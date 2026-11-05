温州日报 2026-11-05 10:29:56

一处闲置空地，变身人宠共享的休闲乐园；一间闲置地下室，成为宠物产业发展的新阵地。近日，瓯海区新桥街道依托梦多多小镇周边闲置资源，通过微改造、精提升，打造免费开放的萌多多宠物乐园，并盘活闲置地下室培育宠物产业，让闲置空间焕发新活力，也让群众身边的“养宠小事”成为文明城市创建的惠民实事。

温州网讯 一处闲置空地，变身人宠共享的休闲乐园；一间闲置地下室，成为宠物产业发展的新阵地。近日，瓯海区新桥街道依托梦多多小镇周边闲置资源，通过微改造、精提升，打造免费开放的萌多多宠物乐园，并盘活闲置地下室培育宠物产业，让闲置空间焕发新活力，也让群众身边的“养宠小事”成为文明城市创建的惠民实事。

随着养宠家庭不断增多，携宠休闲场所不足、文明养宠宣传缺少实体载体等问题逐渐显现。据统计，全市宠物数量已超18万只，年消费规模达4.5亿元。如何让宠物有处玩、群众有去处、文明养宠有载体？新桥街道将目光投向梦多多小镇周边的闲置硬化空地和空置地下室，向存量空间要服务、要活力。

针对群众需求，街道因地制宜实施微改造、精提升，将原本闲置的硬化空地改造为萌多多宠物乐园，设置萌宠运动、游乐设施、打卡区域和文明养宠科普板块，面向市民免费开放，让居民在家门口就能享受携宠休闲的便利。同时，盘活闲置地下室，完善相关配套设施，打造集选品、直播、仓储、发货于一体的宠物产业阵地，探索“前店直播选品、后仓直发提效”的运营模式，为宠物相关经营主体提供展示、直播和销售平台。

空间焕新只是第一步，如何让场地持续聚人气、增活力？新桥街道以活动为纽带，推动休闲空间与产业资源双向联动。依托两处新阵地，街道先后举办萌宠嘉年华、瓯海宠物友好城市专列主题活动。其中，首场萌宠嘉年华设置40余个特色摊位，吸引100组养宠家庭参与，并联动全国宠物医疗行业产教融合共同体年会落地，进一步拓展宠物产业交流合作空间。

从居民携宠休闲，到市民学习文明养宠知识，再到宠物经营主体展示产品、拓展销路，一处闲置空间串联起群众生活、文明倡导与产业发展，推动单一场地向多元功能场景转变。曾经沉睡的空间，正成为服务群众、凝聚人气、培育业态的新载体。下一步，瓯海区将持续挖掘城市“金角银边”和闲置空间资源，聚焦群众身边的“关键小事”，因地制宜打造更多小而精、实而惠、有温度的文明微场景，让城市更新成果更多更公平惠及群众，不断提升群众的获得感、幸福感。

来 源：温州日报

原标题： 瓯海闲置空间变身宠物乐园 “小切口”做实文明创建惠民事

记者 庄越 通讯员 瓯文宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com