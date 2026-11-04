温州都市报 2026-11-04 08:55:00

11月2日，浙江浙能温州液化天然气有限公司0301-TK-01储罐通过海关验收，获得《保税仓库注册登记证书》。这是浙南地区首个面向液化天然气品类的公用型保税仓储设施，填补了浙南地区在液体能源类保税仓储领域的空白。

温州网讯 11月2日，浙江浙能温州液化天然气有限公司0301-TK-01储罐通过海关验收，获得《保税仓库注册登记证书》。这是浙南地区首个面向液化天然气品类的公用型保税仓储设施，填补了浙南地区在液体能源类保税仓储领域的空白。

该保税仓库依托浙能温州LNG（液化天然气）接收站建设运营，储罐容积达20万立方米。保税仓库投运后，将充分发挥保税仓储的核心政策优势，帮助相关企业享受缓税减负、灵活调配的政策红利，提升LNG资源调配的灵活性和市场响应能力，进而提高企业在国际能源市场中的竞争力。“保税仓库的验收通过，意味着我们可以在保税状态下灵活开展LNG仓储、分拨和反装业务，企业资金压力和运营成本都将得到有效缓解。”浙能温州液化天然气有限公司董事长沈云表说。

为保障该项目高效落地，温州海关成立专项工作小组，建立“提前介入、全程跟进、精准帮扶”的服务机制，围绕保税仓库的设立标准、监管规范、申报流程等环节开展多轮政策宣讲与合规指导，帮助企业梳理完善验收材料，优化仓储区域的监管配套设施布局。“这个项目是浙南能源保供体系的关键拼图。验收通过将进一步增强温州港能源资源配置能力，助力温州打造更具竞争力的区域能源开放枢纽。”温州海关保税监管科科长刘琰表示。

来 源：温州都市报

原标题： 浙南首个液体能源类公用型保税仓库通过验收 助力温州打造更具竞争力区域能源开放枢纽

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com