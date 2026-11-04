温州日报 2026-11-04 08:34:00

11月3日，2026年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇开幕，2026年世界互联网大会“互联网之光”博览会对外开放，温州带着自己的OPC生态如约而至。

温州OPC创业生态建设成果亮相2026年世界互联网大会“互联网之光”博览会。记者 刘欣瑜 摄

温州网讯 昨天上午，2026年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇开幕，2026年世界互联网大会“互联网之光”博览会对外开放，共吸引54个国家和地区的670余家中外企业与机构参展，展示发布1000余项新技术新产品。在这场面向全球AI创客的聚会里，温州带着自己的OPC生态如约而至。

2026年世界互联网大会“互联网之光”博览会于11月2日至11月5日期间举行，博览会连创多个“首次”：首次举办“人工智能OPC嘉年华”，为全球超级个体搭建展示、融资、落地的平台；首次举办“赛BOT-具身智能SHOW”系列活动，让机器人走上竞技场；首次打造“数智消费市集”，观众可看、可感、可玩、可购。

在OPC创想岛，温州设专属展区，围绕政策、载体、服务布展，集中呈现温州OPC创业生态建设成果，“词元天下”“AI翻译官”等项目同步展出。龙湾、瓯海、平阳、龙港四地设展台，把区县一级的OPC探索带到大会现场。温州这座“岛”上摆出来的，不只是成绩单，还有让“一个人+AI”真正跑起来的路径。

前天，由温州市人力社保局主办的OPC生态资源对接会在乌镇“互联网之光”博览中心红亭举办，腾讯SSV、OPCxCity联合支持。现场发布《互联网之光博览会OPC公益订单首批机会清单》，需求方与供给方面对面洽谈，把订单摆到了台面上。

今年，“直通乌镇”全球互联网大赛首次设立OPC特色赛，与开源竞技挑战赛一道，成为赛事新增的两大特色赛道，主要聚焦AI原生创业项目。温州项目一路过关斩将，闯进总决赛。由爱来坞推荐的中德夫妇丹尼斯、陈聪颖，以“洋超创”身份参赛；温州大学王越登台竞技；温州北大科技园OPC社区推荐的《一键出海AI》入选项目路演，创始人李中现场演示由AI Agent驱动的一人多语种出海；8周岁的AI小达人扑满，则分享了《我和AI一起长大》。“我们想借助自己的作品告诉世界，温州的AI创作生态在全国是领先的，温州对OPC非常支持，欢迎更多的AI内容创作者来温州、创未来。”陈聪颖表示，她和丈夫丹尼斯希望通过本次大赛的曝光，能有机会和更多文化出海平台合作，讲好中国故事。

温州此行，不止于亮相。近年来，温州抢抓人工智能发展机遇，立足民营经济发达、创业氛围浓厚、应用场景丰富的优势，出台全省首个地市级人工智能OPC专项政策《关于加快打造人工智能OPC创业高地的若干举措》，推出17项支持举措。目前，全市已建成50余个OPC社区（空间），覆盖人工智能、数字文化、跨境电商等领域，为创业者提供空间入驻、资源对接、项目孵化等服务。

世界互联网大会这场乌镇之约，已来到第13个年头。开放，始终是世界互联网大会的核心要义。今年，峰会首次上线观众预约平台，公众可零距离触摸世界前沿科技成果；首次设置人工智能嘉年华主题街区，可交互的各类智慧化场景搬入水乡；首次面向社会公众推出“乌镇大讲堂”“乌镇Talk·开源青年说”等活动，“大咖的盛会”正一步步变成“大家的盛会”。

本次乌镇峰会除举办开幕式外，主论坛设置“人工智能乌镇对话”环节，邀请全球领军科技企业、开源大模型企业负责人以及人工智能科学家同台，共商全球人工智能开源生态构建。另外，峰会共设置27个分论坛，议题涵盖全球治理倡议网络空间合作、数智时代的理论与政策、机器人与具身智能等前沿方向。

此外，由温商方毅创办的每日互动股份有限公司作为专业的数据智能服务商，携DI和AI领域的最新实践成果亮相博览会。本次乌镇峰会我市共有47人参加浙江论坛、数字经济合作大会，共有浙江惠利码产业互联网有限公司、国技云（温州）信息技术有限公司等企业及个人参观互联网之光博览会，人数超200人。

来 源：温州日报

原标题： 2026世界互联网大会开幕 温州元素亮相“互联网之光”

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com