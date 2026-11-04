温州这个小区地下车库“焕新” 布设消防喷淋和AI火警监控筑牢“防火墙”

温州晚报 2026-11-04 09:32:00

地下车库改造前

地下车库改造后

温州网讯 昨天上午9时许，消防行政执法人员邹秋潮逐一检查喷淋管路、感应灭火装置、监控设备及防火分隔设施，确认整套消防系统运行稳定。

在邹秋潮看来，百花苑东小区入选本次改造清单，是消防部门长期摸排辖区隐患后的必然选择。小区建成时间久，叠加日益增长的电动车保有量，各类安全风险持续累积，属于亟待补强的老旧点位。“这不仅关乎消防安全，也涉及建筑安全。地下车库一旦起火，小区多幢住宅楼的结构都将受到很大影响。”

站在车库内，业委会副主任林忠义对过往的难题记忆犹新。自小区1998年交付以来，他便一直居住于此。

他介绍，小区建设之初，地下车库完全没有配套消防设施。随着时代发展，小区256户居民中，不少外来务工家庭购置了电动车，全小区二轮电动车数量超过200辆，部分家庭拥有两三辆。小区内部空间狭小，地面停车容量有限，大量电动车挤占小区通道，甚至有业主将车辆直接停放到杏花路沿线。

“大家不是想乱停，实在是没有合适的位置。”林忠义说，过去居民想把电动车停进地下车库，但私家车主顾虑重重，担心电动车起火后火势难以控制；可若不停在地下，地面乱停放、私拉飞线充电的风险同样居高不下，消防通道偶尔被车辆挤占，安全两难的局面长时间找不到解法。业委会很早就想启动改造，但因资金缺口大、缺少专业施工经验，计划只能暂时搁置。

社区、业委会合力

纳入鹿城民生实事清单

难题的转机，来自鹿城区今年年初启动的地下室非机动车库消防改造民生项目。前期摸排完成后，消防部门判定百花苑东小区符合申报条件，随即对接属地茶花社区，由社区牵头收集居民诉求、整理申报材料，推动项目落地。

茶花社区党委书记滕蓉霞对百花苑东小区的过往十分熟悉。时间回到2021年，彼时小区原有物业管理公司撤场，业委会尚未完成选举，建筑设施逐年老化，小区环境脏乱，电动车消防安全隐患突出，是社区重点关注的对象。

“当年我还是社区居委会副主任，深度参与了百花苑东小区的治理工作。但我印象最深的不是小区的脏乱差，而是居民人心齐聚。”滕蓉霞回忆，当时许多居民主动向社区举荐曹国平、林忠义等长期扎根小区的老住户，希望由他们牵头组建业委会。

曹国平、林忠义都是在小区居住二十余年的老住户，对这片家园有着深厚感情。为推动小区整体环境改造，临时业委会先期自筹垫资18万元，启动道闸、路面环境等基础改造，逐步盘活小区自我管理、自我造血的能力。

滕蓉霞说，基层治理贵在真心换真心。她和同事们挨家挨户征求意见，与业委会一起做了好几件实事，居民看在眼里，信任感慢慢建立起来，后续开展各项改造工作时，群众的配合度明显更高。

在本次车库改造项目推进阶段，社区充分依托三方议事堂机制，牵头召集业委会、物业管理公司及综合行政执法、应急消防站等多方集中研判，反复公示改造方案，收集居民疑问与建议，并主动对接街道应消站争取政策支持。

经过社区与业委会近三个月的努力，改造方案最终获得小区居民全票通过，成功推动该项目纳入2026年鹿城区民生实事清单。

今年6月，申报流程顺利完成，施工方正式进场。在后续施工过程中，社区持续通过该平台实时沟通、动态协调，及时化解各类问题，保障项目平稳高效落地。

专业指导全程护航

老旧车库“重获新生”

一边是消防等部门早就想帮助小区消除隐患，另一边是社区与业委会一直在寻找改造机会，在这样的双向奔赴下，改造工程开展得非常顺利。

项目施工阶段，邹秋潮与消防团队持续提供专业技术指导，车库防火分隔、喷淋点位布设、消防管线排布等每一处细节，都对照老旧车库的现场条件反复打磨。

改造期间还遇到原有给水管网老化、只能接入小口径水管等问题，一度令部分居民担忧将来难以支撑喷淋系统运行。茶花社区抓住片区给水管改造的窗口期，同步对接市自来水公司。对方获悉小区居民的诉求后非常支持，调整了施工方案，为小区更换了大口径水管。

如今，作为此次改造试点之一，百花苑东小区地下停车场已完成消防安全升级。车库内布设14个消防喷淋点位，配套悬挂式干粉灭火装置、应急照明设施，新增20个电动车充电端口，同时布设AI火警监控，实现车库内火情的可视化监测；车库设置防火门，将非机动车停放区域与机动车库做防火分隔，避免火情相互蔓延。40余个非机动车停车位划线规整，车辆有序停放，原本随处飞线、占道停放的乱象得到有效缓解。

目前，鹿城区30处点位改造工程均已竣工。改造后的地下非机动车库消防控火能力实现质的提升，能够在电动自行车起火初期快速启动喷水压制火情，搭配视频监控实现全天候监管，有效破解地下空间电动自行车火灾“发现难、控火难”痛点。

从无资金、无方案的老旧车库，到配齐喷淋、智能监控的安全停放点，百花苑东小区的改变，是社区、业委会、消防多向奔赴的生动缩影。老旧小区的安全升级从来不是单一部门的独角戏，依靠居民自治的内生动力，叠加政策与专业部门的外部支撑，才能一步步补齐老小区长年累月落下的安全短板，让居民在熟悉的家园里住得安心、放心。

为全力补齐老旧小区地下非机动车库消防安全短板，防范电动自行车火灾风险，2026年，鹿城区将地下室非机动车库消防改造提升列为重点民生实事。近日，鹿城区30处地下室电动自行车集中停放充电点位改造工程全部竣工，以消防惠民实事筑牢居民“家门口”安全防线。

昨天，记者与鹿城区消防救援局行政执法人员邹秋潮一同走进松台街道茶花社区百花苑东小区，走访改造后的地下非机动车库。

来 源：温州晚报

原标题： 市区百花苑东小区地下车库“焕新”

布设消防喷淋和AI火警监控筑牢“防火墙”

老车库隐患重重 进入消防摸排隐患清单

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com