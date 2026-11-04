温州日报 2026-11-04 08:24:12

11月3日，浙南汽车出口中心首航仪式在温州港乐清湾港区举行，长安、比亚迪、吉利等2800余辆国产汽车有序驶入“远航洋”号滚装船，预计25天后抵达阿曼马斯喀特港。这标志着乐清湾口岸首条远洋滚装航线正式开辟。

昨天，在温州港乐清湾港区码头，“远航洋”正装载2800多辆国产汽车。蔡宽元 摄

温州网讯 昨天，浙南汽车出口中心首航仪式在温州港乐清湾港区举行，长安、比亚迪、吉利等2800余辆国产汽车有序驶入“远航洋”号滚装船，预计25天后抵达阿曼马斯喀特港。这标志着乐清湾口岸首条远洋滚装航线正式开辟。

据介绍，在港区管委会、运保公司、海关、边检、海事等多方协同保障下，本次“远航洋”号从靠泊、装车到启航，全程用时仅5天，充分展现了优质顺畅的口岸服务能力。

温州港集团董事长朱瑞介绍，本条航线投用后，将服务温州及丽水、台州、金华等周边区域车企出口需求，搭建稳定、高效、低成本的整车水陆联运出海网络，助力区域汽车制造产业抢抓海外市场机遇，推动港区向综合性对外开放枢纽加快转型。

近年来，温州港集团立足温州及浙南汽车产业出口需求，持续完善滚装作业配套设施，优化集疏运体系，补齐滚装作业短板。去年10月，温州港口岸扩大开放（乐清湾港区）顺利通过国家验收，正式对国际航行船舶开放，为滚装船常态化进出筑牢硬件基础。这条滚装新航线落地，是温州港今年集疏运网络持续提速的生动缩影。截至今年10月底，温州港海铁联运业务量累计超1.5万标准箱，同比增长约59.9%，已超去年全年总量。温州—丽水瓯江集装箱海河联运航线势头迅猛，业务量同比增长150%，同样超去年全年总量。外贸集装箱业务量达46.6万标准箱，同比增长13%。

来 源：温州日报

原标题： 温州整车出口开启远洋滚装新通道 2800余辆国产汽车乐清湾首航出海

记者 程源 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com