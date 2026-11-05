原8.9米宽的路曾经只留4.7米的通道 鹿城万源路“双向停车之困”破解记

温州晚报 2026-11-05 10:29:00

清晨7时半，鹿城区滨江街道宏源社区万源路上，菜场里人声渐起，买菜的居民缓步走过斑马线，电动自行车与汽车顺着新施划的中心线有序穿行，周边小区车辆平稳驶出，汇入新城大道车流……一切井然有序。谁能想到，就在一个星期前，这段紧邻新城大道路口、长约140米的路，还是周边四个小区数千居民每天的“堵心路”。东山公寓业主王女士感慨：“以前每次开车上路都免不了忐忑，有时宁可绕远一点。现在出来，心里不‘怵’了。”

温州网讯 清晨7时半，鹿城区滨江街道宏源社区万源路上，菜场里人声渐起，买菜的居民缓步走过斑马线，电动自行车与汽车顺着新施划的中心线有序穿行，周边小区车辆平稳驶出，汇入新城大道车流……一切井然有序。

谁能想到，就在一个星期前，这段紧邻新城大道路口、长约140米的路，还是周边四个小区数千居民每天的“堵心路”。东山公寓业主王女士感慨：“以前每次开车上路都免不了忐忑，有时宁可绕远一点。现在出来，心里不‘怵’了。”

一条“贴着走”的路

万源路是宏源社区辖区的交通要道之一，其清源路至新城大道的南向出口一头连着农贸市场，一头串起新乐大楼、康源大楼、东山公寓、新府花园四个居民小区，是该片区居民出行的“咽喉要道”。

万源路曾经车辆刮擦事故不断。

这条路有多窄？负责辖区管理的市公安局交通管理支队城市道路二大队三中队民警郑烁实地丈量过：路面总宽仅8.9米。而自2015年前后道路两侧陆续施划收费停车位以来，车位常年停满，可供车辆通行的路面只剩4.7米。

“两侧车子一停，余下路面太窄，迎面车辆交汇几乎贴着走。”陈女士说，倘若遇到车辆停放不规范，还得一方主动靠边避让。东山公寓业委会主任郑旭敏在此住了七八年，对拥堵滋味深有体会：“两边都停满，中间的路就小了。车身稍宽的越野车一开过来就堵住了，等

交警来疏通，半个多小时起步。有时两辆车刮蹭，后面的车全堵成一长串。”

最热闹也最“要命”的是晚高峰。郑烁介绍，尤其傍晚5时到6时，万源路两侧饭摊、小吃店一家挨着一家，就餐车辆往路边一停，路就被堵“死”了。几乎每天，万源路都要接报一两次拥堵警情，大大小小的刮擦事故一天一两个，电动车、轿车磕碰成了家常便饭。对此，东山公寓的陈先生深有体会。几年前某个早晨，他的妻子开车在小区转弯处与其他车辆发生刮擦，“交警过来处理，保险公司来赔，爱人早上的工作安排基本泡汤了”。堵，成了压在四个小区居民心头的一块石头。

小区联名要求撤掉停车位

堵局的症结，在于双向两车道的两侧都划了停车位。随着片区车辆保有量激增，叠加菜市场、沿街餐饮店带来的人流车流，这条路早已不堪重负。

居民的诉求，最先从小区业委会传出。郑旭敏介绍，大家此前多次口头反映，今年终于落到纸面上。2026年4月，东山公寓率先向宏源社区提交申请报告：经全体业主商议，95%以上的业主要求撤销该路段靠近小区一侧的停车位。

万源路两侧原先每天停满车

2025年下半年，新乐大楼小区更换物业后，物业主任陈女士没少听到业主对堵车的抱怨。2026年4月，小区也以存在交通安全隐患为由，向社区申请撤销该路段一侧收费停车位，拓宽通行空间，保障人车通行顺畅。紧随其后，康源大楼也提出相同申请。

“万源路周边沿街商铺、培训机构林立，还紧挨着东瓯智库商圈，商业繁荣带来了滚滚车流，也让这段本就拥挤的道路雪上加霜，撤掉一边会畅通一点，不然的话每天都堵。”宏源社区党委书记赵丹理解居民的诉求，但她没有简单照单全收，而是先摸排周边停车资源。经核查，万源路沿线配套地下车库及社会停车场车位资源充足，撤销一侧停车位不会导致周边业主停车刚需无法满足。

之后，宏源社区汇总三份申请，向交警部门正式递交撤销一侧停车位的报告。报告言辞恳切：“早晚高峰占道停车加剧拥堵，形成视线盲区，人车混行风险突出，刮擦事故多发，已对居民出行安全和正常交通秩序造成较大影响。”

四场协调会谈出一条路

事情并没有想象中顺利。4月22日，社区召集交警、居民代表召开第一次三方议事会。会上，社区提出撤销道路停车位，交警部门正式受理申请，决定将居民诉求上报有关部门。推进过程中，6月初，一名社区居民拍摄的万源路拥堵视频在网上传播，引发广大市民共鸣，也让这处社区“微痛点”进入更多人的视野。6月17日，宏源社区牵头召开“万源路道路交通共商会”。“为了把事情做圆满，我们邀请了周边小区热心居民，路怎么走，听听他们的意见。”宏源社区副主任余智利说。当天会上讨论热烈，最终敲定方案：撤销道路东侧18个车位，去除路面标线，保留西侧停车位，兼顾居民停车刚需。

滨江街道召集各方举行第四次万源路交通协调会

手续准备齐全，9月初除线时却遇到意外——咪表公司工作人员出现在现场，称没有接到除线通知，施工被迫暂停。眼见事情又要“卡壳”，社区立即将情况上报滨江街道。9月4日，街道牵头召开第三次协调会，除了此前的三方代表外，还将咪表公司代表请到会上进一步沟通。10月23日，各方再次汇聚，召开第四次万源路交通协调会，最终各方达成共识，敲定所有方案。

“从第一次协调会提出问题，第二次详细探讨、走流程，第三次协调咪表公司，第四次把所有方案落实好、通知除线。”回望这半年工作历程，余智利坦言，最难的不是开会，而是把每一方的利益都摆到桌面上，“居民的诉求要听，停车的刚需要保，企业的合理权益也不能一撤了之。这一条路，就是一张考卷。”

10月29日，万源路上机器隆隆，咪表设施拆除，交警清除旧标线，重新划定中心线。这条堵了多年的路，终于变了模样。

单侧停车拥堵警情“零接报”

万源路的新变化，周边居民感受最直接。“现在只有一侧停车，车开来开去顺畅多了。”新乐大楼物业主任陈女士说，“业主群里大家都在议论，按喇叭扰民的现象几乎没有了。”

实行单向停车，路面一下子宽敞了

一名出差数日归来的居民，突然看到路边一侧的车没了，只觉得眼前豁然开朗。郑旭敏也感叹：“小区的车出来再没堵过。这几天，大家心里那份畅快，真是无法言说。”

数据是最有力的注脚。辖区交警郑烁表示：“自10月29日施行单侧停车以来，拥堵警情零接报，也没接到因停车引发的交通事故。”从以往“每天出警一两次”到如今“零次”，前后鲜明的对比，直观印证了改造带来的实效。

夕阳西下，沿路店铺的招牌次第亮起，晚高峰如约而至。曾经的“死结”路段，如今车辆川流不息却秩序井然。这场由居民发声、社区搭台、交警研判处置、各方互谅的治理接力，为老城区破解停车与通行的两难困局写下一份接地气的民生答卷。

路是大家的，好办法从来都是坐下来谈出来的！

来 源：温州晚报

原标题： 原8.9米宽的路曾经只留4.7米的通道 鹿城万源路“双向停车之困”破解记

记者 赵小娴/文 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com