵化，实现“展品变商品、商品成产业”的跃迁。

来 源：温州日报

原标题： 借进博会链接国内国际市场 温商回归企业携全球好物参展

特派记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com