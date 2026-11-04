温州都市报 2026-11-04 08:55:00

近日，乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目竣工验收会议在乐清召开。验收组现场核查工程实体，对照设计文件、工程质量验收标准开展全面审查，经综合评议，一致同意项目通过竣工验收。

乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目实拍图

温州网讯 近日，乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期项目竣工验收会议在乐清召开。验收组现场核查工程实体，对照设计文件、工程质量验收标准开展全面审查，经综合评议，一致同意项目通过竣工验收。该项目较原定计划提前两个月完成全部建设任务。

作为温州市重点建设项目，乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期总投资1.3亿元，占地55亩。项目选址于乐清湾站货场内，充分利用货场预留用地，新建一条350米集装箱装卸线，并配套建设海关监管区等功能区块。乐清湾铁路为国铁Ⅱ级货运铁路，是乐清湾港区对接内陆腹地的重要后方通道，主要承担港区货物集疏运任务。

项目投运后，近期集装箱年吞吐量可达2.1万TEU（二十英尺当量单位（Twenty-foot Equivalent Unit）的缩写‌，通常叫“标准箱”），远期提升至4.9万TEU，在乐清湾铁路年运量700万吨基础上持续释放货运潜能。一个重要变化是，原先在温州西站始发的中欧班列，后续将转移至乐清湾站，完成海关查验后直接从该站发出。

这意味着乐清湾站将成为温州中欧班列重要始发节点，打通港口与铁路联运“最后一公里”。海铁联运一体化运作，将有效降低外贸企业物流成本，为温州制造业出口搭建稳定高效的国际物流通道，有力助推外贸提质增效。

该工程是温州深度融入共建“一带一路”、加快金丽温开放大通道建设的关键抓手，对持续提升温州对外开放能级、加快构建外向型经济新格局具有重要战略意义。

来 源：温州都市报

原标题： 乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期通过竣工验收

海铁联运一体化运作降低外贸物流成本

记者 李雅

本文转自：温州新闻网 66wz.com