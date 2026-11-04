温州日报 2026-11-04 08:27:00

近日，国家商务部发布2026年零售业创新提升案例集，温州鹿城松台农贸市场入选，系全国唯一入选的农贸市场。

温州网讯 近日，国家商务部发布2026年零售业创新提升案例集，温州鹿城松台农贸市场入选，系全国唯一入选的农贸市场。作为标志性民生菜篮子载体，该市场在存量资产盘活、文化赋能、民生保障、商文旅融合等方面的创新实践，为老城区农贸市场提质改造提供可借鉴样本。

据了解，松台农贸市场之前由于设施老化、动线不畅、功能配套不足，市场面貌一度与城市发展定位渐显脱节。去年，鹿城区启动市场改造提升工程，项目以精细化改造重塑空间格局，用文化赋能提升市场品质，让老菜场焕发新生。改造后，市场内305个摊位宽敞明亮，整体动线呈“田”字形贯通，水产、肉类、熟食、蔬菜、水果等功能分区干湿分离、冷热均衡，市民体验感大幅提升。

硬件提质之外，市场深挖本土文化内核，依托温州童谣《叮叮当》打造“松台声纹”主题IP，将铃铛声纹、年轮意象与市井烟火记忆相融合，设计“叮叮当”IP形象、温州话表情包以及松台景致、节令醇香、年味十足、温州好物等主题展示墙，并制作《松台食韵》形象片，让传统童谣与现代市场空间有机共生，形成独特的地域文化叙事。与此同时，市场增设生猛海鲜区、便民休闲区、共享厨房和早餐服务点，推动传统农贸市场向集采购、餐饮、休闲于一体的“生活服务综合体”转型。

据悉，在改造期间，针对涉及数百户商户的安置难题，相关部门对临时周转棚给予政策宽限，分区域依次推进改造，最大限度减少对商户经营和市民买菜的影响。

来 源：温州日报

原标题： 改造提升入选全国创新案例 松台农贸市场焕新“出圈”

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com