百岁夫妻的“执手偕老” 结婚78年从未吵架

温州都市报 2026-11-04 09:18:00

在乐清市虹桥镇西塘村，杨顺水、谢花娒夫妇今年双双迎来百岁寿辰。从战火硝烟到岁月静好，从两口之家到五代同堂，两位老人携手从青丝到白发，用一辈子诠释了何为“执手偕老”。

温州网讯 执子之手，与子偕老。

在乐清市虹桥镇西塘村，杨顺水、谢花娒夫妇今年双双迎来百岁寿辰。从战火硝烟到岁月静好，从两口之家到五代同堂，两位老人携手从青丝到白发，用一辈子诠释了何为“执手偕老”。

“她22岁嫁给我，携手78年，我们从没吵过架。”杨爷爷说。两个人跨越风雨，走过艰苦，如今安享晚年，恩爱如初。

他投身革命建设水库

她独守后方撑起全家

1945年，19岁的杨顺水成为一名共产党员。他参与侦察敌情、掩护同志、救治伤员等工作。“有次为了躲避敌人围剿，我躲进稻草堆里蜷伏了一夜。”杨爷爷说，经历过战争硝烟，更懂得如今的岁月静好来之不易。

1948年，22岁的谢花娒从乐清岭底革命老区坐花轿嫁到里弄巷村。“我们当时还摆了酒席，非常热闹！”杨爷爷笑着说。婚后两人相濡以沫、相敬如宾。那时，杨爷爷还有革命任务，谢奶奶刚嫁进杨家，就默默耕田持家，为丈夫守住“后方”。

不仅在战争年代冲锋在前，新中国成立后，杨爷爷将红色热血化作建设家乡的热情。1958年，乐清淡溪水库动工，杨爷爷主动请缨任虹桥公社营长，和民工劈山筑坝建水库。

“寒冬腊月清基挖潭时，人从底部上来，冻得直哆嗦，又冷又累，很多人干不下去回家了，但我还是坚持了下来。”这一坚持就是三年，直到1961年水库蓄水。因此，他获评“建库标兵”，并获浙江省劳动模范勋章。

“三年时间，近万人，挖了一个水库，为一方百姓做了件好事，再艰苦也值得。我的名字还被刻在‘淡溪水库兴建光荣碑’上。”提起建水库的事，杨爷爷满是骄傲。

杨爷爷和谢奶奶育有三儿三女。杨爷爷参与建设水库期间很少回家，为了拉扯孩子长大，谢奶奶在家打草鞋、种水稻、养猪，以柔弱肩膀撑起全家，让丈夫安心建设。

“那段时间我妈真的很辛苦。”老四杨理高回忆，“我爸不在家，我妈抱来一大堆稻草，一双一双地编草鞋，一天要做三四十双，再担出去卖。”

20世纪60年代，杨爷爷还曾出任生产队队长，带领社员精耕细作，产粮年年名列前茅，还组织村民捕鱼增收，成为乡亲们公认的“能人”。

一碗米饭藏着深情

结婚78年从未吵架

20世纪80年代，为了生计，杨爷爷挑起“货郎担”，穿梭乡野街巷。他经常从南岳渔港收来新鲜鱼虾，挑到虹桥去卖。

“每回挑海鲜，经过村口时，总让我先带一些海鲜回家。”大儿子杨理奶说，父亲不善言辞，海鲜里藏着他对子女无声的爱。

“我妈对我爸很好。”杨理高说，每次父亲赶集回来，母亲都会给他煮上一碗红糖酒汤圆进补。过去生活条件不佳，一家八口人，大铁锅下面用碗倒扣着米饭，上面铺满番薯丝，而这碗米饭是留给父亲吃的，其他人不能动。

“她用心照顾家庭和我，我能不对她好吗？”对于谢奶奶的付出，杨爷爷赞不绝口。

二老相濡以沫、相敬如宾，也深深影响了子女的婚姻生活。杨理奶说：“受父母影响，我和妻子关系也很好，从未红过眼。”

一个爱闹一个偏静

百岁生活各有滋味

多年前，谢奶奶曾摔倒致使腿脚不利索，如今她的生活偏静，喜欢待在家里活动，看看戏剧、听听温州鼓词。而杨爷爷则爱热闹，常常骑三轮车出门溜达。“他在家闲不住，要么去老人活动中心闲聊，要么出门买东西。”杨理奶说，子女们担心他的安全，要帮他买，可他不愿麻烦子女。

村里小卖部的老板娘笑着说：“老爷子几乎天天来买东西，行动挺利索。两夫妻都百岁，子女孝顺，令人羡慕。”

随着父母年岁渐长，杨家三兄弟便商量，以十日为一轮，轮流为父母送来一日三餐。儿媳们更是心细入微，日日变着花样烹制软烂适口的餐食，贴合老两口的口味。女儿们一得空便往娘家跑，陪父母闲话家常、打理家务活。

严父慈母传承家风

对内严厉对外温情

说起杨家家风，子女们不约而同用两个字概括：严厉。

“父亲用自己的行动告诉我们，做人要实诚，要自力更生。”杨理奶回忆说，他15岁那年的大冬天，父亲带着他跳进河里捕鱼。“河水冰冷刺骨，都快冻没知觉了。”一旁的杨理高接过话，那时候父亲和大哥真的很辛苦，现在想想都觉得心疼。

“我们都怕父亲，他说什么，我们都不敢顶嘴。”老五杨香迪说，有次下地种田，她割水稻时不小心割到手，跑回家后却被父亲骂了一通，认为她这么点小伤就打“退堂鼓”，要求她回地里继续干活。

杨爷爷对家人严厉，但对外人却多了一份温情。“村里修桥修路，我爸都会尽己所能捐赠一些，遇到困难的人，他也会掏钱帮一把。”杨理奶说，父亲一直告诫子女，“好人有好报，能帮忙的一定要帮。”

“我爸是严厉的爱，我妈是温柔的爱。她什么都优先想到子女，最后才是自己。”杨理高说，“即便是现在，她有什么东西还经常塞给我们。”

常吃补品身体康健

一生勤劳正直善良

杨爷爷和谢奶奶至今同住一楼，共卧一床。两位老人虽都耳背，平日言语不多，却有着刻入骨髓的默契：多年保持着早睡早起的习惯，中午再小憩片刻。而且两人都爱吃水果，家里水果不断。杨香迪：“我爸最爱吃西瓜，我妈偏爱香蕉。”

说起父母的长寿秘诀，杨理奶总结为三点：一是血压、血糖正常，身体康健；二是常年进补，鱼胶、西洋参经常吃，增强免疫力、滋补精血；三是一生勤劳、正直善良。

秋阳淡淡，杨爷爷和谢奶奶坐在家门口，在子女的簇拥下，有说有笑。时光就这样静静流淌在这个普通农家小院里，流淌在两位老人相视而笑的皱纹里，也许这就是爱情最美好、最动人的模样。

来 源：温州都市报

原标题： 百岁夫妻的“执手偕老”

从战火硝烟到岁月静好，他冲锋在前挑重担，她守望于后撑起家

从两口之家到五代同堂，他严厉实干传家风，她温柔慈爱暖时光

记者 黄梦思/文 王诚/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com